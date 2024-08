Vyzkoušeli jsme Honor Magic V3: takhle vypadá ideální skládací telefon?

Vyzkoušeli jsme Honor Magic V3, nejnovější skládací telefon této značky

Je opět o něco tenčí než jeho předchůdce, nabízí ale i skvělou výbavu, včetně solidní baterie

Za měsíc by měl jít do prodeje i v Česku, cena bude nejspíš znovu atakovat hranici 50 tisíc korun

Už za pár týdnů představí čínský Honor na veletrhu IFA v Berlíně svou novou generaci skládacích telefonů. Novinka jménem Magic V3 už zažila svou čínskou premiéru a nyní se chystá do Evropy. My jsme si ji mohli exkluzivně vyzkoušet ještě před oficiálním představením a přinášíme první dojmy. Jak se mezigeneračně proměnil design telefonu a čím chce Honor bojovat proti velkému soupeři, kterým je jihokorejský Samsung a jeho Galaxy Z Fold 6?

Magic V3: opravdu tenoučká skládačka

Magic V3 navazuje na loňský úspěšný model Magic V2, který opanoval žebříčky díky tomu, že byl nejtenčím skládacím telefonem na trhu. Novinka v tomto odtučňovacím trendu pokračuje: v pase má pouze 4,4 milimetru, při zavřeném stavu 9,3 milimetru, hmotnost klesla až na 226 gramů. Opět jde o nejtenčí skládací telefon typu fold.

Pro porovnání, Samsung Galaxy Z Fold 6 měří 5,6/12,1 milimetru a konvenční placka v podobě iPhonu 15 Pro Max má jen 8,3 milimetru. Honor se tedy co do rozměrů v zavřeném stavu blíží klasickým telefonům, naopak přerostlý Samsung Galaxy Z Fold 6 nechává daleko za sebou.

Honor dosáhl extrémní tenkosti díky tomu, že přepracoval většinu komponent a nechal je vyrobit v extrémně tenkém formátu. Nejdůležitější je v tomto případě baterie, která je rozdělená na dvě části, aby výrobce ušetřil místo. A kupříkladu cívka pro bezdrátové nabíjení má tloušťku pouhých 0,25 milimetru, včetně fólie pro odvod tepla.

Technologicky je to skutečně zajímavá podívaná. Z hlediska konstrukce už to taková petelice není. Kovový pant sem tam při otevírání nepříjemně lupne, při zatřesení se také ozývá klapot. Kvůli lesklým prvkům na těle (modul fotoaparátu, hřbet pantu) pak Honor Magic V3 nepůsobí tak luxusním dojmem, jako třeba zmíněný Fold od Samsungu. Navíc Honoru chybí odolnost proti prachu. Naplňuje pouze certifikaci IPX8, zvládne tedy ponoření až do 2,5metrové hloubky na 30 minut.

Co se týče designu, ten se meziročně změnil jen lehce. Záda nabízí velký fotomodul, který vychází z řady klasických telefonů Magic. Nejvíce připomíná ten z modelu Magic 6 Pro. Uvnitř fotomodulu se nachází trio kamer: 50Mpx hlavní, 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3,5× přiblížením a 40Mpx širokoúhlý snímač. Přední kamerka u obou displejů je v průstřelu. Na technologicky pokročilejší umístění přímo pod displej zatím Honor nepřešel.

Displeje a hardwarová výbava

Když už jsme u displejů, Magic V3 nabízí pochopitelně dva: jeden hlavní, flexibilní s jemným ohybem uprostřed, a pak také menší venkovní. První zmíněný je skoro stejný jako vloni, hovoříme o 7,92″ LTPO AMOLED panelu s 2K+ rozlišením, až 120Hz obnovovací frekvencí a mírně vyšší svítivostí až 1 800 nitů.

Vnější displejový panel z blíže nespecifikovaných důvodů ztratil technologii LTPO, neumí tedy dynamicky přepínat obnovovací frekvencí z 1–120 Hz, ale jen mezi 60–90–120 Hz. Na druhou stranu mu ale vzrostla svítivost až na 5 000 nitů při zobrazování HDR obsahu. Co do velikosti je stejný: 6,43″ panel s 2K+ rozlišením a sympatický poměrem 20,1:9.

Zbytek výbavy jednoznačně podléhá náročné poptávce. O výkon se stará Snapdragon 8 Gen 3 s 8jádrovým procesorem a grafickým čipem Adreno 750, dále je tu 12 či 16 GB RAM, až 1TB úložiště. Součástí telefonu na evropském trhu bude pochopitelně Android 14 s plnou podporou Google služeb a grafickou nadstavbou MagicOS 8.0. Honor se spojil s Googlem a připravil několik nápaditých AI funkcí, které chce prezentovat právě během představení na IFA zkraje září.

Výrobce sáhl po 5150mAh akumulátoru, konkrétně jde o vlastní typ baterie složené z křemíku a uhlíku. Tímto typem vlastní baterie už pohání například model Magic 6 Pro nebo nedávno uvedený Honor 200 Pro. Kromě toho Honoru nechybí 66W nabíjení, včetně i 50W bezdrátového a 5W reverzního bezdrátového dobíjení.

Cena a dostupnost

Jak už zaznělo, s představením se počítá někdy během prvního zářijového týdne, kdy v Berlíně vypukne technologický veletrh IFA 2024. Honor na této akci zpravidla nechybí a vždy ukáže něco nového. Letos by „něčím novým“ měla být právě skládačka Magic V3, která měla zkraje července premiéru v Číně.

Podle dostupných informací by měla skládačka dorazit ve třech barvách, leč u nás nejspíš bude nabízena jen ve dvou, jako tomu bylo už u generace Magic V2. Cena na čínském trhu startuje na 8 999 jüanech, v přepočtu to znamená asi 35 tisíc korun. Nicméně vzpomeňme na to, že model Magic V2 vstupoval na český trh s velmi sebevědomou cenovkou bezmála 49 tisíc korun. Nová skládačka by rozhodně neměla být levnější.