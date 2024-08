Honor se vysmál Samsungu za jeho skládačky. Fanoušci mu to tvrdě vrátili

Čínský Honor se pomalu ale jistě chystá na představení svého nejnovějšího skládacího telefonu Magic V3. Ten se blýskne hlavně ultra tenkou konstrukcí – půjde o nejtenčí skládací smartphone horizontálního typu na světě. A Honor se toho nebojí využít v nové marketingové kampani brojí proti svému největšímu konkurentovi Samsungu.

Na sociálních sítích v úterý Honor sdílel sérii obrázků, které vyzdvihují tenkou konstrukci Magic V3. Zobrazují telefon například jako jednu stránku z knihy nebo jako součást pyramidy ze skleněných tabulek. A na jednom z prospektů čínský výrobce cíleně útočí na konkurenční Galaxy Z Fold.

