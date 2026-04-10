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Těšíte se na GTA 6 Online? Příběh prý dostane přednost, multiplayer má dorazit později

Marek Bartík
Marek Bartík 10. 4. 15:00
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Screenshot ze hry GTA VI
  • Rockstar Games podle insiderů pracují na rozsáhlém online režimu pro GTA 6, na oficiální potvrzení však stále čekáme
  • GTA 6 Online by mělo dorazit přibližně měsíc po vydání singleplayerové části, tvrdí známý informátor
  • O GTA 6 stále prakticky nic nevíme, od vydání druhého traileru brzy uplyne rok

Studio Rockstar Games zatím oficiálně nepotvrdilo, že souběžně s GTA 6 chystá také novou verzi oblíbeného online režimu. Fanoušci přesto o existenci multiplayeru nepochybují. Není divu – z pohledu Rockstaru jde o pravidelný zdroj příjmů a obzvláště RPG servery se mezi hráči těší enormní popularitě. Už jen z těchto důvodů si lze stěží představit, že by studio nechtělo na podobný komerční úspěch navázat. Existenci online režimu ostatně potvrzuje také poměrně známý insider s přezdívkou TheGhostOfHope, podle kterého si na něj však hráči ještě chvíli počkají.

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Nejdřív příběh, potom mulťák

Většina hráčů především doufá, že už nedojde k dalšímu odkladu a hra skutečně vyjde v oznámeném termínu, tedy 19. listopadu. Pokud však budeme vycházet z toho, jak Rockstar přistoupil k dodatečnému obsahu pro GTA 5, pak lze předpokládat, že už nyní má část vývojářů plné ruce práce s plánováním budoucího obsahu do onlinu „šestky“. Podobného názoru je ostatně také informátor TheGhostOfHope, podle něhož tvůrci i tentokrát upřednostní právě režim pro více hráčů.

Blíží se smutné výročí

Na sociálních sítích dále prozradil, že GTA 6 Online by mohlo dorazit přibližně do měsíce po vydání základní hry. S ohledem na minulost Rockstaru by to nebylo překvapivé. Populární GTA Online vyšlo 1. října 2013, tedy jen několik týdnů po vydání singleplayerové části. Online verze Red Dead Redemption 2 si před ostrým vydáním dokonce odkroutila několik měsíců ve zkušební betaverzi. Lze tedy předpokládat, že ani tentokrát nebudou tvůrci chtít nic podcenit.



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Legendární studio nicméně o chystané hře naposledy promluvilo téměř před necelým rokem při zveřejnění druhé upoutávky. Od té doby jsme o GTA 6 prakticky neslyšeli. Se zahájením marketingové kampaně se však podle šéfa vydavatelství Take-Two Strausse Zelnicka počítá na letošní léto – nové informace by tedy neměly být daleko.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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