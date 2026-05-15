YouTube s formátem Shorts nekončí, pro jeho příznivce chystá vítanou novinku

Platforma YouTube se za roky své existence stala výchozím bodem pro sledování videí. Zatímco některé novinky přidávané v průběhu let byly přijaty uživateli pozitivně, jiné naopak vyvolávaly kontroverze. Jednou z nich bylo i představení krátkých videí točených na výšku s názvem Shorts, které videoplatforma převzala od sociálních sítí. Těm, kteří tomuto formátu příliš neholdují, YouTube nedávno odlehčil prostřednictvím možnosti omezit jejich zobrazování a chvíli už to vypadalo, že to s Shorts dopadne špatně.
Shorts dostanou dlouho očekávanou novinku
To však v žádném případě neznamenalo, že by YouTube omezoval svou pozornost věnovanou Shorts. Naopak, zdá se, že platforma vynakládá ještě větší úsilí na to, aby byl obsah Shorts ještě poutavější. Zdá se, že YouTube začal testovat novou funkci ve stylu Instagramu, která umožňuje sledovat videa Shorts bez rušivých vlivů. Při přehrávání videí ze sekce Shorts na YouTube se zobrazuje řada tlačítek, jako jsou Líbí se mi, Nelíbí se mi, Komentáře, Sdílet a další. Nacházejí se na pravé straně obrazovky. Ve spodní části obrazovky se pak zobrazuje uživatelské jméno a popisek, který daný tvůrce použil. Tyto prvky zabírají příliš mnoho místa na obrazovce a brání v sledování videa.
📲YouTube may add a “Clear Screen” feature for YouTube Shorts. @SaadhJawwadh @howfxr pic.twitter.com/NVMbzwNOd6
— Radu Oncescu (@oncescuradu) May 11, 2026
Mnoho uživatelů na Redditu na tento problém upozorňuje již dlouhou dobu a vypadá to, že se YouTube konečně začal tímto problémem zabývat. Jak zjistil výzkumný pracovník zaměřující se na aplikace Radu Oncescu, YouTube testuje v nabídce prohlížeče Shorts novou možnost s názvem Clear Screen (Vyčistit obrazovku). Výzkumník aplikací neupřesnil, co tato funkce umí, ale šipka směřující diagonálně ven ve funkci Clear Screen jasně naznačuje, že se jedná o možnost přepnutí na celou obrazovku a odstranění rušivých vlivů.
Tato funkce je již k dispozici na Instagramu a TikToku. V sekci Instagram Reels je jednou z ovládacích možností volba zobrazení videí na celou obrazovku, jejíž kliknutím se z obrazovky odstraní všechna ovládací tlačítka. Očekává se, že nová funkce bude na YouTube fungovat stejným způsobem jako na Instagramu a snad odstraní rušivé prvky, na které si uživatelé již dlouho stěžují. Prozatím není jasné, kdy YouTube plánuje tuto novou funkci zpřístupnit široké veřejnosti.