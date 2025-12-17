TOPlist

Instagram míří na televizní obrazovky! Zatím jen v testu, příští rok pro všechny

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 17. 12. 15:20
0
Logo Instagramu na televizoru (ilustrační obrázek)
  • Populární sociální síť půjde sledovat také na velkých chytrých televizích
  • Speciálně upravená aplikace je v současné chvíli ve fázi testování
  • V příštím roce bychom se měli dočkat podpory více platforem a regionů

Sledování sociálních sítí patří mezi oblíbenou kratochvíli řady uživatelů, přičemž Instagram je často volbou číslo jedna. Primárním způsobem, jak konzumovat obsah této sociální sítě je pochopitelně chytrý telefon, avšak s nějakými těmi omezeními se dá lajkovat příspěvky a sledovat reelsy také na tabletech či skrze internetový prohlížeč. Jenže co dělat v případě, kdy se chcete na svá oblíbená videa dívat na co možná největší obrazovce, kterou máte v domácnosti k dispozici? Podobnou otázku si podle všeho kladou také vývojáři společnosti Meta, pod kterou Instagram spadá.

Instagram si prohlédnete také na chytré televizi

Odpověď na tuto otázku se poměrně nabízí – sledovat Instagram na chytré televizi. V rámci testování si někteří uživatelé mohou vychutnat sledování reelsů a příspěvků také na televizorech, a to ať o samotě, či s přáteli a rodinou. Po přihlášení se videa seskupí do kanálů, které odpovídají vašim zájmům, včetně nové hudby, sportovních událostí, skrytých turistických pokladů, trendových momentů a dalších. Jedná se o ranou fázi testování, přičemž když vás něco zaujme, videa se spustí automaticky s plným zvukem, takže se můžete pohodlně opřít a sledovat je, aniž byste museli scrollovat dále.

Díky vyhledávání můžete snadno najít své oblíbené tvůrce, procházet profily zaměřené na videa Reels a objevovat vše, co vás zajímá. Instagram pro televizi je určen pro společné sledování, což znamená, že Meta uplatňuje standardy obsahu vhodné pro široké publikum. V tomto testu se Reels obecně řídí systémem hodnocení PG-13, který nedávno sociální síť zavedla pro mobilní zařízení.

Pro teenagery je Instagram pro televizi navržen tak, aby odrážel stejná obecná bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici v mobilní aplikaci Instagram. To zahrnuje omezení přístupu k obsahu, komentářům a profilům, které mohou být nevhodné pro osoby mladší 18 let. Čas strávený na Instagramu pro televizi se započítává do celkových limitů používání účtu pro teenagery a teenageři mohou dostávat stejná upozornění o blížícím se limitu, nebo o aktivním režimu spánku.



Nativní aplikace Instagram pro iPadOS!



Ačkoli to zní dobře, má to hned dva zásadní háčky. Ten první je, že aplikace je dostupná pouze pro platformu Amazon Fire TV, která v našich končinách není příliš rozšířená. Druhá překážka se poté týká regionálního omezení testování, a to pouze na Spojené státy. Instagram nicméně slibuje, že pokud test dopadne dobře. dočkáme se v příštím roce rozšíření i na další platformy a regiony.

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Kapitoly článku