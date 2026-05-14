Beta One UI 9 je tady! Jako první se dočkají majitelé těchto Samsungů

- Samsung spustil testování nadstavby One UI s číselným označením 9
- Potvrzené novinky jsou zatím skromné, ale změn jistě bude více
- K oficiálnímu představení hotové verze by mohlo dojít už v létě
Jednou z hlavních výhod operačního systému Android je jeho přizpůsobitelnost, přičemž každý větší výrobce si jej do svých smartphonů upravuje prostřednictvím vlastní nadstavby. Výjimkou není ani jihokorejský gigant Samsung, který už nějaký ten pátek vsází na vlastní nadstavbu One UI. Ta bez nadsázky patří mezi to nejlepší, co můžete v rámci Androidu používat, ať už díky uživatelské přívětivosti, množství užitečných funkcí či relativně častým aktualizacím. I když se aktuální verze One UI 8.5 ještě ani nestihla pořádně ohřát na prvních zařízeních, Samsung už aktivně připravuje nástupce v podobě One UI 9.
Nová verze One UI v aktivním testování
Samsung oficiálně oznámil spuštění beta verze One UI 9 založené na systému Android 17, která jako první dorazí na chytré telefony z řady Galaxy S26. Program bude tento ještě týden pro uživatele v Jižní Koreji, Německu, Indii, Polsku, Velké Británii a Spojených státech, tedy zemích, kde Samsung tradičně testuje svůj software. Ačkoli tato aktualizace není zcela nečekaná, vzhledem k tomu, že ji Samsung již testoval interně, je poměrně překvapivá rychlost, s jakou se do testování budoucí verze firma ze Soulu pustila.
Očekává se, že One UI 9 přinese přehlednější a plynulejší uživatelské rozhraní s ještě větším podílem umělé inteligence než One UI 8.5. Mezi novinky se mají počítat třeba nové nástroje v aplikaci Samsung Notes, možnost přizpůsobit si karty kontaktů po vizuální stránce, zobrazení vybraného textu v plovoucím okně nebo úprava rychlosti kurzoru myši. Kromě toho Samsung tvrdí, že aktualizoval panel Rychlá nastavení o samostatné ovládací prvky pro změnu velikosti posuvníků jasu a hlasitosti, stejně jako ovládací prvky pro přehrávání médií.
Ačkoli tyto ovládací prvky byly přidány již v rámci One UI 8.5, můžeme očekávat určitá vylepšení, jako je například větší flexibilita při změně velikosti. Samsung se prozatím k termínu vydání stabilní verze One UI 9 zatím nevyjádřil, ideální příležitostí by mohla být ale nadcházející červencová akce Unpacked. Na této akci má Samsung představit modely Galaxy Z Fold 8, Flip 8 a nový Wide Fold, který by měl být preventivní odpovědí na spekulovaný iPhone Fold.