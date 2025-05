Neskutečná podívaná! Vyšel druhý trailer na GTA 6

Rockstar Games se pochlubilo novým trailerem na očekávaný titul Grand Theft Auto 6

V něm se blíže podíváme nejen na ústřední protagonisty Jasona a Lucii, ale také na herní prostředí

Titul má stanovené datum vydání na 26. května 2026

O čem se delší dobu šuškalo, se nyní stalo skutečností – na internetu se objevil druhý trailer na jednu z nejočekávanějších her posledních let, kterou je Grand Theft Auto 6. Ten má rovné dvě minuty a čtyřicet šest sekund, což je poměrně slušná nálož. Bohužel v něm neuvidíme ani kousek z chystaného gameplaye, nicméně celý trailer je vytvořen v enginu hry a velmi pravděpodobně se v něm nachází i finální cutscény ze samotné hry.

Druhý trailer na GTA 6 ukazuje hlavní protagonisty i prostředí

Na rozdíl od všech předchozích GTA her tentokrát dostaneme dvě hratelné postavy Lucii a Jasona, které navíc tvoří pár. To otevírá prostor pro spoustu dynamických interakcí nejen v rámci otevřeného světa, ale také příběhu, jenž by díky tomuto měl dostat další rovinu hloubky.

Také prostředí Vice City, které je notně inspirované skutečným Miami, respektive celým státem Florida, dává tušit, že o zajímavé a ztřeštěné interakce a postavy nebude nouze. Vzhledem k tomu, že jihovýchodní Florida ani ve skutečnosti nemá nouzi o bizarní situace, bude zajímavé sledovat, nakolik se tvůrci inspirují v realitě a kolik si toho budou muset vymyslet.

Pokud se už nemůžete tohoto velkolepého titulu od Rockstar Games dočkat, jistě vám neunikla smutná zpráva, že letos si jej nezahrajete. Původně měla hra vyjít na podzim letošního roku, nicméně vývojáři před pár dny oficiálně oznámili odklad na 26. května příštího roku. Zveřejněný trailer je tak alespoň drobnou náplastí, o které budou moci fanoušci debatovat minimálně následujících několik týdnů.

Jak velký fanoušek GTA jste?

V našem okolí neznáme prakticky nikoho, kdo by alespoň jeden z dílů série Grand Theft Auto nezkusil. Proto jsme pro vás připravili unikátní kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti o této legendární sérii. Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.

Váš výsledek Gouranga!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do roku 2025, kdy konečně vyjde GTA VI! Busted! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Jak se jmenuje vývojářské studio, které stojí za sérií Grand Theft Auto? Take-Two Interactive Rockstar Games Epic Games Rockstar Interactive Previous Další #2. V které roce vyšel první díl GTA? 1995 1997 1999 2001 Previous Další #3. Které GTA dosáhlo na serveru Metacritic nejvyššího hodnocení? (98 %) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto III Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Previous Další #4. Ve kterém díle měl vystoupení hudebník Phil Collins? Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Previous Další #5. Jak se jmenuje hlavní hrdina v GTA Vice City? Tommy Angelo Tommy Lee Tommy Vercetti Tommy Hilfiger Previous Další #6. Jak se označovala kontroverzní minihra v GTA: San Andreas? Cold Ice Sixty-nine Rocket Launch Hot Coffee Previous Další #7. Jak se jmenuje droga, kterou distribuují Triády v GTA III? Spank Swag Sang Skunk Previous Další #8. Kolik vydělalo GTA V během prvních 24 hodin od uvedení? 200 milionů USD 400 milionů USD 800 milionů USD 1 miliardu USD Previous Další #9. Jak se jmenuje rostlina, která vás v GTA V promění ve zvíře? Peyote Mullein Poppy Daisy Previous Další #10. Jak se jmenoval díl, který vyšel po Grand Theft Auto III? Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Mystic Stories Previous Další #11. Jak se jmenuje nejlepší kamarád Lamara? Trevor Franklin Michael Amanda Previous Další #12. Která celebrita žalovala tvůrce za údajné využití její podobizny v GTA V? Scarlett Johansson Paris Hilton Lindsay Lohan Kate Hudson Previous Další #13. Jak se jmenuje město, ve kterém se odehrává děj Grand Theft Auto IV? Vice City Los Santos San Fierro Liberty City Previous Další #14. Jak se budou jmenovat dvě hlavní postavy v GTA VI? Bonnie a Clyde Clark a Kent Jason a Lucia Ema a Harry Previous Další #15. Za kterou z těchto postav nebylo možné hrát v GTA V? Niko Bellic Trevor Philips Franklin Clinton Michael De Santa Previous Další #16. V kterém roce bylo vydáno GTA V? 2011 2012 2013 2014 Previous Další #17. Jak se jmenovala fiktivní rocková kapela, která se objevila v dílech Vice City a San Andreas? Dancing Queen Liberty Vice Dolls of Destruction Love Fist Previous Další #18. Z jakého auta útočníci zastřelili CJovu matku v GTA: San Andreas? žlutá Savanna zelený Sabre černý Stallion oranžový Solair Previous Další #19. Jak se jmenuje fiktivní stát, ve kterém se bude odehrávat GTA VI? Bowler Vice Leonida San Bernardino Previous Další #20. Kdo namluvil postavu Mikhaila Faustina v GTA IV? Marek Vašut Michael Hollick Steven Ogg Karel Roden Previous Vyhodnotit kvíz

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.