Nintendo Switch 2 oficiálně: vyšší výkon, větší displej a přepracované ovladače

Po dlouhých letech čekání jsme se konečně dočkali – Nintendo oficiálně představilo konzoli Switch 2

Novinka má vyšší výkon, větší displej (bohužel TFT namísto OLED) a výrazně přepracované ovladače

Nintendo Switch 2 se začne prodávat během léta, oficiální cena zatím stanovena nebyla

Den, na který fanoušci Nintenda netrpělivě čekali, je konečně tady! Japonský herní gigant po dlouhých měsících plných spekulací prolomil mlčení a představila nástupce své veleúspěšné konzole Switch. S rostoucími úniky těsně před představením to chvíli vypadalo, že firma z Kjóta nebude mít ve finále co představovat, nicméně Nintendo s množícími se informacemi zareagovalo nejlépe, jak mohlo a představilo nám konzoli Nintendo Switch 2.

Nešlo nicméně o plnohodnotnou premiéru, na které bychom se dozvěděli všechny hardwarové parametry. Skoro to vypadá, jako by Nintendo reagovalo právě na velké množství leaků a narychlo vypustilo trailer. Ten sice konzoli odhalil a potvrdil i několik dalších detailů, ale stále jsme se nedozvěděli vše. Další podrobnosti výrobce odhalí až na akci Nintendo Direct, která se uskuteční 2. dubna.

Nintendo Switch 2: design a rozměry

Jednou z velkých otázek, která se vznášela okolo konzole Nintendo Switch 2, se týkala jeho podoby. V tomto ohledu se Nintendo nepouštělo do žádných velkých akcí a představilo spíše evoluci svého konceptu, než nějakou výraznou revoluci. Ostatně proč měnit něco, co evidentně funguje. Opět máme tedy možnost využívat konzoli jak v zadokovaném režimu s připojením k televizi, tak v režimu handheldu, třeba na cestách.

V hlavní roli je tentokrát větší (8,4″) displej a s ním i větší celkové rozměry, nicméně stále se o Nintendu Switch 2 dá hovořit jako o kompaktní konzoli. Switch 2 je na tom také dobře co se týče ergonomie, především díky zaobleným hranám a snaze co nejméně plýtvat místem, avšak aby to zároveň nebylo na úkor pohodlného držení v režimu handheldu.

Co je také velkou otázkou je pohodlnost držení při delším hraní – třeba v případě Nintenda Switch Lite je delší hraní pro člověka s průměrnýma až velkýma rukama už po chvíli velmi nepohodlné, což částečně řeší příslušenství v podobě ergonomických pouzder třetích stran. Jak na tom v tomto ohledu bude Switch 2 se můžeme prozatím dohadovat a jistotu budeme mít až ve chvíli, kdy nám dorazí zařízení do redakce na recenzi. Nicméně vzhledem k vyšší tloušťce by to nemusel být až takový problém.

Zmínit musíme také výklopný stojánek. Zatímco v případě první generace šlo je jednoduchou pacičku, která příliš mnoho důvěry nevzbuzovala, OLED model přišel s přepracovaným a polohovatelným stojánkem (Switch Lite z pochopitelných důvodů tuto možnost nenabízí). Nástupce Switch 2 také disponuje vlastním stojánkem, který vypadá poměrně bytelně a spolehlivě.

Nyní se pojďme podívat na rozměry nové konzole. Právě její přenosnost z ní dělá nejen unikát na současném trhu, ale také tvoří základ úspěchu. V tomto ohledu se nástupce na svého předchůdce navazuje poměrně obstojně, o čemž se můžete přesvědčit v přehledné tabulce níže, která porovnává rozměry a hmotnost všech předchozích iterací Nintenda Switch s aktuálním modelem:

Výška Šířka Hloubka Hmotnost Velikost displeje Nintendo Switch 102 mm 239 mm 13,9 mm 297 gramů 6,2″ Nintendo Switch Lite 91 mm 208 mm 14 mm 277 gramů 5,5″ Nintendo Switch OLED 102 mm 242 mm 14 mm 420 gramů 7″ Nintendo Switch 2 116 mm 272 mm 31,4 mm bude upřesněno 8,4″

Ninendo se zde evidentně poučilo s předchozího neúspěchu v podobě Wii U, které sice bylo zcela novou konzolí a nástupcem extrémně populárního Wii, nicméně špatná komunikace firmy a nepochopení ze strany zákazníků vyústila v jeho finanční propadák. Prozatím to vypadá, že v případě Nintenda Switch 2 se situace opakovat nebude.

Hardwarová výbava

V případě specifikací zatím vycházíme z uniklých informací a nejde tedy o oficiální data od Nintenda. Nicméně vzhledem k přesnosti všech úniků se domníváme, že konzole tuto výbavu nabídne. Hned na první pohled je zřejmé, že Switch 2 dostal větší displej. Ten je vyroben technologií OLED a má rozměr 8,4″ a Full HD rozlišení (jemnost 262 ppi). Fanoušky menších panelů tento krok spíše nepotěší, na druhou stranu trend směřuje právě ke zvětšování displejů u handheldů, tudíž se není čemu divit.

Hnacím motorem by měl být 5nm čipset Nvidia Tegra z roku 2023 s jedním jádrem Cortex-X1, třemi jádry Cortex-A78 a čtyřmi jádry Cortex-A55. Grafickou akceleraci zajišťuje GPU Ampere s 1536 CUDA jádry. Jen pro srovnání – původní Switch využíval čipset Tegra X1/X1+ a 20, respektive 16nm architektury a nabízel pouze čtyři jádra Cortex-A57 a GPU Maxwell s 256 CUDA jádry. Výkonnostní skok je tedy opravdu výrazný.

Odpadní teplo by mělo být odváděno ven ventilátorem, který směřuje na horní hranu zařízení. Sice je škoda, že se ani tentokrát s největší pravděpodobností nedočkáme pasivního chlazení, na druhou stranu větráček v u předchozích Switchů prakticky nebyl slyšet a je více než jisté, že ani tentokrát tomu nebude jinak. Případně se na malou chvíli ozve jen v případě opravdu velkého zatížení.

Nechybí ani podpora pro microSD karty, konkrétně pro nový standard microSD Express, který nabízí rychlost čtení až 800 MB/s, což je osmkrát více, než v případě prvního Switche. Nové tituly patrně budou vyžadovat tyto vyšší rychlosti, tudíž pokud budete chtít rozšířit paměť konzole a spouštět z SD karty kromě starších titulů i ty novější, upgradu se nevyhnete.

Nintendo Switch 2 a zpětná kompatibilita her

Přímo na těle zařízení najdeme kromě vypínacího tlačítka také dvojici tlačítek pro ovládání hlasitosti, 3,5mm audio konektor pro připojení sluchátek, mikrofon, USB-C pro nabíjení, dvojice stereo reproduktorů a slot pro videoherní cartridge. Ano, Nintendo Switch 2 opět vsází na tuto technologii (pokud nechcete stahovat hry online), což znamená jediné – zpětná kompatibilita byla zachována. Cartrigde oproti prvním verzím doznaly značného zvýšení kapacity, nicméně není vyloučeno, že některé hry budou muset do budoucna dodatečně stahovat některá data z internetu.

Speciální prostor si zaslouží port na spodní hraně zařízení. Ten slouží k připojení k dokovací stanici a Nintendo se zde rozhodlo využít vlastní řešení namísto USB-C především kvůli tomu, aby zajistilo vyšší datový tok a plynulejší přenos obrazu a zvuku z konzole do televizoru.

Samotná dokovací stanice také ve svých rozměrech narostla, dvojici USB-A nahradily USB-C a dostala k dispozici ventilátory, aby během delších herních seancí nedocházelo k přehřívání konzole. To přijde vhod vzhledem k tomu, že Switch 2 nově v zadokovaném režimu konečně podporuje hraní až ve 4K rozlišení.

Joy-Cony jsou přepracované a magnetické

Stejně jako celá konzole, také Joy-Cony doznaly zvětšení rozměrů. Zatímco původní ovladače se mohly pochlubit rozměrem 102 × 35,9 × 28,4 milimetrů, nové Joy-Cony dostaly rozměry 116 × 41,8 × 31,4 milimetrů. Samotný povrch je vyveden v černé barvě, nicméně vnitřní strana je barevná, což napomáhá lepšímu rozlišení obou ovladačů od sebe. Samozřejmě také nechybí další ovládací prvky na vnitřní hraně, jako tomu bylo doposud, jen jsou o něco větší. Tlačítka na nových ovladačích jsou o něco málo více vystouplá, aby jejich stisk byl jistější a na pravém Joy-Conu přibylo také nové „C“ tlačítko. Zadní triggery jsou také o něco větší a měly by poskytovat pohodlnější stisk.

Co je zajímavé je absence infračerveného portu na ovladačích. To znamená, že ne všechny hry budou zpětně kompatibilní – například titul 1-2-Switch, který je aktivně využíval, si už nejspíše nezahrajeme (což si ale přiznejme, že není žádná velká škoda). Stejně tak nebudou funkční ani některé aplikace, které infračervený port využívají, byť jejich obliba napříč uživateli je diskutabilní. Na druhou stranu Joy-Cony disponují optickým senzorem a bude zajímavé sledovat, jakým způsobem ho budou hry využívat.

Jednou z velkých bolístek současných Joy-Conů je bezesporu jejich systém uchycení. Komu se ani jednou nepodařilo zasunout ovladač do těla konzole špatným směrem, ten patrně Switch nikdy neměl v ruce. Následné vyndaní špatně zasunutého ovladače mnohdy hraničilo až mechanickým poškozením, což v případě, kdy konzoli půjčujete na hraní dětem, mohl být problém. Nintendo Switch 2 naštěstí tento problém vyřešil a to vcelku jednoduše a elegantně – magnety.

Nové Joy-Cony se k tělu konzole připojí ihned ve chvíli, kdy je přiblížíte k tělu zařízení, čímž odpadá nutnost zasouvat je do připravených kolejniček. Odpojení poté probíhá po stisknutí triggeru v horní části Joy-Conu, tudíž nemusíte mít strach, že byste si ovladač omylem od konzole odpojili. Za tohle si Nintendo určitě zaslouží palec nahoru.

Vyzkoušejte si Switch 2 mezi prvními!

Fanoušci Nintenda budou mít možnost vyzkoušet si novou generaci konzole s předstihem na speciálních akcích, které se budou konat během dubna a května v celé řadě velkých měst po celém světě. V Evropě konkrétně půjde o tyto lokality:

Paříž – 4. až 6. dubna 2025

Londýn – 11. až 13. dubna 2025

Milán – 25. až 27. dubna 2025

Berlín – 25. až 27. dubna 2025

Madrid – 9. až 11. května 2025

Amsterdam – 9. až 11. května 2025

Registrace na jednotlivé eventy bude spuštěna zítra (17. ledna) v 15:00 skrze oficiální stránky Nintenda. Z došlých registací následně Nintendo náhodným způsobem vybere účastníky, kteří obdrží vstupenku na event.

Cena a dostupnost

Kdy a za kolik se Nintenda Switch 2 dočkáme? Tady toho výrobce bohužel příliš mnoho neprozradil – více se dozvíme až 2. dubna. Nicméně podle neoficiálních informací bude Nintendo Switch 2 stát 399 euro (cca 10 000 Kč s daní) a dočkáme se jej také v České republice. Do prodeje by se konzole s největší pravděpodobností měla dostat během léta letošního roku, avšak ze strany Nintenda zatím k ceně ani dostupnosti nepadlo žádné konkrétní oznámení. I v tomto případě tedy vycházíme ze spekulací od důvěryhodných zdrojů.

Dnešní strohá premiéra Nintenda se točila pouze okolo hardwaru Switche 2. Dá se ale očekávat, že s blížícím se uvedením do prodeje se dočkáme odhalení celé řady zvučných herních titulů. Vyjde například nová série závodů Mario Kart, ale počítá se také s remake Final Fantasy VII či Assassin’s Creed Mirage a Shadow. Na konci letošního roku bychom se měli dočkat nového dílu Super Maria ve 3D. Microsoft by měl na Switch 2 uvést Flight Simulator 2024 a Halo: The Master Chief Collection. Často se spekuluje také o remaku oblíbeného Oblivionu a dočkat bychom se měli i Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.