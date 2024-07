První dojmy ze Samsungu Galaxy Z Fold 6: vylepšený design, opatrné inovace a sebevědomá cena

Máme pro vás první dojmy z nového Samsungu Galaxy Z Fold 6 přímo z Paříže

Design působí mnohem dospěleji, displeje se nepatrně zvětšily, ale „nudlovitý“ tvar zařízení zůstal zachován i letos

Cena startuje na 48 999 Kč, což je o 4 000 Kč více než loni, využít ale můžete výkupních bonusů

Jihokorejský Samsung patří mezi průkopníky zařízení s ohebným displejem. Dnes jsme se dočkali představení v pořadí již šesté generace skládaček Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6 (první dojmy naleznete zde). Zatímco Flip se snaží cílit na běžné spotřebitele, Fold je určený pro profesionály, kteří od mobilního zařízení očekávají maximální produktivitu. Tu jim je schopný nabídnout prostorný vnější displej v kombinaci s řadou praktických softwarových vychytávek. Jen je nutné počítat s tím, že si za to Samsung nechá náležitě zaplatit.

Když v roce 2019 technologický gigant představil první generaci Foldu, nikdo mu příliš velké šance na úspěch nedával. Nicméně nakonec mezi spotřebiteli dokázal získat sympatie, díky čemuž dostala zelenou druhá generace. Ta přišla s lépe využitelným displejem i konstrukcí a také přidala řadu softwarových vychytávek. Třetí generace přidala podporu pro pero S Pen a také jako vůbec první skládačka přišla s odolností vůči vodě. Fold 4 model nabídl lepší optimalizaci uživatelského prostředí pro co nejlepší využití skládacího panelu. Fold 5 přišel s mírně upravenou konstrukcí, která dovolila snížit hmotnost a tloušťku.

Samsung jde vlastní cestou

Už při loňské premiéře bylo Samsungu vyčítáno, že nezměnil poměr stran displeje vnějšího (a tím pádem i vnitřního) displeje. Poměr stran 21:9 pro vnější zobrazovač, jako to nabízí konkurence v podobě modelů Xiaomi Mix Fold 3, Huawei Mate X3, Honor Magic V2, Google Pixel Fold či Oppo Find N2, je o poznání přívětivější, než 22,1:9, které nabízí Galaxy Z Fold 6 (Fold 5 má 23,1:9). V zavřeném stavu totiž získáváte displej jako u klasického smartphonu, který se velmi dobře ovládá a v případě potřeby máte možnost zařízení otevřít a získat větší displej. U Foldu 6 je nutné počítat s určitými kompromisy a ne tak úplně pohodlnému ovládání v zavřeném stavu.

Přesto je ale využití vnějšího displeje o poznání přívětivější, než tomu bylo u loňské generace. A i když jsem byl z počátku mírně zklamaný, že Samsung poměr stran nezměnil a stále se drží svého zajetého form-factoru, po reálném používání se můj názor změnil. Oproti Foldu 5 se šířka vnějšího panelu zvětšila o milimetr, u vnitřního pak dokonce o 2,7 mm. Navíc se snížila výška o 1,4 mm, což v kombinaci s ostřejšími hranami novinky působí při používání výrazně lépe, než jak tomu bylo u předchozí generace.

Jinými slovy, poměr stran 21:9 by Foldu určitě slušel více, ale těch pár změněných milimetrů u letošního modelu překvapivě přidává na použitelnosti. A je jasné, že kdyby Samsung na tento poměr stran u vnějšího zobrazovače přistoupil, vlastně by tím řekl, že jejich form-factor nebyl dostatečně dobrý a čínská konkurence to vymyslela lépe. A to si firma, která trh s ohebnými telefony vytvořila, zkrátka nemůže dovolit.

Ostré křivky Foldu 6 jsou něco, co se mi opravdu líbí. V ruce se telefon drží velice příjemně a navíc působí skutečně dospělým dojmem a subjektivně jej hodnotím jako jedno z nejhezčích „foldable“ zařízení na trhu. Zákazník bude moci vybírat mezi šedou, růžovou a modrou barvou, která se mě osobně líbí nejvíce. Na oficiálním e-shopu Samsungu pak budou k dispozici ještě další dvě varianty – bílá a černá se speciální texturou. Samsung vylepšil i ohebný kloub, díky čemuž v zavřeném stavu mezi oběma polovinami displeje není téměř žádná mezera.

Pokud byste čekali, že letos Samsung do těla konečně integruje pero S Pen, budete opět zklamání. K telefonu jej totiž lze připevnit opět pouze prostřednictvím speciálního krytu, ve kterém je připravený prostor pro vložení pera. V takovém případě ale počítejte se slušným nárůstem tloušťky.

Displeje a hardwarová výbava

Dominantou Foldu je pochopitelně vnitřní ohebný 7,6palcový Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2160 × 1856 pixelů (374 ppi), poměrem stran 20,9:18, variabilní obnovovací frekvencí v rozsahu 1–120 Hz a podporou pera S Pen. Co se týče ohybu, ten je stále stejně viditelný, což je vidět i na přiložených fotografiích. Nicméně při normálním používání si ho vůbec nevšimnete a nijak vás nebude rušit. Vnější zobrazovač typu Dynamic AMOLED 2X má úhlopříčku 6,3″, poměr stran 22,1:9 a rozlišení 2376 ×968 px a variabilní obnovovací frekvenci 1 až 120 Hz.

Maximální úroveň jasu zůstala stejná, tedy 1200 nitů, respektive 1750 nitů v krátkodobém peaku. V útrobách najdeme nejnovější 4nm čipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy se speciálními úpravami pro maximální efektivitu. Výrobce slibuje i nepatrně lepší výdrž, nicméně to vám budeme moci potvrdit až v recenzi, kterou pro vás začínáme připravovat. Oproti Foldu 5 se 1,6× zvětšila velikost chladiče (Vapor Chamber), což by mělo vést k ještě nižšímu zahřívání při náročných úkonech, jako je například práce s videem ve vysokém rozlišení. Samozřejmostí je i voděodolnost podle stupně krytí IP48.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 6 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, GPU: Adreno 650, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 153,5 × 132,6 × 5,6 mm (rozevřený), 153,5 × 68,1 × 12,1 mm (zavřený), hmotnost: 239 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,3" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 968 × 2376 px, 2160 × 1856 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8. AF, OIS, úhel záběru 85˚, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, úhel záběru 123˚, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 3× optický zoom, PDAF, OIS, úhel záběru 36˚, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Kompletní specifikace

V zavřeném stavu má letošní Fold 68,1 × 153,5 × 12,1 mm, v otevřeném 132,6 × 153,5 × 5,6 mm. Hmotnost je 239 gramů, což je oproti loňské generaci o příjemných 14 gramů méně a ve srovnání s Foldem 4 dokonce o 24 gramů méně. Na boční hraně najdete výsuvný slot na dvě nanoSIM karty, případně lze pro sekundární číslo využívat eSIM (v telefonu lze mít nahraných až 8 eSIM, aktivní ale vždy může být pouze jedna).

V horní části pravé poloviny vnitřního displeje se umístěný poddisplejový fotoaparát s rozlišením 4 Mpx, který je primárně určený pro videohovory. Má rozlišení 4 Mpx, fixní ostření, clonu f/1.8 a velikost pixelu 2 µm. Oproti předchozí generaci si ho všimnete o něco méně, nicméně stále tam vidět je. V případě baterie se ani letos (a ani vloni) nic nezměnilo. I tentokrát je k dispozici 4400mAh akumulátor s podporou dnes už celkem pomalého 25W drátového nabíjení, se kterým Fold za 30 minut dobijete na 50 % kapacity. Nechybí ani 15W bezdrátové a 4,5W reverzní dobíjení.

Android 14: systém podpořený umělou inteligencí

Operační systém Android 14 tradičně doplňuje uživatelské prostředí od Samsungu – One UI 6.1.1. Za mě osobně je One UI jednou z nejlepších nadstaveb pro Android nejen díky své přehlednosti a příjemné grafice, ale i díky množství užitečných funkcí a vychytávek. Samsung pro Fold 6 garantuje sedm velkých aktualizací Androidu, teoreticky by tak Fold 6 měl dostat až Android 21. Takhle si představuji příkladnou podporu.

Součástí softwarových vylepšení jsou však nové funkce ze sady Galaxy AI, které budou minimálně po nějakou dobu exkluzivní pouze pro telefony Z Fold 6 a Z Flip 6. Jmenovitě jde například o nástroj Smart Select, chytrý výběr čehokoliv na displeji a možnost přetáhnout prvek do libovolné aplikace – například fotku z internetu rovnou můžete otevřít v editoru, popřípadě ve vyhledávání.

Pak je tu několik generativních vychytávek, které půjdou nejlépe využít se stylusem S Pen právě u Foldu, nicméně k jejich použití postačí i prst. Funkce Sketch to Image dokáže podle vaší malůvky do obrázku dogenerovat libovolný prvek (třeba jiné vlasy či klobouk člověku či brýle psovi). Stejně tak pokud nakreslíte obrysy nějakého předmětu, AI jej rozpozná a vygeneruje vám jeho hezčí grafickou podobu, což je za mě velmi příjemná vychytávky. Samsung pro tyto úpravy využívá AI nástroj Gemini od Googlu a funkce je plně dostupná bez ohledu na jazyk.

Pak zde máme ještě AI funkce jako Asistent poznámek, který umí vytvářet shrnutí textu či provádět opravy pravopisu, či Asistent přepisu, který vám z hlasových poznámek vytvoří textový přepis včetně odlišení jednotlivých speakerů. Demonstrace těchto funkcí vypadaly naprosto fantasticky, nicméně našinec si jich příliš neužije, jelikož čeština mezi podporovanými jazyky chybí.

To samé platí i pro funkce Tlumočníka či Textového asistenta, které si s naší mateřštinou neporadí i navzdory tomu, že Samsung při uvedení AI funkcí s řadou Galaxy S24 sliboval, že se bude snažit češtinu přidat co nejdříve. Zatím se tak ale stále nestalo a nic nenasvědčuje tomu, že by se to v dohledné době mělo změnit.

Fotoaparáty a záznam videa

Kde se bohužel vůbec neinovovalo, jsou fotoaparáty. Ty jsou zcela identické jako u loňské generace. Z mého pohledu je to jeden z největších záporů Foldu, protože spousta lidí dnes při nákupu telefonu klade velký důraz na fotoaparát(y). Ne že by Fold 6 fotil špatně, ale na absolutní špičku to nestačí. A už vloni byly inovace u fotoaparátů velice vlažné, proto příliš nechápu, proč v tomto ohledu Samsung nepřišel s lepší optikou.

Konkrétně zde najdeme hlavní foťák s rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.8, automatickým ostřením dual pixel, velikostí pixelu 2 µm, optickou stabilizací obrazu a úhlem záběru 85 stupňů. Ten doplňuje 12Mpx širokoúhlý s clonou f/2.2, velikostí pixelu 1,12 µm a záběrem 123˚. Třetím do party je 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, clonou f/2.4, úhlem záběru 36˚, velikostí pixelu 1 µm, PDAF a optickou stabilizací obrazu.

Jelikož už jsem měl možnost fotoaparát Foldu 6 krátce otestovat, přikládám i několik prvních testovacích snímků. Kvalita mi v tomto případě přijde zcela identická jako u Foldu 6, a to včetně různých softwarových a AI vylepšení.

Ještě zde najdeme jeden fotoaparát nad předním displejem. Ten má rozlišení 10 megapixelů, světelnost f/2.2 a primárně je určený pro pořizování selfie či videokomunikaci. Díky ohebnému displeji je ale selfie možné fotit i skrze trio hlavních fotoaparátů, kde dosáhnete výrazně lepších výsledků. Samsung Galaxy Z Fold 6 rovněž zvládá nahrávat video až v 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, případně 4K při 60 fps s možností přepínání mezi objektivy během záznamu.

Cena a dostupnost

Galaxy Z Fold 6 bohužel mezigeneračně výrazně podražil. Konkrétně o čtyři, respektive čtyři a půl tisíce korun, jak si můžete prohlédnout v přiložené srovnávací tabulce.

Varianta Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Fold 5 Rozdíl 256 GB 48 999 Kč 44 999 Kč +4 000 Kč 512 GB 52 499 Kč 47 999 Kč +4 500 Kč 1 TB 58 499 Kč 53 999 Kč +4 500 Kč

Samsung navíc oproti očekáváním nenabízí oblíbenou akci „větší paměťová varianta za cenu nižší“, takže pokud chcete nějakou korunu ušetřit, musíte nabídnout nějaké jiné zařízení k výkupu. V základu vám Samsung přidá bonus 4 tisíce korun ke standardní výkupní ceně, pokud však přinesete nějaké prémiové zařízení, můžete získat bonus 7 tisíc korun. Prémiová zařízení jsou tato:

Řady Galaxy Note 10 a 20

Řady Galaxy S9, S10, S20, S21, S22, S23, S24

Galaxy Z Fold 3, 4 a 5

Galaxy Z Flip 3, 4 a 5

Apple iPhone 11 až iPhone 15

Kromě toho Samsung ke Galaxy Z Fold 4 přidává 1 rok pojištění Galaxy Care+ v hodnotě 3 200 korun zdarma, dvojnásobnou bezplatnou výměnu ochranných fólií a slevu 50 procent na ochranná pouzdra.

Samsung Galaxy Z Fold 6 předobjednáte u Mobil Pohotovosti výhodněji až o 10 000 Kč. Získáte také speciální dodatečnou slevu 2 500 Kč za napsání recenze a využít můžete i 10 či 15% slevu při nákupu více zařízení Samsung současně. V rámci speciální služby pak Galaxy Z Fold 6 pořídíte už od 1 201 Kč × 26 měsíců. Více na mp.cz/samsung-novinky.