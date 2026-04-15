Továrna na peníze jménem GTA Online: fanoušek ve hře utratil přes milion dolarů

- Rockstar Games se potýká s dalším únikem dat, který přinesl řadu nových informací o obchodním modelu GTA Online
- Za uplynulých deset let známé studio vydělalo na mikrotransakcích kolem pěti miliard dolarů
- Rekord pravděpodobně drží hráč, který v roce 2020 za virtuální měnu jednorázově utratil jen stěží uvěřitelných milion dolarů
Tvůrci herní série Grand Theft Auto se aktuálně potýkají s dalším únikem informací, který má tentokrát na svědomí hackerská skupina XY. Na internet se tak dostala především data týkající se příjmů z mikrotransakcí v online režimech her GTA a Red Dead, žádné z uniklých informací by se neměly týkat nadcházejícího šestého dílu gangsterské série. Hráči si nicméně mohou vytvořit poměrně jasnou představu o tom, kolik studio Rockstar Games vydělává na tzv. Shark Cards – jedná se o pořádný balík.
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Ze zveřejněných dat vyplývá, že jen z mikrotransakcí utržil Rockstar za uplynulých deset let neuvěřitelných pět miliard dolarů. Pro srovnání – vývoj GTA 5 měl podle odhadů stát 235 milionů dolarů. Hra během prvního dne vydělala miliardu dolarů, a byť tržby z prodejů v čase pochopitelně výrazně klesají, tak jen za Shark Cards do studia každý rok stabilně přitéká přibližně 500 milionů dolarů.
Obzvláště pozoruhodné jsou částky, které za virtuální měnu jednorázově utratili někteří hráči. Podle uniklých údajů provedl hráč na konzoli Xbox v rámci jediné transakce nákup v hodnotě přesahující 1 milion dolarů. Přesná částka, k jejíž úhradě došlo v roce 2020, činila 1 030 926 dolarů, což z tohoto nákupu činí dosud největší zaznamenaný nákup Shark Cards. Ačkoli to pro někoho může být šokující, podobně velké nákupy jsou častější, než by se na první pohled mohlo zdát. Jiný fanoušek v roce 2017 zaplatil za virtuální měnu 984 000 dolarů, další pak 953 000 dolarů. Nákupů v hodnotě přesahující 500 000 dolarů přitom zveřejněný seznam obsahuje desítky.
Mateřská společnost Take-Two Interactive, pod kterou kromě Rockstaru spadá i label 2K Games, nakonec z potenciálně nepříjemné situace může dokonce krátkodobě profitovat. Její akcie totiž po zveřejnění výdělků z mikrotransakcí vyskočily o 2,6 % na současných 206 dolarů za akcii (údaj platný v době psaní článku, pozn. red.).