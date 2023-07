Honor Magic V2 je nejtenčí skládačka na světě. Tloušťka v zavřeném stavu se vešla pod 1 cm

Před malou chvílí byl představen nový ohebný smartphone Honor Magic V2. Novinka navazuje na modely Honor V a Vs, se kterými sdílí tvar malé knížky. Čínský výrobce nicméně provedl několik mezigeneračních vylepšení, které jeho skládačku posouvají o několik úrovní výše. Má chystaný Samsung Galaxy Z Fold 5 důvod k obavám?

Honor se při návrhu své nové skládačky soustředil na několik důležitých oblastí, především pak na redukci rozměrů a hmotnosti, což je zatím největší Achillova pata ohebných smartphonů. V Honoru se pokusili o to, aby Magic V2 v zavřeném stavu příliš nepřevyšoval dimenze klasických telefonů, což se podařilo.

Honor Magic V2 bude k dispozici ve dvou verzích – s plastovými a skleněnými zády. Rozdíly mezi nimi jsou minimální – plastový model má v pase 9,9 milimetrů a váží 231 gramů, skleněný má tloušťku 10,1 mm a hmotnost 237 gramů. V těchto veličinách tak zřejmě Honor deklasuje i chystaný Galaxy Z Fold 5, ten má mít podle posledních spekulací tloušťku 13,4 mm. Samsung si nicméně ponechá výhodu ve voděodolnosti, tu zatím v Honoru neumí.

Honor Magic V2 je vybaven dvěma OLED displeji s obnovovací frekvencí 120 Hz. Ten vnější má úhlopříčku 6,43″ a rozlišení 2 376 × 1 060 pixelů, ten vnitřní se pyšní úhlopříčkou 7,92″ a rozlišením 2 344 × 2 156 pixelů. Ohebný zobrazovač má mít téměř neznatelný přehyb, a kromě prstů jej lze ovládat i stylusem, který se prodává zvlášť. Vnitřní displej, mimo jiné i díky nově navrženému kloubu z tištěných titanových dílů a ocelových bitů, má vydržet více než 400 tisíc ohnutí.

Novinka od Honoru disponuje celkem pěti fotoaparáty – tři najdete na zádech, jeden v otvoru vnějšího displeje, jeden v otvoru vnitřního displeje. Selfie kamerky mají rozlišení 16 megapixelů a světelnost f/2.2, na zádech se pak nachází tyto fotoaparáty:

Honor tvrdí, že jeho fotoaparáty dokáží díky funkci AI motion efektivně zachytit pohybující se objekty, jako jsou například domácí mazlíčci nebo děti.

According to the review from Zhong Wenze, magic V2 supports external screen and internal screen spen, the third picture shows the crease compared with Fold4, and finally the measured thickness. pic.twitter.com/Benqf2ri7W

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 12, 2023