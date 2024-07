Recenze Honor 200 Pro: telefon s nečekaným trumfem proti konkurenci

Honor 200 Pro přichází rok po modelu Honor 90, který cílil do vyšší-střední třídy

Novinka nabízí slušné parametry, v boji s konkurencí mu však pomáhá hlavně velikost

Prodává se za sebevědomých 19 990 Kč, zdarma k němu dostanete tablet

Čínský Honor je v segmentu vyšší třídy neobyčejně plodný. Zkraje jara obvykle vydává svůj topmodel Magic, co půl roku pak dostává prostor číselná řada. Zatím poslední generace Honor 100 v Evropě ani nebyla, novinka Honor 200 tedy přichází skoro přesně rok poté, co jsme si na českém trhu mohli vyzkoušet zajímavě vybavený Honor 90.

Ten ještě výbavou i cenou spadal do vyšší-střední třídy. Nejlépe vybavený nováček Honor 200 Pro se snaží cílit o několik pater výš, což je patrné jednak na ceně, ale také na dílčích vylepšení ve výbavě. Půjde o skutečně zajímavý upgrade de facto přes dvě generace, anebo spíše o jeden z mnoha telefonů, který velmi rychla zapadne?

Když už byla řeč o ceně, Honor 200 Pro je v Česku k dispozici pouze v jediné konfiguraci, a sice 12/512 GB. V bílém či černém provedení vyjde na 19 990 Kč včetně DPH. Od července je k telefonu z vybraných prodejců jako dárek tablet Honor Pad X9 s 11,5″ obrazovkou, který se samostatně prodává za 4 490 Kč.

Obsah balení

Honor již druhým rokem nabízí u svých telefonů prodejní balení okleštěné na nutné minimum. V ploché bílé krabičce tak na vás čeká pouze telefon samotný, sponka na SIM a metrový USB-C / USB-A kabel. To důležité, tedy 100W nabíjecí adaptér, zde nečekejte. Musíte ji dokoupit za 749 korun.

Design a zpracování

Většina výrobců z Číny se snaží design svých telefonů rok od roku alespoň mírně poupravit. Na rozdíl třeba od Samsungu nebo Applu. U Honoru to platí taktéž, přesto je ale patrné, že na jednotlivých generacích pracuje jeden a tentýž tým designérů.

Konkrétně u Honoru 200 Pro to zase tolik neplatí, Honor 100 Pro vypadal takřka totožně. Ale protože ten v Česku nabízen nebyl, můžeme srovnávat pouze s Honorem 90 a tam je designový posun patrný zcela určitě. Změny lze pozorovat na zadní straně, u displeje, ale i na rozměrech.

Co je zásadní: nový Honor nabízí velký, hodně vystupující fotomodul ve tvaru svislé elipsy a symetricky se v něm ukrývají tři objektivy a LED přisvícení. Záda jsou z matného skla, zatímco lesklé metalické boky jsou plastové. Odolnost přístroje je dobrá, při pokusu o ohnutí pruží jen lehce. Potěší i certifikace IP65 coby ochrana proti vodě a prachu, která se do číselné řady Honor dostala vůbec poprvé.

I přes levnější konstrukci je ale model 200 Pro docela slušný „pořízek“, minimálně ve srovnání s předminulou generací. Narostl do výšky i do šířky, bez vystouplého batůžku na zádech má v pase 8,2 milimetru a jde také o nejtěžší Honor číselné řady – váží 199 gramů. Hmotnost se dle mého zkoumání podepsala nejvíce na ergonomii, protože bez pevného gripu má mobil tendenci v horní polovině přepadávat; nejspíš kvůli masivnímu fotomodulu.

Displej a hardwarová výbava

Displej nového Honoru se chlubí hned několika parametry. Předně jde o OLED panel s úhlopříčkou 6,78″ s mírně zahnutými stranami a zhruba dvoumilimetrovými rámečky dole a nahoře. I po roce potěší vyšším rozlišením, a sice 1 224 × 2 700 pixelů (tedy 1,2K) při poměru 19,8:9. Nechybí zvýšená obnovovací frekvence, telefon umí dynamicky přepínat mezi 60 a 120 Hz, o variabilnější LTPO panel se však nejedná.

Novinkou je maximální svítivost až 4 000 nitů při prohlížení HDR10 obsahu. To se vám hodí zejména při sledování videí na přímém slunečním svitu. Bez HDR obsahu však venku za bílého dne dosáhnete maximálně na 1 100 nitů, což je slušný průměr mezi vlajkovými loděmi. Bohužel v tomto ohledu oproti Honoru 90 nesledujeme vůbec žádné zlepšení.

Honor se navíc chlubí, že jeho nový telefon podporuje u displeje speciální ochranu očí Eye Comfort Display, kterou posvětila i organizace TÜV Rheinland. V jednoduchosti jde o to, že telefon umí snížit podíl modrého světla ne na základě toho, jestli je venku tma nebo světlo, ale na základě vašich cirkadiánních preferencí. Řídí se přitom tím, jak často telefon berete do ruky, kdy uléháte do postele a kdy vstáváte.

Uvnitř pak hlavní roli zastává čipset Snapdragon 8s Gen 3 s 8jádrovým procesorem, 4nm architekturou čipů a doprovodným grafickým akcelerátorem Adreno 735. Ono „s“ v názvu čipové sady je celkem podstatné, představuje totiž mírně odlehčený model oproti dospělému Snapdragonu 8 Gen 3. Co víc, užitý čipset je po stránce CPU i GPU o něco slabší než loňský Snapdragon 8 Gen 2.

Hardwarové parametry Honor 200 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 4× 2,8 GHz Cortex-A720 + 3× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,3 × 75,2 × 8,2 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP55 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1224 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Neberte mě špatně, výkon je odpovídající, v systému vás nečeká žádné trhání či pomalé spouštění aplikací, dokonce si na Honoru 200 Pro můžete velmi pohodlně zahrát nejnovější hry. Ovšem tabulkový/benchmarkový výkon je zřetelně nižší, než u některých konkurenčních přístrojů:

Benchmark Honor 200 Pro Xiaomi 14 Samsung Galaxy S24 Geekbench 6 – Single Core 1 849 bodů 2 200 bodů 2 045 bodů Geekbench 6 – Multi Core 4 594 bodů 6 702 bodů 6 208 bodů 3DMark Wild Life Extreme 3 038 bodů 4 557 bodů 4 111 bodů AnTuTu 10 1 208 935 bodů 2 006 192 bodů 1 430 751 bodů

Ostatní výbava zahrnuje dostatečně kvalitní a hlasité stereo reproduktory, rychlou a spolehlivou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji, nechybí ani 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C nebo infraport. RAM je automaticky virtuálně zdvojnásobena na 24 GB a velkorysé 512GB úložiště vystačí téměř všem zákazníkům (systém zabírá cca 28 GB). Asi bude muset, rozšíření paměťovou kartou není možné.

Baterie a výdrž

S Honorem 200 Pro zažívá premiéru v této produktové řadě také speciální křemíkovo-uhlíková baterie, kterou si navrhnul výrobce sám. Jde o sotva pár let starou technologii, která má zvýšit energetickou výtěžnost samotného akumulátoru až o 12,8 % oproti klasickým bateriím založeným výhradně na lithiu, a to při zachování stejných rozměrů.

Novinka přichází s 5200mAh baterií tohoto typu, avšak první generace. Nutno říct, že se nejedná o takovou „petelici“ jako u Honoru Magic 6 Pro, který nabízel druhou generaci křemíkovo-uhlíkové baterie, nebo u nedávno testované Xperie 1 VI. Výdrž je při pohledu na rozměry telefonu a velikost baterie vesměs průměrná – určitě vás podrží při náročném dni, celý víkend bez nabíječky bych vám ale nedoporučoval riskovat.

Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 23 minut 40 minut 48 minut

Nabíjení pak probíhá dvěma způsoby, a za to zaslouží Honor pochvalu. Kromě rychlého 100W nabíjení kabelem (avšak s potřebným akumulátorem) jde zde i solidní 66W dobíjení Qi na bezdrátové podložce. Prvním způsobem vám nabití zabere asi 50 minut, tím druhým hodinu a čtvrt.

Android 14 a umělá inteligence „lite“

Honor, přestože jeho historie je poněkud divoce spjatá s Huawei, nabízí ve svých telefonech zcela běžně fungující Android 14 s květnovou bezpečnostní záplatou a plnou podporou všech Google aplikací a služeb. Výrobce navíc slibuje 4 velké aktualizace (až do Androidu 18) a 5 let podpory bezpečnostních updatů. Budoucnost pro Honor 200 Pro tedy zní celkem slibně!

Co už tak slibně nezní, je vidina toho, že Honor stále nijak zásadně nevylepšil svou grafickou nadstavbu MagicOS. Ta patří k těm výraznějším a designově těžším – nabízí například ovládací centrum ve stylu iOS, velké složky a vlastní widgety zvané „karty“. Těch bohužel od minule mnoho nepřibylo a některé stále zobrazují svůj název, zatímco jiné ne. Tím pádem je na jedné ploše rozhodně nebudete chtít kombinovat.

Honor 200 Pro si přenesl mnoho softwarových funkcí z nabušeného Magicu 6 Pro. Je tu tedy dynamický výřez Magic Capsule, který funguje s hudebními přehrávači (YouTube Music, Spotify, Apple Music) nebo se stopkami, dále rozhraní Magic Ring pro spolupráci vícero zařízení anebo rozšířené možnosti úpravy plochy a zamykací obrazovky.

Do nového telefonu výrobce si našla cestu i jaksi polovičatá umělá inteligence. V nastavení ji najdete coby „Asistent“ a sestává vlastně z několika málo funkcí. Telefon vám umí navrhovat aplikace na základě vašich zvyků, umí extrahovat text z fotografií (ano, i to se dnes označuje jako „pokročilá AI funkce“) a podporuje též vzdušná bezdotyková gesta.

Nejzajímavějším prvkem AI v podání Honoru je funkce Magic Portal. Díky té můžete zkopírovat text nebo snímek obrazovky a rovnou s ním pracovat pomocí speciálního rozhraní. Můžete jej vyhledat na Googlu (zde je patrný náběh na Circle to Search), odeslat e-mailem, sdílet na sociálních sítích, anebo uložit do rozpracované poznámky.

Nechci znít jedovatě, ale podle mě tyto funkce mají jednak s AI pramálo společného a jednak nijak zásadně nevylepšují uživatelský zážitek. Kdyby jich nebylo, nic by se nestalo. Namísto toho měl Honor AI zacílit do aplikace Galerie, kde třeba trestuhodně chybí jednoduchá možnost upravit bokeh u již vyfocené portrétu, jak jsme si ukázali v nedávném fototestu.

Fotoaparát a video

Výbava z hlediska fotoaparátu u nového zástupce Honoru vypadá více než slibně: nabízí totiž 50Mpx hlavní snímač (stejný jako u Magic 6 Pro) nebo 50Mpx teleobjektiv s 2,5× optickým přiblížením bez ztráty kvality. Cílem je nabídnout věrné snímky zkvalitněné za využití AI a stabilní výkon při portrétech. Jak vypadá celková fotovýbava?

Hlavní – OmniVision OV50H, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,3″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 27 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF), laserový autofokus

– OmniVision OV50H, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,3″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 27 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF), laserový autofokus Širokoúhlý – neznámý fotočip, rozlišení 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 112°, autofokus

– neznámý fotočip, rozlišení 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 16 milimetrů, úhel záběru 112°, autofokus Teleobjektiv – Sony IMX 856, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,4″, clona f/2.4, optický zoom 2,5×, ohnisková vzdálenost 68 mm, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– Sony IMX 856, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,4″, clona f/2.4, optický zoom 2,5×, ohnisková vzdálenost 68 mm, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Přední – neznámý fotočip, rozlišení 50,3 Mpx, clona f/2.1, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu + hloubková kamerka 2 Mpx, clona f/2.4

Není sebemenší pochyb o tom, že tím nejdůležitějším je hlavní snímač. Jeho kvalita je více méně dle očekávání – snímky jsou takřka bez šumu, mají líbivě vyvážené barvy a při venkovním světle velmi dobře zohledňují světlo a stín. Ve vnitřních prostorách jsem nepostřehl značný nárůst šumu, nicméně zde se barvy zdají být trochu výraznější než v realitě.

Potěšující je též kvalita nočních snímků, které rovněž prakticky postrádají jakýkoliv nepříjemný šum. Ve dne i v noci však nejsem zcela spokojen s hloubkou ostrosti, jakou snímky ve výchozím 12,5Mpx rozlišení nabízí. Velmi patrné je to u snímků širokého prostranství nebo rušné ulice.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Hlavní snímač zaslouží pochvalu zejména u portrétů, kde mu pomáhá i teleobjektiv s bezztrátovým zoomem. Kvality portrétního režimu jsme rozebrali již v samostatném článku. Velkou výhodou je možnost využít filtry od pařížského studia Harcourt, díky kterým snímky z Honoru 200 Pro mohou vypadat o poznání víc originálně než z jiných telefonů.

Teleobjektiv jinak fotí velmi dobře, na rozdíl od hlavního foťáku má výbornou hloubku ostrosti, musíte však udržet klidnou ruku. Optická stabilizace není tak silná, jak by bylo možná záhodno. Kromě 2,5× přiblížení, o jehož praktickém využití lze hovořit nejspíš jen u portrétů, nabízí až 50× digitální zoom. Zde kvalita fotek připomíná spíše abstraktní malby, i když softwarový postprocessing dělá, co může.

Příliš velkou chválu si nezaslouží ani širokoúhlý fotoaparát. Nejprve úhel záběru – 112° skutečně není mnoho a leckdy je to v porovnání s většinou konkurence limitující. Ani samotná kvalita snímků není moc slavná, většinu fotografie si AI domýšlí, textury po okrajích jsou rozpité a i jen mírně vzdálené texty jsou prakticky nečitelné.

To vše se odehrává ve dne, nebo v dobře osvíceném interiéru. V noci je pak „širokáč“ takřka bezbranný. Pochválím jej však za makro, které umí zachytit sotva z několika centimetrů a snímky jsou velmi ostré, čisté i na velkém monitoru a vypadají velmi dobře. To stejné mohu říct i o přední kamerce, která navíc díky spojení se sekundárním hloubkovým senzorem nabízí velmi dobrý bokeh efekt.

Video umí Honor 200 Pro natáčet ve 4K až při 60 fps, případně ve Full HD rozlišení. 4K záznam je coby benchmark celkem dobrý, bohužel mu chybí řada vylepšení, ať už jde o HDR, posilněnou stabilizaci, portrétní video, anebo AI rozpoznání scény přímo během natáčení.

Honor následně disponuje celkem sympatickým rozhraním pro střih videa. Anebo si můžete nechat umělou inteligenci, aby vám video sestříhala sama. Zkoušel jsem to několikrát a střih je spíše decentní, zato telefon obohatí video o náhodně zvolenou hudbu, přidá samolepky, efekty či rámeček.

Jde spíše o gimmick než o užitečnou funkci, umím si ale představit, že nenáročný uživatel si tímto způsobem vylepší několik záběrů z dovolené, aby se jimi mohl chlubit příbuzným. V takovém případě je to fajn vychytávka.

Závěrečné hodnocení

Zbrusu nový Honor 200 Pro rozhodně nemá tak ambiciózní a zároveň slepé plány jako jeho sourozenec Magic 6 Pro. Jde o celkem slušně zhotovený telefon s dobrým displejem, výdrží a fotoaparátem. I když zrovna fotoaparát zůstal trochu za očekáváním – kvalita je solidní, ale skutečně zajímavé jsou pouze portréty, navíc s pomocí filtrů od studia Harcourt.

Coby telefon, který cílí na ty skoro nejnáročnější zákazníky, tzv. těsně pod vrcholem, se celkem osvědčil. V mých očích mu trochu ubírá nepřehledný systém a machrování s AI, které ale reálně moc praktických vychytávek nepřináší. Zklamáním je též svítivost displeje, která se při běžném používání od minulé generace nezměnila, anebo sázka na baterii nového typu, která však nezaručuje nadprůměrnou výdrž.

Troufám si říct, že docela těžké to bude mít mezi konkurencí. Rozhodně jde o lepší kup než Motorola Edge 50 Pro. Teď přijde velké „ale“ – stojí proti němu totiž dva dnes již zmínění soupeři, a sice Xiaomi 14 a Samsung Galaxy S24.

Oba mají lepší fotoaparát i vyšší výkon, v případě Samsungu navíc propracovaný systém se skutečnou implementací umělé inteligence, byť v našich končinách zatím jen částečnou. Honor zachraňuje snad jen jeho velikost, díky čemuž nabízí lepší výdrž a pro celou řadu zákazníků bude zajímavější než malé, i když o něco lépe vybavené telefony konkurence.

Honor 200 Pro 8.4 Design a zpracování 8.7/10

















Výkon a optimalizace 8.0/10

















Hardwarová výbava 8.2/10

















Fotografie a video 8.3/10

















Výdrž baterie 8.8/10

















Klady poprvé s odolností IP65

pěkný displej s funkcí ochrany očí

konečně i bezdrátové nabíjení

fotoaparát zaměřený na portréty

slušná softwarová podpora Zápory výkon by mohl být vyšší

širokoúhlý fotoaparát je zklamání

jen průměrná výdrž (vzhledem k baterii)

nezajímavé funkce v MagicOS Koupit Honor 200 Pro