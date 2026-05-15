Komunita představila novou metodu rootu pro Samsungy. Musíte ale mít správný čipset

- S pomocí exploitu můžete získat kompletní přístup ke smartphonům z řady Galaxy S26
- Jen musí mít ten správný procesor – řešení funguje jen pro čipsety Exynos
- Pokud se pro root rozhodnete, vše provádíte na vlastní nebezpečí
Už dávno jsou pryč doby, kdy jste si s trochou šikovnosti mohli s vašim chytrým telefonem dělat prakticky cokoli. Získat dnes root práva je u řady značek velmi obtížné a většina výrobců dělá všechno pro to, abyste software nechali na pokoji. Samsung není výjimkou, přičemž řadu Galaxy S26 drží hezky pod zámkem. Pro některé modely Galaxy S26 to nicméně už neplatí, a to díky zjevné bezpečnostní chybě umožňující získání root oprávnění.
Vlastní ROM na Samsungu už opět nejsou problém
Skupina zabývající se kyberbezpečností Dark Navy na sociální síti X oznámila, že odhalila zranitelnost umožňující získání root oprávnění u modelů Galaxy S26 a Galaxy S26 Plus vybavených procesory Exynos. To se netýká modelu Galaxy S26 Ultra, který je vybaven výhradně čipovou sadou Snapdragon. Skupina zřejmě k vytvoření rootového exploitu využila umělou inteligenci. Na videu zveřejněném přímo na X lze vidět, jak se exploit spouští pomocí jednoduché aplikace.
We obtained root privilege on the S26 (Exynos 2600 Chipset), the latest flagship smartphone from Samsung. To our knowledge, this is the first root exploit for Exynos S26 since Samsung removed bootloader unlocking option in One UI 8. It is exploitable from APP context, so we make… pic.twitter.com/jy0KtWpgEF
— DARKNAVY (@DarkNavyOrg) May 11, 2026
Bezpečnostní výzkumník z Dark Navy navíc následně uvedl, že díky tomuto exploitu se týmu podařilo zprovoznit rootový nástroj Magisk na Galaxy S26 s procesorem Exynos. Na našem trhu se v případě řady Galaxy S26 (kromě modelu Ultra) prodávají právě modely s Exynosem. Pro ty, kteří se v tom nevyznají: root exploit umožňuje uživatelům získat oprávnění s vyššími právy k jejich zařízení. Tento privilegovaný přístup lze využít z nejrůznějších důvodů, například k rozsáhlejšímu přizpůsobení systému (např. odstranění bloatwaru), k detailnímu ladění výkonu, k automatizaci úloh a tak podobně. Root zařízení má ale také své nevýhody, například nefunkčnost některých aplikací, typicky těch bankovních, nicméně Magisk umí některé tyto nevýhody odstranit.
Zpráva přichází necelý rok poté, co Samsung zrušil možnost odemykání bootloaderu u zařízení mimo USA. Tento krok fakticky zastavil vývoj vlastních ROM pro moderní zařízení od Samsungu. Informace přichází také téměř dva měsíce poté, co bezpečnostní laboratoř Xiaomi objevila zranitelnost umožňující odemknutí bootloaderu na telefonech Snapdragon 8 Elite Gen 5 této firmy. Tato zranitelnost však byla opravena v rámci bezpečnostních aktualizací na začátku března. Závěrem jen chceme upozornit, že veškeré změny, které případně budete provádět na svých zařízeních, provádíte na vlastní odpovědnost.
