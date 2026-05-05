Samsung si zase neuhlídal systém: další únik One UI 9 odhaluje podobu nových skládaček

Samsung usilovně pracuje na nové řadě skládaček Galaxy Z Fold a Flip, která bude již osmou generací v pořadí. Klasický model Fold 8 doplní varianta, která nabídne displej orientovaný více na šířku a v rozloženém stavu bude připomínat menší tablet. Nejnovější únik poodhaluje jeho podobu a dozvěděli jsme se také něco málo o vzhledu tradičního provedení s displejem orientovaným na výšku.
Další střípky vytažené z One UI 9
Velká část úniků týkajících se nových skládaček od Samsungu pochází z kódu nadcházejícího systému One UI 9. Právě v něm byla před nedávnem nalezena animace, která potvrdila příchod skládačky Galaxy Z Fold 8 ve verzi s vnitřním displejem orientovaným na šířku. Tento model by mohl mít označení Wide a bude konkurovat prvnímu skládacímu iPhonu.
Výše zmíněná animace sice potvrdila široký displej, design samotného telefonu však odhalil až nynější únik. Vzhled zadní části víceméně odpovídá neoficiálním renderům zveřejněným nedávno a poslední obrázek, vytažený opět ze zdrojového kódu systému One UI 9, odhaluje fotoaparát vyvedený ve stylu modelu Galaxy S25 Edge.
Klasický Fold 8 bez výraznějších změn
Zatímco Galaxy Z Fold 8 Wide, pokud tato verze opravdu ponese toto jméno, bude v rámci této řady nováčkem, klasický Fold 8 je již zaběhlou specifikací. Obrázek ze zdrojového kódu One UI 9 ukazuje, že design zůstane prakticky identický jako u loňského Foldu, a je možné, že jediným rozdílem bude o něco tenčí konstrukce.
Velkou novinkou má být ale displej bez vnitřního předělu, což je prvek, který se dostává do skládacích telefonů až letos a měl by ho nabídnout i skládací iPhone. Nový Fold 8 by měl dále zahrnout zlepšení v oblasti baterie, a to v podobě navýšení kapacity z hodnoty 4 400 mAh na 5 000 mAh. Nabíjení by mělo mít výkon 45 W (aktuálně 25 W).
Premiéra se blíží
Oficiální datum premiéry prozatím není známé, ale Samsung by měl nové skládačky Fold 8 a Flip 8 představit v tradičním letním slotu. Nejčastěji se skloňuje červenec, což je měsíc, ve kterém byla představena i sedmá generace. Dá se předpokládat, že všechny skládací novinky poběží přímo z krabice na systému One UI 9, který bude postaven na Androidu 17.