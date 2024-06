Honor 200 Pro je mistr portrétů! Pomůže vám s nimi i umělá inteligence

Honor 200 Pro nabízí široké možnosti, jak pořídit portrét

Kvalita zadní sestavy i přední selfie kamerky je vskutku znamenitá

Všemu navíc pomáhá umělá inteligence a speciální filtry pařížského studia Harcourt

Horká novinka na českém trhu – vlajkový Honor 200 Pro – se profiluje jako ideální mobil pro focení portrétů. K dispozici má pro tyto účely hlavní fotoaparát i teleobjektiv s optickým zoomem, ale třeba také speciální filtry od studia Harcourt nebo výraznou měrou aktivní umělou inteligenci, která pomáhá portréty doladit k dokonalosti.

Honor 200 Pro: fotomobil na portréty

Stylový fotomodul na zádech nového Honoru ukrývá trojici fotoaparátů a duální LED přisvícení. V komplexnosti si kvalitu jednotlivých fotoaparátů probereme v recenzi, kterou pro vás již připravujeme. Nyní se zaměříme na hlavní foťák, teleobjektiv s optickým zoomem a čelní kamerku – dohromady jsou totiž tyto snímače zodpovědné za všechny typy portrétů, které lze s telefonem vyfotit.

Hlavní fotoaparát s 50,3Mpx rozlišením se chlubí clonou f/1.6, laserovým ostřením, optickou stabilizací (OIS) i fázovým ostřením (PDAF) a ohniskem ekvivalentním k 27 milimetrům. Ve výchozím stavu jsou portréty tímto snímačem pořizovány v rozlišení 12,5 Mpx, změnit to nelze. Plným rozlišením sice běžně fotit můžete, avšak bez bokeh efektu.

Teleobjektiv Sony IMX 856 nabízí shodné 50,3Mpx rozlišení, při běžném cvakání na automat však budete operovat s rozlišením 4096 × 3072 pixelů, tedy opět 12,5 Mpx. Jedna výjimka tu je, a sice u jednoho ze speciálních filtrů Harcourt, ale o tom až později. Teleobjektiv s ohniskem 68 milimetrů nabízí 2,5× přiblížení bez ztráty kvality, což zejména u portrétů využijete.

Hardwarové parametry Honor 200 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 4× 2,8 GHz Cortex-A720 + 3× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,3 × 75,2 × 8,2 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP55 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1224 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 + 2 Mpx, HDR, 4K video Cena: 19 990 Kč Kompletní specifikace

Pak je tu ještě blíže nespecifikovaný fotočip zodpovědný za selfíčka. Ten pracuje s 12,5Mpx rozlišením, v plné palbě je to pak opět 50,3 Mpx. Ohnisko je v tomto případě 25 milimetrů, respektive 21 milimetrů při focení na širší záběr (0,8×), ten však nelze využít při focení portrétů s rozmazaným pozadím. U selfie rovněž není možné použít filtry Harcourt.

Studio Harcourt v telefonu

A co že to vlastně je Harcourt? Jde o fotografické studio v Paříži, na slavné adrese Rue de Lota 6, které se za svou 90letou historii stalo absolutním etalonem v portrétní fotografii. Studio proslulo zejména svou černobílou tvorbou. Je neobyčejně prestižní mít portrét z tohoto studia.

Typický Harcourt styl spočívá ve fotografii pořízené v těsné vzdálenosti od postavy, v nejlepším světle, které obecně vytváří gloriola světla a tmy na šedočerném pozadí. V ikonickém studiu visí fotografie každého, kdo v pařížském společenském životě něco znamená: od sportovců přes herečky až po politicky činné osoby. Věhlas Harcourt je velký, aby ne, fotoseance v studiu stojí jednotlivce bezmála 2 tisíce eur (50 tisíc korun).

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Honor se pro uvedení své nové vlajkové lodě rozhodl navázat s Harcourtem spolupráci a ten propůjčil do fotoaplikace v telefonu trio svých portrétních filtrů: běžný Vibrant, zaměřený na barvy, a pak klasický, černobílý s fokusem na to, aby z portrétů vystupovala tvář fotografované osoby.

Na srovnání našich portrétů s filtry Harcourt se můžete podívat v přiložené galerii. Je dobré připomenout, že barevný a černobílý filtr Harcourt pracují s odlišným poměrem stran. Zatímco klasický portrét je pořizován v poměru 4:3, Harcourt snímky jsou automaticky zachycovány v poměru 5:4. Rozlišení je kvůli tomu mírně sníženo na 11,7 Mpx.

O slovo se hlásí i umělá inteligence

Integrální součástí fotoaparátu Honoru 200 Pro je také umělá inteligence, která pracuje na pozadí a každou vaši pořízenou fotografii přehodnocuje a dolaďuje k naprosté dokonalosti. Honor ve spolupráci se studiem Harcourt dokonce vyvinul speciální technologii Honor AI Portrait Engine, která má zaručit úplně nejlepší portréty v jejich cenové třídě.

Kvalita portrétů je sama o sobě vynikající, prakticky každý snímek má výbornou hloubku ostrosti a množství detailů ve tváři (což je u portrétů extra důležité), výborně se snímky profilují i z hlediska HDR a barevné věrnosti. V galerii najdete portréty pořízené hlavním snímačem, 2× digitálním výřezem z hlavního snímače i teleobjektivem s 2,5× přiblížením bez ztráty kvality.

Co se týče úpravy snímků po vyfocení, Honor se řádně obul i do toho. Klasicky můžete upravit všechno přes jas, kontrast, sytost, množství stínů i odlesky. Na již vyfocené snímky je pak možné nasadit ex post také další filtry, tentokrát z dílny Honoru. Samozřejmostí je i přidání vodoznaku, leč ne toho Harcourt.

U již pořízených portrétů můžete také upravovat bokeh efekt. V aplikaci Galerie si vyberete, zdali má být bokeh kruhový či lineární a upravíte jeho intenzitu. Škoda jen, že AI sama nerozpozná již použitý bokeh, abyste mohli regulovat rozmazané pozadí přesně za fotografovaným objektem jako u konkurence.

Honor 200 Pro je aktuálně k mání v Česku za 17 490 Kč včetně DPH, hovoříme o variantě 12/512 GB. Do konce června je na něj u vybraných prodejců uplatněna speciální sleva 2 500 korun, pak bude k dostání za 19 990 Kč včetně DPH.