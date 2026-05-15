Komunita představila novou metodu rootu pro Samsungy. Musíte ale mít správný čipset

Dominik Vlasák 15. 5. 6:30
Samsung Galaxy S26 Ultra v recenzi
  • S pomocí exploitu můžete získat kompletní přístup ke smartphonům z řady Galaxy S26
  • Jen musí mít ten správný procesor – řešení funguje jen pro čipsety Exynos
  • Pokud se pro root rozhodnete, vše provádíte na vlastní nebezpečí

Už dávno jsou pryč doby, kdy jste si s trochou šikovnosti mohli s vašim chytrým telefonem dělat prakticky cokoli. Získat dnes root práva je u řady značek velmi obtížné a většina výrobců dělá všechno pro to, abyste software nechali na pokoji. Samsung není výjimkou, přičemž řadu Galaxy S26 drží hezky pod zámkem. Pro některé modely Galaxy S26 to nicméně už neplatí, a to díky zjevné bezpečnostní chybě umožňující získání root oprávnění.

Vlastní ROM na Samsungu už opět nejsou problém

Skupina zabývající se kyberbezpečností Dark Navy na sociální síti X oznámila, že odhalila zranitelnost umožňující získání root oprávnění u modelů Galaxy S26 a Galaxy S26 Plus vybavených procesory Exynos. To se netýká modelu Galaxy S26 Ultra, který je vybaven výhradně čipovou sadou Snapdragon. Skupina zřejmě k vytvoření rootového exploitu využila umělou inteligenci. Na videu zveřejněném přímo na X lze vidět, jak se exploit spouští pomocí jednoduché aplikace.

Bezpečnostní výzkumník z Dark Navy navíc následně uvedl, že díky tomuto exploitu se týmu podařilo zprovoznit rootový nástroj Magisk na Galaxy S26 s procesorem Exynos. Na našem trhu se v případě řady Galaxy S26 (kromě modelu Ultra) prodávají právě modely s Exynosem. Pro ty, kteří se v tom nevyznají: root exploit umožňuje uživatelům získat oprávnění s vyššími právy k jejich zařízení. Tento privilegovaný přístup lze využít z nejrůznějších důvodů, například k rozsáhlejšímu přizpůsobení systému (např. odstranění bloatwaru), k detailnímu ladění výkonu, k automatizaci úloh a tak podobně. Root zařízení má ale také své nevýhody, například nefunkčnost některých aplikací, typicky těch bankovních, nicméně Magisk umí některé tyto nevýhody odstranit.



Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra



Zpráva přichází necelý rok poté, co Samsung zrušil možnost odemykání bootloaderu u zařízení mimo USA. Tento krok fakticky zastavil vývoj vlastních ROM pro moderní zařízení od Samsungu. Informace přichází také téměř dva měsíce poté, co bezpečnostní laboratoř Xiaomi objevila zranitelnost umožňující odemknutí bootloaderu na telefonech Snapdragon 8 Elite Gen 5 této firmy. Tato zranitelnost však byla opravena v rámci bezpečnostních aktualizací na začátku března. Závěrem jen chceme upozornit, že veškeré změny, které případně budete provádět na svých zařízeních, provádíte na vlastní odpovědnost.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S26

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Exynos 2600, octa-core, GPU: bude upřesněno, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 149,6 × 71,7 × 7,2 mm, hmotnost: 167 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,3", Dynamic LTPO AMOLED 2X, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR

Cena: 23 990 Kč

Kompletní specifikace
