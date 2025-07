Válka o milimetry: Honor se vysmíval Samsungu, ale nakonec si pořádně naběhl

Rok 2025 se jednoznačně zapíše do dějin jako rok zbytečných půtek o každý milimetr u smartphonů s ohebnou konstrukcí. A na frontové linii stojí čínský Honor proti armádě korejského Samsungu. Pokud jste – stejně jako většina lidí – žili dosud v domnění, že nejnovější skládačka Honor Magic V5 je nejtenčí na trhu, nejspíš jste se mýlili. Samsung ho dokázal překonat. Něco nám tu ale nesedí.

Honor odhalil svůj skládací telefon zkraje července letošního roku. Honor Magic V5 se nám zatím nedostal do rukou, v Česku by se ale měl prodávat; minimálně na něj láká výrobce na svých stránkách. V době představení se chlubil naprosto nejtenčí konstrukcí skládacího telefonu, který kdy vznikl. Připomeňme, že:

Čínská firma nepokrytě a zcela právoplatně lákala na „nejtenčí skládací telefon na světě“. Fanoušci Honoru navíc zaplesali, když Samsung jen o pár dní později představil vlastní skládací superphone Galaxy Z Fold 7. Ten má tloušťku 8,9 milimetru v zavřeném stavu a 4,2 milimetru po otevření. Papírově tedy Honor nebyl překonán, stále má nejtenčí skládačku široko daleko. Možná…

Vidle do toho však hodil respektovaný leaker @UniverseIce, na jehož zjištění upozornil prostřednictvím svého tiskového oddělení i sámotný Samsung. Lovec úniků umístil na svůj profil na síti X video, na kterém má oba telefony vedle sebe: Z Fold 7 i Honor Magic V5 v nejsubtilnější světlé variantě.

There is no accurate measuring tool, but we can still draw a rigorous conclusion: Galaxy Z Fold7 is the thinnest folding mobile phone in the world.

I switched the positions of two mobile phones during the test, and the results remained the same, which showed that the factors of… pic.twitter.com/irlNgKOtH0

— PhoneArt (@UniverseIce) July 15, 2025