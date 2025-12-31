TOPlist

Bude skládací iPhone Fold podporovat stylus? Apple to nejspíš vyřeší „po svém“

31. 12. 19:00
Podpora Apple Pencil u iPhonu Fold
  • U očekávaného skládacího iPhonu se znovu řeší potenciální podpora stylusu Apple Pencil
  • Apple buď tuto možnost zcela vypustí, anebo možná uvede speciální Pencil jen pro iPhone

Jihokorejský Samsung naučil zákazníky jeho skládacích modelů Galaxy Z Fold důležitému aspektu – protože telefon rozbalíte do velikosti menšího tabletu, nechybí podpora stylusu S Pen. Apple sice stylusy u větších iPhonů nepoužívá, ale vyrábí vlastní řadu Apple Pencil určenou pro tablety iPad. Nabízí se tedy otázka: až dorazí skládací iPhone, který nabídne velikost malého tabletu, bude podporovat Apple Pencil?

Skládací iPhone = malý tablet?

Nejprve k tomu, co víme – a není toho moc. Skládací iPhone – iPhone Fold, chcete-li – má být koncepčně klasický iPhone, který půjde rozložit na úhlopříčku bezmála iPadu mini. Několik zdrojů v posledních týdnech zmiňuje základní úhlopříčku 5,4″, po rozevření pak 7,6″ a poměr stran 4:3. Dokonce se objevují i první makety vytištěné na 3D tiskárně.



Skládací iPhone Fold, ilustrační



Takhle má vypadat skládací iPhone Fold. Zákazníci ale čekali něco jiného

Objevují se však otázky: jaký systém bude skládací iPhone pohánět, iOS či iPadOS, případně zdali bude podporovat tabletové stylusy Apple Pencil. Malý náznak přinesl insider Mark Gurman z agentury Bloomberg, který naznačil, že nadcházející verze iOS 27 položí základ pro tento typ hybridních zařízení, takže lze očekávat určitě změny.

Apple Pencil pro iPhone

Záhadou zůstává podpora stylusu. Na jednu stranu, mohlo by jít o nesporně praktickou funkci a výhodu oproti konkurenci. Na druhou stranu, zákazníci Applu nejsou ti stejní jako u Samsungu a na stylus nejsou zvyklí, už vůbec u iPhonu. Vzpomeňte na slova Steva Jobse, když představoval první generaci iPhonu v roce 2007, kdy prohlásil: „Fuj, nikdo nechce používat stylus.“

Stylus Apple Pencil Pro
Stylus Apple Pencil Pro

Nabízí se tak jasná eventualita – Apple umožní používat iPhone Fold se stylusem, tedy pro ty uživatele, kteří budou chtít. Lze však očekávat, že to nebude tak jednoduché. Přestože informací je málo, nemělo by být překvapením, kdyby Apple v tichosti představil k novému iPhonu i přepracovaný Apple Pencil (něco jako „For iPhone“), který nebude kompatibilní s iPady, stejně jakou současná nabídka stylusů nebude podporovat iPhone.

