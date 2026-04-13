YouTube nechce, abyste u něj ztráceli čas. Zkouší automaticky zrychlovat nudná videa

- YouTube představilo dvě nové experimentální funkce, které mají zkvalitnit váš zážitek ze sledování videí
- Jedna z funkcí dokáže automaticky rozpoznat a zrychlit nepodstatné části videa, abyste jejich sledováním zbytečně neztráceli čas
- Novinky jsou dostupné pouze pro předplatitele YouTube Premium
YouTube přichází se dvěma novými experimentálními funkcemi, které by měly uživatelům zpříjemnit například poslech podcastů – každá na to jde trochu jiným způsobem. Funkce Auto-speed umí automaticky rozpoznat a zrychlit nezáživné části videa, zatímco funkci zvanou On-The-Go oceníte ve chvílích, kdy místo sledování videa potřebujete spíše pohodlné ovládání, třeba při běhu. Novinky si mohou vyzkoušet pouze předplatitelé YouTube Premium. Stejně jako u všech experimentálních funkcí navíc neexistuje žádná záruka, že se dočkají plnohodnotného vydání.
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Dobrá zpráva pro posluchače podcastů
První funkce s názvem Auto-speed funguje přesně tak, jak napovídá její název. Po zapnutí by mělo u videí docházet k automatickému zrychlování přehrávání, pokud příslušné algoritmy vyhodnotí, že se v dané části videa zrovna nic zajímavého neděje. Jakmile však funkce zachytí například řeč nebo jiný prvek, který vyhodnotí jako důležitý, vrátí rychlost přehrávání zpět do normálu.
Novinku mají ocenit především uživatelé, které u videí zajímá především zvuková stopa. Videa často obsahují množství ilustračních záběrů – představte si třeba míchání pokrmu v hrnci ve videích o vaření. Při pouhém poslechu jsou pak takové úseky zpravidla zbytečné. Nová funkce by tedy měla nežádoucí pasáže rozpoznat, přetočit dopředu a tím ušetřit váš drahocenný čas. Podle YouTube však lze Auto-speed použít pouze u konkrétních videí v anglickém jazyce, zatím se tak jedná o velmi omezenou funkci.
Pohodlnější ovládání
Druhá funkce se jmenuje On-The-Go a zaměřuje se na úpravu ovládacích prvků videa, které v tomto režimu zaujímají o poznání větší část obrazovky než obvykle. Novinka cílí na podobnou skupinu uživatelů jako Auto-speed – i v tomto případě ustupuje vizuální stránka videí do pozadí, tentokrát ve prospěch snazšího ovládání.
Obě funkce se nacházejí v Nastavení > Vyzkoušet experimentální nové funkce, kde stačí tyto dvě experimentální novinky zapnout. Funkci Auto-speed pak najdete u kompatibilních videí v nastavení rychlosti přehrávání. Ovládací prvky On-The-Go jsou zřejmě o poznání rozšířenější – najdete je u většiny videí přes ikonu ozubeného kolečka v nastavení videa, kde stačí kliknout na Další > Ovládací prvky Premium. Funkce On-The-Go se navíc umí nabídnout i sama, když YouTube zaznamená, že se s odemčeným telefonem pohybujete déle než 60 sekund.