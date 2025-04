Předobjednejte si Nintendo Switch 2! Známe českou cenu a dostupnost

Nintendo Switch 2 už zná oficiální českou cenu

Konzoli pořídíte od 12 490 korun ve verzi bez hry

V nabídce je i rozličné příslušenství, zde však cenu zatím neznáme

Ve středu byla kompletně představena konzole Nintendo Switch 2. Po konci konferenci Direct jsme se dozvěděli i oficiální cenu na americkém trhu. Nyní už máme k dispozici i oficiální cenu, kterou pro český trh stanovil distributor. Podle očekávání vás nová konzole vyjde na 12–14 tisíc korun.

Česká cena Nintendo Switch 2

Tuzemské obchody už odstartovaly předobjednávky, tudíž mají zákazníci k dispozici i českou cenu. Jen pro zopakování: oficiální cena na americkém trhu je 449 dolarů za samostatnou konzoli, 499 dolarů pak za verzi s hrou Mario Kart World. České ceny vypadají následovně:

Nintendo Switch 2 – 12 490 Kč včetně DPH

Nintendo Switch 2 v balíčku s hrou Mario Kart World – 13 490 Kč včetně DPH

Přestože produkt mají na svých stránkách zalistované i další české e-shopy, plnohodnotné předobjednávky v době psaní článku spustila pouze Alza. Dle očekávání bude konzole k dispozici 5. června. Pokud tedy vyřídíte předobjednávku v těchto dnech, právě zkraje června byste měli konzoli obdržet. Platba je možná rovnou nebo až při vyzvednutí.

Hry a příslušenství

Kromě zmíněných verzí Alza již na e-shopu láká i na přislíbené herní tituly, jako je Cyberpunk 2077, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Borderlands 4, Hogwarts Legacy a další. Kompletní výčet nejzajímavějších her pro Switch 2 si můžete prohlédnout v našem samostatném článku.

V nabídce obchodu je i oznámené příslušenství: ať už jde o kameru Switch 2 Camera, ovladač Pro Controller, náhradní ovladače Joy-cony, volant, nebo přenosné boxy na dok a samotnou konzoli. Oficiální českou cenu těchto doplňků však zatím neznáme, v USA se budou prodávat od 70 do 90 dolarů, tedy asi za 2–2,5 tisíce korun. Pouzdra by měla stát do tisícovky.

