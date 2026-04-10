Těšíte se na GTA 6 Online? Příběh prý dostane přednost, multiplayer má dorazit později

- Rockstar Games podle insiderů pracují na rozsáhlém online režimu pro GTA 6, na oficiální potvrzení však stále čekáme
- GTA 6 Online by mělo dorazit přibližně měsíc po vydání singleplayerové části, tvrdí známý informátor
- O GTA 6 stále prakticky nic nevíme, od vydání druhého traileru brzy uplyne rok
Studio Rockstar Games zatím oficiálně nepotvrdilo, že souběžně s GTA 6 chystá také novou verzi oblíbeného online režimu. Fanoušci přesto o existenci multiplayeru nepochybují. Není divu – z pohledu Rockstaru jde o pravidelný zdroj příjmů a obzvláště RPG servery se mezi hráči těší enormní popularitě. Už jen z těchto důvodů si lze stěží představit, že by studio nechtělo na podobný komerční úspěch navázat. Existenci online režimu ostatně potvrzuje také poměrně známý insider s přezdívkou TheGhostOfHope, podle kterého si na něj však hráči ještě chvíli počkají.
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Nejdřív příběh, potom mulťák
Většina hráčů především doufá, že už nedojde k dalšímu odkladu a hra skutečně vyjde v oznámeném termínu, tedy 19. listopadu. Pokud však budeme vycházet z toho, jak Rockstar přistoupil k dodatečnému obsahu pro GTA 5, pak lze předpokládat, že už nyní má část vývojářů plné ruce práce s plánováním budoucího obsahu do onlinu „šestky“. Podobného názoru je ostatně také informátor TheGhostOfHope, podle něhož tvůrci i tentokrát upřednostní právě režim pro více hráčů.
Up to you guys if you wanna believe me on this or not but hearing from someone that the current plan for GTA 6 is to launch online within a month after the release of the game. pic.twitter.com/vBoN8YLWEP
— Hope (@TheGhostOfHope) April 8, 2026
Blíží se smutné výročí
Na sociálních sítích dále prozradil, že GTA 6 Online by mohlo dorazit přibližně do měsíce po vydání základní hry. S ohledem na minulost Rockstaru by to nebylo překvapivé. Populární GTA Online vyšlo 1. října 2013, tedy jen několik týdnů po vydání singleplayerové části. Online verze Red Dead Redemption 2 si před ostrým vydáním dokonce odkroutila několik měsíců ve zkušební betaverzi. Lze tedy předpokládat, že ani tentokrát nebudou tvůrci chtít nic podcenit.
Legendární studio nicméně o chystané hře naposledy promluvilo téměř před necelým rokem při zveřejnění druhé upoutávky. Od té doby jsme o GTA 6 prakticky neslyšeli. Se zahájením marketingové kampaně se však podle šéfa vydavatelství Take-Two Strausse Zelnicka počítá na letošní léto – nové informace by tedy neměly být daleko.