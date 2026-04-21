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Obří vzducholodě v Minecraftu: nová modifikace je fanouškovským výtvorem roku

Marek Bartík
Marek Bartík 21. 4. 16:30
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Minecraft Create Aeronautics 1
  • Po dlouhých letech ve vývoji vyšla očekávaná modifikace Create Aeronautics pro Minecraft
  • Rozsáhlý doplněk rozšiřuje hru o možnost stavět a pilotovat/řídit celou řadu dopravních prostředků
  • Zkonstruovat můžete například terénní vozítko se skutečně kulatými koly nebo gigantickou bojovou vzducholoď 

Hráče Minecraftu už jen tak nějaká modifikace neohromí. Pro digitální stavebnici od studia Mojang v průběhu let vznikly stovky tisíc všemožných fanouškovských rozšíření a doplňků, v jejichž záplavě je zkrátka velmi obtížné zaujmout. O výjimečnosti nedávno vydané modifikace s názvem Create Aeronautics nicméně svědčí nejen téměř 700 tisíc zhlédnutí nového traileru, ale také skutečnost, že hráči na vydání trpělivě čekali několik let.

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Ptáte se, v čem je tato modifikace tak výjimečná? Rozsáhlý doplněk umožňuje hráčům stavět a pilotovat/řídit celou řadu plně funkčních dopravních prostředků, od terénních vozítek až po majestátní vzducholodě.

Vzhůru k výškám…

Create Aeronautics navazuje na rozsáhlou modifikaci s názvem Create a přináší do hry tři klíčové „větve“ umožňující efektivní stavbu vozidel. První z nich, ta nejzákladnější, se jmenuje Simulated a umožňuje stavbu vozidel. Patří sem nové typy bloků, redstone komponent a další nezbytné nástroje, jako je například možnost použít sliz k slepení různých součástek dohromady. Do Minecraftu tím v podstatě přichází sada nástrojů pro stavbu různých zařízení, podobně jako ve známé fyzikální hře Besiege.

Druhým prvkem je aeronautika, která do hry zavádí komponenty nezbytné pro vytváření létajících strojů. Patří mezi ně například speciální ložiska, která vám umožní vytvářet vrtulová letadla a helikoptéry, hořáky do horkovzdušných balónů nebo speciální plovoucí bloky pro vzducholodě. Fantazii se nicméně meze nekladou a nástroji, jako jsou třeba vrtule, tak můžete kromě vzdušných plavidel konstruovat také plavidla vodní – např. motorové čluny. Dny obyčejných dřevěných veslic jsou zkrátka sečteny.

Kulatá kola v Minecraftu?

A nakonec je tu sekce Offroad věnovaná tvorbě pozemních vozidel. Díky ní budete moci konstruovat motory, odpružení nebo ve světě Minecraftu vzácný jev – (téměř) kulatá kola. Jak název napovídá, hlavním účelem těchto nástrojů je vytváření terénních vozidel, avšak podle upoutávky není problém ani takový kombajn.



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Modifikace Create Aeronautics už je k dispozici ke stažení. K hraní budete kromě původní hry potřebovat zmíněný základní doplněk Create a modifikaci Sable, která do Minecraftu přidává fyziku a umožňuje vzájemnou interakci různých skupin bloků.

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Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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