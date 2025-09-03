Trvalo to jen 15 let! Instagram má konečně plnohodnotnou aplikaci pro iPad

Michael Chrobok
Michael Chrobok 3. 9. 19:45
0
Nativní aplikace Instagram pro iPadOS!
  • Uživatelé Instagramu mohou slavit, populární sociální síť byla konečně optimalizována pro iPad
  • Aplikace využívá většího prostoru hned v několika různých ohledech
  • Optimalizovaná verze je k dispozici už nyní

Těžko tomu uvěřit, ale sociální síť Instagram je tady s námi bez měsíce už skoro patnáct let. Za tu dobu se dokázala etablovat do platformy, kterou využívá více než dvě miliardy uživatelů po celém světě. Jako taková je primárně dostupná pro chytré telefony, ale časem si našla cestu například na klasické počítače a notebooky. Je poměrně překvapivé, že i když za prvotním úspěchem sociální sítě stojí Apple a jeho iPhony. Platforma spadající pod giganta Meta jedno z jeho klíčových zařízení dlouhá léta ignorovala.

Instagram je konečně optimalizován pro iPad

Řeč je pochopitelně o tabletu iPad, který svým příchodem taktéž před patnácti lety způsobil malou revoluci ve svém odvětví. K prohlížení fotografií a dalšího obsahu větší displej populárního tabletu přímo vybízí, avšak síť za celou dobu své existence nevěnovala tomuto zařízení žádnou zvláštní pozornost. Aplikace Instagramu sice pro iPady byla k dispozici delší dobu, avšak byla optimalizována pouze pro menší displeje chytrých telefonů, což bylo citelně znát na kvalitě uživatelského zážitku.

Nyní se ale vedení Instagramu konečně chytlo za nos a přineslo to, v co řada uživatelů už ani nedoufala – optimalizovanou verzi Instagramu pro iPady. Ta je k dispozici už nyní a její hlavní předností je mnohem lepší využití prostoru navíc, který tablety od Applu poskytují.

‎Instagram
‎Instagram
Cena: zdarma+

Nejviditelnější novinkou je, že aplikace pro iPad se otevře přímo do kanálu Reels, tudíž fanoušci krátkého videoobsahu se budou tetelit blahem. Větší obrazovka znamená více prostoru a méně klikání – komentáře u Reels se budou zobrazovat vedle videí v plné velikosti a na stránce se soukromými konverzacemi je vedle chatů i vaše schránka, podobně jako tomu je v Messengeru na počítači.

Používáte Instagram a zajímavá vás aktuální zpravodajství ze světa technologií? Přidejte si náš profil @smartmania.cz mezi sledované!

Příběhy jsou stále seřazeny u horní hrany aplikace, přičemž uživatelé mohou přepnout na záložku Sleduji, kde si mohou vychutnat aplikaci mnohem blíže tomu, jak ji znají z chytrých telefonů, včetně chronologického řazení příspěvků. Podle šéfa Instagramu Adama Mosseriho nebyl počet uživatelů, kteří volali po optimalizované verzi Instagramu pro iPad dostatečný, aby se to pro společnost stalo prioritou. Co se nyní změnilo je ovšem otázka, na kterou patrně nedostaneme odpověď.

Teď ještě aby Instagram vydal podobně optimalizovanou aplikaci pro „knížkové“ telefony Androidem vybavené ohebným displejem (Galaxy Z Fold, Honor Magic V…) a budeme to mít kompletní…

