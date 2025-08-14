Recenze Honor Magic V5: nabušená výbava v ultratenkém těle

- Honor Magic V5 je extrémně tenký a lehký smartphone, který navíc ukrývá ohebný displej
- Přináší vylepšenou odolnost, větší baterii a Snapdragon 8 Elite
- Cena startuje na 49 990 Kč, se slevovým kuponem se dostanete na 42 490 Kč
Už minulý rok měl Honor jeden z nejzajímavějších ohebných telefonů na trhu. Tentokrát to bude mít o poznání těžší, vzhledem k inovacím, které předvedl Samsung. Znalce asijské kultury přitom nepřekvapí, že model Magic V4 byl záměrně přeskočen. Číslice čtyři je totiž v Číně a mnoha dalších východoasijských zemích považována za nešťastnou. Tento generační skok není jen symbolický.
Honor Magic V5 posunuje tloušťku a váhu opět výrazně dolů. V zavřeném stavu se tak jedná o plnohodnotný smartphone téměř bez kompromisů. Mezigenerační zlepšení proběhlo také u pantu, zvýšila se odolnost a v neposlední řadě narostla kapacita baterie na skvělých 5 820 mAh.
Novinka se na českém trhu začíná prodávat od 13. srpna za 49 990 Kč včetně DPH, takže je o tisíc korun dražší než loňský Honor Magic V3, nicméně i tentokrát si společnost připravila slevový kupon, díky kterému se cena sníží na 42 490 Kč. Sleva platí do konce září. Další slevu ve výši 7 % mohou využít studenti s ISIC kartou. Na českém trhu je k dispozici pouze jedna varianta s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, a to buď ve zlaté nebo černé barvě.
Obsah balení
Uvnitř poměrně velké krabice se nachází samotné zařízení v rozloženém stavu, nástroj pro vytažení slotu na SIM kartu, USB-C kabel a jednoduchý obal s integrovaným stojánkem. Oproti minulému roku se Honor poučil a pouzdro již není nalepovací. Jako prvotní ochrana však poslouží dobře a jeho kvalita je naprosto dostatečná.
Tenká konstrukce na prvním místě
Honor se u ohebných telefonů vydal cestou tenké konstrukce, což se ukázalo jako velmi dobrý tah, který postupně zavádí i konkurence. Letošní model se při představení chlubil tím, že jde o nejtenčí skládací telefon na trhu s tloušťkou 8,8 mm. Měl by tak být o 0,1 mm tenčí než hlavní konkurence v podobě Samsungu Galaxy Fold 7. Jenže aby se Honor dostal na tuto hodnotu, musely se odstranit ochranné fólie z obou displejů, což se mimochodem stále u toho velkého vnitřního nedoporučuje. Zároveň také tato tloušťka platí pouze pro zlatou variantu, černá je již o 0,2 mm tlustější. V přímém porovnání je vidět, že Fold 7 je mírně tenčí.
Naštěstí jde o tak malé rozdíly, že to reálně nemá vliv na používání. Honor Magic V5 je stále extrémně tenký a v ruce působí jako klasický smartphone. K tomuto pocitu přispívá i nízká hmotnost, která se zastavila na pouhých 217 gramech. Je tak lehčí než například vlajkový model Honor Magic 7 Pro nebo Apple iPhone 16 Pro Max. Rozměry činí 156,8 × 74,3 × 8,8 milimetru v zavřeném a 156,8 × 145,9 × 4,1 milimetru v otevřeném stavu.
Zároveň je dobré poznamenat, že další výraznější ztenčování nás pravděpodobně u dalších generací nebude čekat. Důvodem je USB-C konektor, který nelze zmenšit, a dokud nebude nahrazen jinou technologií, nelze očekávat výrazné změny v tloušťce. To je však možná i dobře.
S postupným ztenčováním se bohužel zhoršuje pohodlnost otevírání. Plocha pro zapření prstů je poměrně malá a nepomáhá ani fakt, že se musí vyvinout značná síla pro otevření. Stačí trochu nešikovnosti nebo malá nepozornost a může se stát, že telefon vyklouzne z ruky.
Magic V5 splňuje certifikace IP58 a IP59, takže by měl odolat ponoření do vody a částečně odolá prachu. Z pohledu odolnosti je na tom nejlépe, co se týče ohebných telefonů, respektive je na tom identicky jako Vivo X Fold 5, který však není dostupný na našem trhu. Samotný pant je pak rovněž o něco odolnější a vydržet by měl až 500 000 otevření a zavření. Obecně si Honor za kvalitu zpracování zaslouží pochvalu.
Zatímco konstrukce prošla změnami, design zůstal téměř identický. Zadní straně vévodí masivní osmiúhelníkový fotomodul podobně jako u několika jiných Honor zařízení. Je vycentrován, takže při položení se telefon nekolébá ze strany na stranu. Samozřejmostí je tvrzené sklo, které však má připomínat broušený kov. Minimálně testovaná zlatá varianta pak velmi dobře odolává šmouhám a otiskům prstů.
Dva OLED displeje
Zobrazovací panely se žádných výraznějších novinek nedočkaly, což nemusí příliš vadit, protože i tak se řadí k tomu nejlepšímu. Jedinou novinkou je mírné navýšení velikosti vnitřního ohebného displeje na 7,95 palců. Přesněji jde o LTPO AMOLED panel s rozlišením 2 172 × 2 352 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a svítivost může při přehrávání HDR obsahu dosáhnout až na 5000 nitů. Při reálném použití jsou hodnoty samozřejmě nižší, konkrétně 1300 nitů. Nicméně i tak jsem neměl sebemenší problém s čitelností na přímém slunci v dopoledních hodinách.
Ohyb uprostřed je stále viditelný, obzvlášť při pohledu z boku. Rozhodně se však již nejedná o takový problém, jako u prvních generací ohebných telefonů. Při samotném používání pak neruší a v podstatě jej nevnímáte, pokud se prstem nedostanete přímo do míst, kde je pant. Nejedná se však o výrazný problém, prst se nezadrhává, dotyková vrstva v místě ohybu funguje bezvadně a v konečném důsledku tak není co vytknout.
Navíc se dá říct, že vnitřní ohebný displej se u moderních skládaček bude využívat méně často, než tomu bylo u starších modelů s „nudlovitým“ displejem, u kterých docházelo k většímu či menšímu omezení při používání. Zde je již z vnějšku plnohodnotný LTPO OLED displej s velikostí 6,43 palců, poměrem stran 20,1:9, rozlišením 2 376 × 1080 pixelů, svítivostí 1800 nitů a 120 Hz obnovovací frekvencí.
V podstatě tak jde o standardní displej, který je k dispozici u celé řady normálních smartphonů. Nejste tak ničím omezeni, díky tenkému tělu si připadáte, že používáte klasický vlajkový model od Honoru a ohebný displej je vnímán spíše jako bonus, nikoli jako funkce, kterou je uživatel nucen neustále využívat.
Hardwarová výbava
Uvnitř Honoru Magic V5 se nachází Snapdragon 8 Elite – momentálně to nejlepší, co Qualcomm nabízí, a podobně jako u jiných letošních vlajkových modelů, i zde nenarazíte na žádnou aplikaci či hru, která by fungovala hůře kvůli nedostatku výkonu.
Zcela dokonalé to však není. U tenkého těla je obecně problém s odvodem tepla a zde u Honoru tomu není jinak. Při delší zátěži s aktivním režimem výkonu teplota vystoupala až na 48 °C. Poté přijde na řadu throttling a uškrcení výkonu o cca 40 procent. Naštěstí se nejedná o nic pravidelného, a kromě benchmarkování jsem se s vyššími teplotami setkal pouze při hraní Wreckfestu, což je poměrně náročná hra.
Na český trh Magic V5 dorazí v jediné paměťové variantě. RAM byla mezigeneračně navýšena na 16 GB, úložiště pak zůstalo identické, tedy 512 GB. Slot na paměťovou kartu není k dispozici. U konektivity není moc co vytknout, smartphone je vybaven tím nejlepším, ať už jde o Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a jak je u čínské společnosti zvykem, nechybí rovněž infračervený port pro ovládání domácí elektroniky.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,8 × 145,9 × 4,1 - 4,2 mm (otevřený), 156,8 × 74,3 × 8,8 - 9,0 mm (zavřený), hmotnost: 217 g (bílá barevná varianta), 222 g (ostatní barevné varianty), zvýšená odolnost: IP57
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5820 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Čtečka otisků prstů se nachází v zamykacím tlačítku na boku. Skenování i odemykání funguje rychle a nedá se nic vytknout. Horší je to s umístěním zapínacího tlačítka poměrně nízko. Častokrát, když jsem bral telefon do rukou, dotkl jsem se tohoto tlačítka různými částmi dlaně a nejednou se kvůli tomu zablokovalo odemykání na 30 sekund kvůli neplatnému otisku prstu.
Baterie a nabíjení
Honor pokračuje ve využívání moderní křemíko-uhlíkové baterie a tentokrát jsme se dočkali i poměrně výrazného navýšení kapacity o 670 mAh oproti modelu Magic V3. Novinka tak má k dispozici akumulátor o kapacitě 5 820 mAh. Nechybí rychlé 66W nabíjení a rovněž 50W bezdrátové.
Bohužel se větší baterie příliš neodráží na samotné výdrži. I nadále platí, že jde o jednodenní telefon. Na dva dny se dostanete při omezeném používání, zejména pak pokud necháte vnitřní displej vypnutý.
|Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|21 minut
|35 minut
|50 minut
Plusové body naopak dostává za velmi rychlé nabíjení. Dobití do plna zabere pouhých 50 minut. Platí, že musíte mít k dispozici vlastní adaptér, jelikož v balení se nedodává. Originální nabíječku Honor můžete pořídit za 700 Kč.
Android 15 a umělá inteligence
K dispozici je Android 15 a nadstavba MagicOS 9.0. Na softwarové novinky se pak můžete těšit hodně dlouho. Honor potvrdil podporu pro celkem sedm let. A to jak bezpečnostních záplat, tak i aktualizací na nové verze Androidu. Jako je u nových modelů zvykem, v podstatě téměř všechny novinky se točí kolem umělé inteligence.
Honor na tom není jinak. Mezi těmi zajímavějšími AI funkcemi se může zmínit například detekce falešných AI hovorů a videohovorů. Telefon údajně využívá AI také k tomu, aby poznal, jestli na ohebném displeji není předmět, který by jej v případě zavření mohl poškodit. V neposlední řadě AI pomáhá například s extrakcí textu z obrázku, automaticky rozpozná adresu a nabídne otevření v mapách a nechybí i přepis, překlad či kontrola chyb pomocí umělé inteligence. Bohužel ale u těchto funkcí není podporovaná čeština. Z Honoru 400 Pro přichází rovněž možnost generování videa z obrázku.
Fotoaparát a video
Fotoaparátů má Honor Magic V5 celkem pět. Na zadní straně jsou tři, a každý displej pak má jednu selfie kameru v kruhovém výřezu.
- Hlavní – fotočip Sony IMX906, rozlišení 50 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF
- Širokoúhlý – neznámý fotočip, rozlišení 50 Mpx, clona f/1.6, autofokus
- Teleobjektiv – neznámý fotočip, rozlišení 64 Mpx, clona f/2.5, optický zoom 3×, ohnisková vzdálenost 70 mm, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
- Dva přední – neznámé fotočipy, rozlišení 20 Mpx, clona f/2.2
Jak je vidět, sestava je to více než schopná. Za dobrých světelných podmínek se můžete těšit na špičkové snímky, které jsou ostré, mají přesné podání barev a velmi dobrý dynamický rozsah. Tohle je navíc zachováno napříč všemi fotoaparáty na zadní straně až do 6násobného hybridního přiblížení. K dispozici je také například 100násobný digitální zoom, u kterého už je vidět velká ztráta detailů, mnoho šumu a softwarového dopočítávání.
Za zhoršených světelných podmínek a v noci nejlépe fungují hlavní a širokoúhlý foťák. Dokážou si zachovat poměrně dost detailů i věrné barvy. Zároveň se zde dostává ke slovu software a umělá inteligence, která dokáže z úplné noci vykouzlit doslova den. Agresivní zesvětlování přitom nelze vypnout, u standardních režimů se aplikuje automaticky.
Kvalita nahraných videí potěší. Maximálně je podporováno 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu. Stabilizace je velmi dobrá, stejně tak podání barev a rychlost ostření.
Závěrečné hodnocení
Honor Magic V5 úspěšně stírá rozdíly mezi skládacím zařízením a klasickým smartphonem. Díky tenké a lehké konstrukci se v zavřeném stavu používá jako běžný telefon bez kompromisů. To považuji za jeho největší přednost. Velmi rychle totiž mizí důvody, proč si něco takového nepořídit namísto klasického vlajkového modelu.
Samozřejmě je tu stále poměrně vysoká cena. Prodává se za 49 990 Kč s DPH, i když po omezenou dobu do konce září se díky slevovému kódu dá pořídit za 42 490 Kč. Pokud však hodnotíme Honor Magic V5 jako celek, je třeba počítat s několika kompromisy, jako je například pouze jednodenní výdrž baterie. Z praktického hlediska je také méně pohodlné otevírání telefonu a čtečku otisků prstů bych si dokázal představit na lepším místě. Při náročném využití navíc dochází k omezování výkonu (throttlingu).
Na druhou stranu se musí kladně ohodnotit certifikace IP58/IP59, čímž překonává většinu skládaček, obecně skvělý výkon díky Snapdragonu 8 Elite a oba displeje jsou perfektní. Fotoaparáty pak rozhodně nezklamou a třešničkou na dortu je sedmiletá softwarová podpora.
Celkově je Honor Magic V5 špičkově zpracovaný a inovativní ohebný telefon, který exceluje v konstrukci a hardwarové výbavě. Přináší však několik praktických nedostatků, které jsou vesměs daní za jeho tloušťku. I přesto jde o jednu z nejzajímavějších voleb na trhu a více než dobrou alternativu ke korejské konkurenci.
Honor Magic V5
Design a zpracování9.2/10
Výkon a optimalizace8.9/10
Hardwarová výbava8.7/10
Kvalita fotografií a videí8.8/10
Výdrž baterie8.3/10
Klady
- tenké a lehké tělo
- výborné OLED displeje
- skvělá sestava fotoaparátů
- zvýšená odolnost IP58/IP59
- sedmiletá softwarová podpora
- špičkový výkon
Zápory
- pouze jednodenní výdrž baterie
- horší otevírání kvůli tenkému tělu
- vyšší cena
- nepraktické umístění čtečky otisku prstů