Instagram míří na televizní obrazovky! Zatím jen v testu, příští rok pro všechny

- Populární sociální síť půjde sledovat také na velkých chytrých televizích
- Speciálně upravená aplikace je v současné chvíli ve fázi testování
- V příštím roce bychom se měli dočkat podpory více platforem a regionů
Sledování sociálních sítí patří mezi oblíbenou kratochvíli řady uživatelů, přičemž Instagram je často volbou číslo jedna. Primárním způsobem, jak konzumovat obsah této sociální sítě je pochopitelně chytrý telefon, avšak s nějakými těmi omezeními se dá lajkovat příspěvky a sledovat reelsy také na tabletech či skrze internetový prohlížeč. Jenže co dělat v případě, kdy se chcete na svá oblíbená videa dívat na co možná největší obrazovce, kterou máte v domácnosti k dispozici? Podobnou otázku si podle všeho kladou také vývojáři společnosti Meta, pod kterou Instagram spadá.
Instagram si prohlédnete také na chytré televizi
Odpověď na tuto otázku se poměrně nabízí – sledovat Instagram na chytré televizi. V rámci testování si někteří uživatelé mohou vychutnat sledování reelsů a příspěvků také na televizorech, a to ať o samotě, či s přáteli a rodinou. Po přihlášení se videa seskupí do kanálů, které odpovídají vašim zájmům, včetně nové hudby, sportovních událostí, skrytých turistických pokladů, trendových momentů a dalších. Jedná se o ranou fázi testování, přičemž když vás něco zaujme, videa se spustí automaticky s plným zvukem, takže se můžete pohodlně opřít a sledovat je, aniž byste museli scrollovat dále.
Díky vyhledávání můžete snadno najít své oblíbené tvůrce, procházet profily zaměřené na videa Reels a objevovat vše, co vás zajímá. Instagram pro televizi je určen pro společné sledování, což znamená, že Meta uplatňuje standardy obsahu vhodné pro široké publikum. V tomto testu se Reels obecně řídí systémem hodnocení PG-13, který nedávno sociální síť zavedla pro mobilní zařízení.
Pro teenagery je Instagram pro televizi navržen tak, aby odrážel stejná obecná bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici v mobilní aplikaci Instagram. To zahrnuje omezení přístupu k obsahu, komentářům a profilům, které mohou být nevhodné pro osoby mladší 18 let. Čas strávený na Instagramu pro televizi se započítává do celkových limitů používání účtu pro teenagery a teenageři mohou dostávat stejná upozornění o blížícím se limitu, nebo o aktivním režimu spánku.
Ačkoli to zní dobře, má to hned dva zásadní háčky. Ten první je, že aplikace je dostupná pouze pro platformu Amazon Fire TV, která v našich končinách není příliš rozšířená. Druhá překážka se poté týká regionálního omezení testování, a to pouze na Spojené státy. Instagram nicméně slibuje, že pokud test dopadne dobře. dočkáme se v příštím roce rozšíření i na další platformy a regiony.