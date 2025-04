Co si zahrajete na Nintendo Switch 2? Cyberpunk 2077, Borderlands 4, Civilizace a nový Mario Kart

Nintendo si představilo pro Switch 2 celou řadu nových i již dobře známých her

Hlavním titulem pro uvedení konzole na trh bude Mario Kart World

Kromě toho dorazí Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Borderlands 4 a další

V rámci konference Nintendo Direct představila japonská společnost první exkluzivní tituly pro novou konzoli Switch 2. Ke slovu se dostanou jak hry přímo od společnosti Nintendo, tak známé AAA tituly od konzolových vývojářů. Na co nového se tedy mohou těšit zájemci o Nintendo Switch 2?

Hry od Nintenda: Mario Kart World a další

Úplně první hrou pro Switch 2 bude nový Mario Kart World. Arkádový závodní titul naváže na své předchůdce, nabídne větší počet závodníků, režim pro jednoho, lokální multiplayer i online režim a řadu nových map. Titul bude k dostání hned při uvedení konzole na trh, a to 5. června. Dokonce bude možné pořídit konzoli v bundlu přímo s touto hrou.

Zároveň celá řada již starších her z první generace Nintendo Switch obdrží vylepšení Switch 2 Edition. Mezi nimi například Metroid Prime 4: Beyond, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Legends Z-A a další.

Za zmínku stojí ještě jeden titul, a sice basketbal s vozíčkáři Drag & Drive, notně inspirovaný arkádovým auto-fotbálkem Rocket League. V této hře ovládáte hendikepovaného sportovce a titul je zajímavý i tím, že k hraní můžete využít nové ovládání pomocí senzorů na spodní hraně Joy-conů.

Elden Ring a Duskbloods

Pak přišly na řadu velké tituly od partnerských studií. První přišel na řadu Elden Ring od FromSoftware. Oblíbené RPG dorazí v upravené verzi na Switch 2 ještě letos, zatím však není jasné, kdy se tak stane. Studio si však připravilo úplnou novinku – The Duskbloods. RPG titul připomínající dřívější počiny FromSoftware, jako je Dark Souls nebo Bloodborne, vyjde v příštím roce a co je možná nejzajímavější, bude exkluzivní právě pro konzoli od Nintenda.

Split Fiction

Split Fiction je cooperativní akční adventura od studia Hazelight a vývojáře Josefa Farese, který přinesl již velmi úspěšné It Takes Two. Příběh dvou začínajících spisovatelek ztracených ve virtuálním fantasy světě zamíří na Switch 2 hned v den uvedení, tedy 5. června.

EA Sports FC a Madden NFL

Společnosti Electronic Arts potvrdila, že na Switch budou k dostání její sportovní simulátory EA Sports FC a EA Sports Madden NFL. Zatím však nevíme, kdy by měly dorazit, ani v jaké podobě budou hry dostupné. Pravděpodobně půjde o speciálně upravené verze pro Switch, ne dobře známé verze dostupné aktuálně na PC, PlayStationu a Xboxu.

Hogwarts Legacy

Čarodějnické RPG Hogwarts Legacy odehrávající se ve světě zhruba 100 let před knihami o Harry Potterovi dorazí na Switch 2 také hned v den vydání samotné konzole, tedy 5. června. Zástupci studia Avalanche to potvrdili přímo na konferenci Nintendo Direct, další detaily o hře ale neuvedli.

Hitman a Project 007

Ještě letos v létě si na Switch 2 zahrajete Hitman: World of Assassination od švédského studia IO Interactive. Za zmínku stojí, že tato hra vypadá na konzoli od Nintenda jako jedna z nejlépe prezentovaných, velmi věrně svému předobrazu z PC a velkých konzolí. Jen letmým teaser trailerem pak tvůrci oznámili novou hru s Jamesem Bondem v hlavní roli. Zatím nepojmenovaný „Project 007“ dorazí později – možná letos, možná příští rok.

Project 007 (working title) is a brand new James Bond video game with a wholly original story. Earn your 00 status in the very first James Bond origin story, to be developed and published by @IOInteractive. pic.twitter.com/BRdKtARDSH — James Bond (@007) November 19, 2020

Bordelands 4

Zatím nevydaný titul od studia 2K a Gearbox Software byl oznámen v březnu loňského roku. Akční střílečka Borderlands 4 má navazovat na předchozí díl z roku 2019. Oficiální datum vydání je naplánováno na 23. září letošního roku, není však jasné, zdali v tomto termínu dorazí i na Switch 2. Nicméně dostupnost byla potvrzena.

Civilizace 7

Možnost použít ovladače Joy-cony skoro jako počítačovou myš si přímo říká o poctivou strategii známou z PC platformy. Tou se v první vlně na platformě Switch 2 stane Civilizace 7 od Sida Meiera. Titul už je na dalších platformách k dispozici, pro Switch 2 by Civilizace měla být dostupná hned v červnu.

Cyberpunk 2077

Na Nintendo Direct se objevili i vývojáři z polského studia CD Projekt Red, aby prezentovali dostupnost své zatím poslední hry Cyberpunk 2077 na konzoli Switch 2. Také toto kyberpunkové RPG dorazí hned v červnu, při uvedení konzole na globální trh.

Star Wars Outlaws

Francouzský Ubisoft prokázal již v minulosti, že se rád spojuje se společností Nintendo ve snaze dostat své hry i na tuto platformu. RPG v otevřeném světě Star Wars Outlaws dorazí na Switch 2 s oficiální podporou také, ještě tento rok, ačkoliv přesné datum vydání neznáme. Spekulovalo se též o nejnovějším Assassin’s Creed Shadows, to však potvrzeno nebylo.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.