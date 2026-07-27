Videa na výšku drtí internet: klasický formát mizí a o všem rozhoduje váš palec

- YouTube Shorts uvádí přes 200 miliard spuštění denně
- Netflix používá vertikální klipy při hledání filmů a seriálů
- Vertikální obraz zvýrazní tvář nebo okamžik, široký lépe podrží prostor a souvislosti
Před pár lety stačilo natočit na výšku kus koncertu a v komentářích se brzy objevila rada: „Otoč telefon.“ Široký záběr patřil k představě správně natočeného videa. Filmy, televize i počítačové monitory byly široké, a video na výšku proto působilo jako něco, co se stalo omylem.
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Dnes je situace obrácená. Široké video se v mobilním feedu zmenší, protože se nevejde přes celý displej. Vertikální klip jeho plochu využije lépe. O tom, co budete sledovat dál, pak nerozhoduje otočení telefonu ani hledání dalšího autora, ale jedno přejetí palcem.
To je důležitější změna než samotný formát 9:16. Telefon jsme vždy drželi na výšku, jen aplikace z této polohy dlouho nedělaly výchozí způsob sledování. TikTok, Reels a Shorts ji spojily s nekonečným výběrem, který přichází bez dalšího rozhodování. Jedna obrazovka, jeden klip, jeden pohyb palce. Obsah se tomu začal přizpůsobovat rychleji než televizory, filmy nebo naše představa, co vlastně znamená „video“.
IGTV chtěla televizi v telefonu
Instagram zkoušel z vertikálního videa udělat mobilní televizi už s IGTV. Služba nabízela delší vertikální videa přes celý telefonní displej, ale v roce 2019 začala umožňovat i horizontální obsah.
IGTV stavěla na představě, že stačí otočit televizní formát na výšku. TikTok uspěl s jinou logikou. Nečeká, až si vyberete kanál, autora nebo pořad. Pustí další klip a nabídne vám důvod zůstat ještě pár vteřin.
Změnil se tím hlavně začátek sledování. Dřív člověk nejprve hledal obsah a pak se rozhodoval, jakému pořadu nebo filmu dá večer čas. Dnes se to často děje opačně: nejdřív se před vámi objeví klip a až během prvních vteřin se rozhodujete, zda u něj zůstanete. Autoři, redakce i filmová studia proto musejí v prvních vteřinách ukázat, proč má divák zůstat.
Z jedné vteřiny se stala vstupenka k dalším minutám
YouTube loni oznámil, že Shorts mají v průměru přes 200 miliard zhlédnutí denně. Číslo zní skoro absurdně, jenže samo o sobě neříká, kolik lidí klip opravdu sledovalo. Od března 2025 YouTube počítá zhlédnutí už ve chvíli, kdy se Short začne přehrávat nebo se spustí znovu. Vedle něj proto v analytice ponechal i metriku lidí, kteří se rozhodli pokračovat ve sledování.
U televizního pořadu nebo filmu jste si vědomě vybírali, jakému pořadu nebo filmu dáte večer čas. Ve feedu nejdřív vidíte první vteřinu a až pak se ukáže, zda jí dáte druhou, třetí nebo desátou.
Mnoho videí proto začíná bez náběhu. První věta přijde hned, titulky jsou velké, obličej blízko kamery a pointa se neodkládá na konec. Autoři vědí, že jejich pořad, rozhovor nebo reportáž se může nejprve potkat s divákem jako malý útržek mezi dvěma cizími videi.
Krátký klip dovede rychle vysvětlit jednu změnu v aplikaci, ukázat detail telefonu nebo připomenout scénu, která by jinak zapadla. Zároveň zvýhodňuje to, co se dá pochopit bez námahy. Tvář, překvapení, závěr a jasný názor se do něj vejdou lépe než opatrné vysvětlení nebo několik lidí s různými pohledy.
Obsah se nenatáčí jen pro obrazovku, na které skončí
Kdo dnes připravuje rozhovor, reportáž nebo produktové video, často už při natáčení řeší, co zůstane ve vertikálním záběru. Musí být jasné, kdo mluví, kam se má člověk dívat a proč má pokračovat ve sledování.
Dva lidé sedící vedle sebe se do vertikálního záběru skládají hůř než jeden člověk uprostřed. Široký záběr z koncertu ukáže dav, pódium i světla; vertikální výřez častěji nechá vyniknout zpěváka, ruce v publiku nebo jeden výrazný okamžik. U zpravodajství dostává reportér víc prostoru mluvit přímo do kamery, protože na malém displeji funguje lépe mluvící člověk než široký záběr místa.
Tvůrce už před natáčením přemýšlí nejen nad celým videem, ale také nad prvními patnácti vteřinami, které někdo zahlédne cestou domů.
Netflix používá vertikální klipy při hledání
Vertikální klipy mohou sloužit jako cesta k delšímu obsahu. Netflix letos začal zavádět Clips, vertikální výběr krátkých ukázek z filmů a seriálů. Člověk mezi nimi přejíždí podobně jako v jiných mobilních aplikacích, titul si může uložit nebo otevřít jeho podrobnosti.
Clips slouží k výběru titulu, ne ke sledování celého filmu nebo seriálu. Hledání může začít v tramvaji na telefonu. Na delší sledování si člověk večer pustí film nebo seriál na televizi, na šířku a v klidu.
Podobně funguje i sport. Přenos zůstává široký, protože hřiště a pohyb hráčů potřebují prostor. Vertikální klip z téhož zápasu však může zvýraznit radost po gólu, hádku u lavičky nebo jednu povedenou akci. Zpráva v televizi pracuje s místem, lidmi a souvislostmi. Krátké video na telefonu nejspíš začne větou reportéra, která řekne, co se právě stalo.
Vertikální klip se tedy nestal menší televizí. Často je prvním setkáním s obsahem, kterému má divák později věnovat další minuty. Při výrobě se proto už počítá i s tím, jak z delšího videa vznikne krátká vertikální ukázka.
Vertikální obraz vybírá, kam se podíváte
Široký obraz ukáže víc děje najednou a nechává na divákovi, čeho si všimne. U fotbalu si můžete všimnout hráče bez míče ještě před přihrávkou. V rozhovoru vidíte, jak na odpověď reaguje druhý člověk. U reportáže čtete prostředí stejně jako slova mluvčího.
Vertikální obraz nutí tvůrce pečlivěji vybírat, co v záběru zůstane. Když ukáže obličej, často zmizí okolí. Když sleduje míč, ztratí se pohyb vedle něj. Když reportér mluví přímo do kamery, divák rychle pochopí základní sdělení, ale nemusí mít čas ani místo vidět, co všechno se děje kolem.
První dojem vzniká na telefonu, na televizi se sleduje déle
Velká obrazovka tím neztratila důležitost. YouTube už v roce 2024 uváděl více než miliardu hodin sledování denně na televizorech. Lidé zjevně nemají problém přecházet mezi oběma režimy. Na telefonu objeví ukázku, na televizi si pustí celé video. Ráno sledují pár klipů, večer seriál nebo živý přenos.
Změnilo se pořadí, v němž se k obsahu dostáváme. Dřív vznikl film, pořad nebo reportáž a pak se z něj připravila upoutávka. Dnes se už při vzniku často myslí na to, zda z něj půjde připravit krátký klip pro vertikální displej.
Telefon už kvůli každému videu neotáčíme. Krátký vertikální klip dnes často rozhoduje, čemu dáme šanci. Když pak chceme vidět celý zápas, film nebo reportáž, stále dává smysl široká obrazovka.