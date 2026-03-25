A je to venku! Takhle bude vypadat očekávaná skládačka Galaxy Z Fold 8

- Samsung usilovně pracuje na další verzi své skládačky Galaxy Z Fold
- Její v pořadí již osmá generace dorazí v průběhu léta, dle tradičních zvyklostí
- Nyní se na internetu ukázaly první pořádné CAD rendery odhalující design
Galaxy Z Fold je velmi populární skládačka a platí za mobil, který stál z velké části u zrodu tohoto segmentu. Letos se dočkáme v pořadí již osmé generace, tedy modelu Galaxy Z Fold 8 a očekávání jsou nemalá. Samsung se s aktuálním Foldem 7 vrátil na špici skládacích telefonů a jeho nástupce tedy rozhodně bude mít na co navazovat. Snadné to ale mít nebude.
Inovace, nebo stagnace?
Samsung v poslední době neproslul zrovna převratnými inovacemi nebo tím, že by přicházel s převratnými novinkami. Spíše postupně a pomalu (možná až moc) vylepšuje to, co funguje, je již zaběhlé a vypadá to, že podle stejného receptu bude vytvořen i nový Fold 8. Zda je to dobře, nebo naopak špatně, to už je na zhodnocení každého z nás.
Tento přístup se nevztahuje jen k novým funkcím, ale i designu a první CAD rendery této nové skládačky to ukazují. Fold 8 vypadá na první i druhý pohled úplně stejně, jako Fold 7. Snad jen vnitřní rámečky displejů jsou nepatrně tenčí a fotomodul, který vypadá naprosto identicky, působí malinko štíhlejším dojmem. Jinak to vypadá, že dostaneme design zcela shodný s Foldem 7.
Rozměry s otazníkem
Když vloni dorazil na trh aktuální model Fold 7, stal se nejtenčí skládačkou té doby. Tento titul sice již drží Honor Magic V6, nicméně se tak nějak předpokládalo, že Fold 8 bude o něco tenčí v zavřeném i otevřeném stavu. Dle nejnovějších informací to ale tak nevypadá – nová generace této skládačky by měla mít v pase 4,5 mm v otevřeném a 9 mm v zavřeném stavu.
To je dokonce o maličko víc, než nabízí aktuální model (4,2 mm / 8,9 mm), nicméně se samozřejmě nejedná o finální a zcela přesné hodnoty. Nakonec může být vše jinak a Fold 8 by mohl být klidně o něco tenčí. Konstrukce bude opět postavena okolo hliníkového rámečku a je možné, že se dočkáme navýšení odolnosti z IP48 na vyšší hodnotu.
Dorazí konečně displej bez předělu?
Co se displejů týče, tak v oblasti velikosti by se nic měnit nemělo a s největší pravděpodobností se dočkáme panelů s úhlopříčkou 6,5 palce (venkovní) a 8 palců (vnitřní). Očekává se ale, že ohebný displej bude bez předělu mezi polovinami. Samsung ho vyrobit umí, ukázal ho na veletrhu CES 2026 a bude ho dodávat Applu, takže by ho mohl dostat i Fold 8.
Základní specifikace skládačky Samsung Galaxy Z Fold 8
- Rozměry rozloženo: 158,4 × 143,2 × 4,5 mm
- Rozměry složeno: 158,4 × 72,8 × 9 mm
- Displej venkovní: 6,5 palce, AMOLED, LTPO
- Displej vnitřní: 8 palců, AMOLED, LTPO
- Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Operační paměť: 12 nebo 16 GB RAM
- Vnitřní úložiště: 256 / 512 GB / 1TB
- Baterie: 5 000 mAh
- Nabíjení: 45 W drátové + 25 W bezdrátové
- Fotoaparát: 200 + 50 + 10 Mpx (hlavní + ultraširokoúhlý + teleobjektiv s 3× optickým zoomem)
Datum premiéry
Nová skládačka Galaxy Z Fold 8 dorazí spolu s véčkem Galaxy Z Flip 8 a premiéra by se měla odehrát v průběhu léta 2026. Dá se předpokládat, že se představení uskuteční v červenci nebo srpnu, což dává o něco větší smysl – Samsung bude chtít svou novinku posunout blíže k zářijové premiéře očekávaného iPhonu Fold, prvního skládacího iPhonu v historii.
Co se ceny týče, tak ta by měla dle nejnovějších indicií zůstat na stejné úrovni, jako u současné generace. To by znamenalo základní cenu na úrovni 53 tisíc korun. Kromě klasického modelu Galaxy Z Fold se mluví o tom, že Samsung chystá i variantu Wide, která by měla nabídnout skládací displej orientovaný více na šířku. O něm si ale povíme až někdy jindy.