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Otravují vás krátká videa YouTube Shorts? Takhle je můžete konečně vypnout

Michael Chrobok
Michael Chrobok 16. 4. 19:00
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Omezení YouTube Shorts na iPhonu (ilustrační obrázek)
  • Obtěžují vás krátká videa Shorts na platformě YouTube? Konečně je lze vypnout
  • V mobilní aplikaci si lze nastavit, že jich denně můžete zhlédnout přesně 0 minut
  • Novinka se postupně šíří mezi uživatele už nyní

Krátká vertikální videa bez nadsázky zaplavila internet. Zatímco pro některé sociální sítě, jako je kupříkladu Facebook či Instagram, se jedná o doplněk jejich funkcionality, takový TikTok si na tomto typu obsahu postavil celý byznys. Ačkoli v řadě případů mohou být tato videa zajímavá či poučná, většinou se jedná o zbytečný obsah, jehož jediným účelem je vás připravit o pozornost. O to více jsou vertikální videa otravná na místech, kde by úplně být nemusela – například na videoplatformě YouTube.

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Otravné Shorts lze v aplikaci YouTube vypnout

YouTube Shorts jsou odpovědí na stále populárnější vertikální videa, nicméně přiznejme si, že většina z nich není příliš informačně kvalitní a zbytečně strhávají pozornost od hodnotnějšího obsahu, kterého je na YouTube spousta. Pokud o Shorts nestojíte, neměli jste až doposud prakticky žádnou jinou možnost než je aktivně ignorovat (neustálým žádostem o zobrazování méně krátkých videí YouTube pochopitelně nevyhoví).

Omezení limitu Shorts v aplikaci YouTube
Omezení limitu Shorts v aplikaci YouTube

Nastavení časového omezení na YouTube nyní obsahuje možnost nastavit pro videa Shorts nulovou dobu trvání, čímž se tato videa v aplikacích pro Android a iOS de facto skryjí. Tato možnost je aktualizací časového omezení pro Shorts, které YouTube původně oznámil v říjnu, přičemž dosud nejkratší doba trvání byla 15 minut. V ostré verzi se funkce objevila v lednu a jejím cílem bylo, aby rodiče získali kontrolu nad tím, jak dlouho jejich děti tráví procházením videí v sekci Shorts. Vhod ale přijde i těm z nás, kdo nechce trávit zbytečně mnoho času zbytečným scrollováním videí.



Robot držící velkou ikonu YouTube (ilustrační obrázek)



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Podle mluvčí YouTube Makenzie Spillerové je možnost nastavit časovač na nulu nyní k dispozici pro všechny rodiče a aktuálně se zavádí i pro všechny ostatní uživatele. Jakmile dosáhnete limitu, na kartě Shorts se nezobrazí žádná videa, pouze oznámení, že jste „dosáhli limitu kanálu Shorts“. Dojde také k odstranění Shorts z domovské obrazovky, takže nastavením časovače na nulu můžete Shorts zcela ignorovat, pokud chcete. Chcete-li časovač zapnout, přejděte do nastavení v aplikaci YouTube, vyberte položku Organizace času a nakonec zapněte limit kanálu Shorts. Nastavení se propíše i do webové verze YouTube, takže ani v prohlížeči vás už Shorts nebudou otravovat.

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Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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