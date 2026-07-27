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iPad mini čeká důkladná modernizace: ve hře je OLED i odolnost vůči vodě

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 27. 7. 20:00
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iPad mini a odolnost vůči vodě
  • Apple údajně připravuje velkou novinku v segmentu tabletů
  • Jeho nejmenší model, iPad mini, by mohl dostat zvýšenou odolnost vůči vodě i prachu
  • Stal by se prvním tabletem s nakousnutým jablíčkem ve znaku, který něco takového nabídne

Když se řekne tablet, většina uživatelů si automaticky vybaví Apple a jeho iPad, který tento segment pomáhal založit. Popularita tabletů je stále vysoká a iPady patří mezi ty nejoblíbenější, a to i díky velmi široké nabídce. Nejmenší model s označením mini by mohl dostat již brzy výrazný update v podobě zvýšené odolnosti vůči vodě i prachu, což by určitě ocenil nejeden uživatel.

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Kapitoly
Tablety a odolnost proti vodě
S odolností pomůže nový typ konstrukce
Hřebíček do rakve čteček knih?
Představení a možná cena

Tablety a odolnost proti vodě

Zatímco konstrukce odolná vůči vodě a prachu je ve světě mobilních telefonů u modelů od střední třídy víceméně standardem, u tabletů tomu tak není. Z konvenčních modelů, tedy ne těch vyloženě zaměřených na odolnost a používání v terénu, nabízí IP krytí jen Samsung, a to navíc pouze v rámci své vlajkové řady Galaxy Tab S.

Tablet iPad mini od Applu
Původní iPad mini z roku 2024

Informaci o tom, že zvýšenou odolnost tohoto typu by mohl dostat nadcházející iPad mini, přinesl známý analytik Mark Gurman. Jednalo by se o úplně první tablet od Applu, který by nabízel nějaké IP krytí a umožňoval by tedy bezproblémové používání například v koupelně nebo u bazénu. Není jasné, o jakou úroveň odolnosti se má jednat, ale měla by být srovnatelná s iPhony.

S odolností pomůže nový typ konstrukce

Pokud by byl stupeň krytí nadcházejícího iPadu mini skutečně srovnatelný s iPhony, dočkali bychom se odolnosti dle normy IP68. S jejím dosažením by měla Applu pomoct přepracovaná konstrukce reproduktorů, která bude údajně vsázet na přenášení zvuku fungujícího na principu vibrací, čímž by odpadly klasické otvory v šasi.

Ipad Mini 2024 Barvy
Barevné varianty iPadu mini (2024)

Zvuk by se v tomto případě šířil přímo z plochých částí tabletu, které by fungovaly jako membrána a byla by tedy eliminována jedna z hlavních cest, kudy do zařízení proniká voda i prach. To je výrazně odlišný přístup než ten, který Apple aplikuje u iPhonů – ty jsou vybaveny klasickými otvory pro reproduktory a ochrana je řešena pomocí dodatečných těsnicích prvků.

Hřebíček do rakve čteček knih?

iPad mini je nesmírně oblíbený nejenom pro konzumaci klasického multimediálního obsahu, ale i jako čtečka knih. Má ideální rozměry, je lehký a dobře se drží v jedné ruce. Oproti klasickým čtečkám má ale velkou nevýhodu, kterou je právě neexistující odolnost vůči vodě. Čtení ve vaně či u bazénu je velmi oblíbenou kratochvílí, a proto jsou některé čtečky odolné vůči vodě.

iPad mini (2024)
iPad mini je jeden z nejoblíbenějších tabletů

Pokud opravdu dostane iPad mini nějaké slušné krytí, bude možné používat ho prakticky ve všech podmínkách a stane se z něj jeden z nejuniverzálnějších přístrojů na trhu. Velkou novinkou je také údajný přechod na OLED displej, čímž by se stal iPad mini teprve druhou řadou tabletů od Applu s tímto typem displeje (po modelu Pro). Očekává se také přítomnost nového, výkonnějšího procesoru.



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Představení a možná cena

Pokud opravdu dorazí všechny tyto novinky, bude se jednat o pořádnou modernizaci. Ta by proběhla po dvou letech a vzhledem k modernějšímu hardwaru je ve hře také navýšení ceny. Dle spekulací by mohl být nový iPad mini v základu o 100 dolarů dražší (2 100 korun), což by v Česku znamenalo cenu okolo 20 000 korun. Nový iPad mini by mohl být představen v říjnu tohoto roku.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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