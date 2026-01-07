Displej pro iPhone Fold? Samsung na CESu ukázal ohebný panel bez viditelného přehybu

- Samsung konečně vyřešil jeden z hlavních neduhů ohebných smartphonů
- Korejci na veletrhu CES ukázali ohebný displej zcela bez viditelného přehybu
- Jeho nasazení očekáváme už letos, možná to ale nebude ve smartphonu od Samsungu
Samsung na veletrh CES nepřivezl žádné nové smartphony, zato v Las Vegas představil nové televizory, reproduktory, počítače nebo chytré domácí spotřebiče. Na stánku Samsungu je rovněž k vidění ukázka technologie, na kterou všichni netrpělivě čekají – překvapivě se s ní ale pravděpodobně setkáme nejprve u Applu.
Ohebný displej bez viditelného přehybu
Divize Samsung Display na veletrhu CES vystavuje ohebný displej, na kterém nejsou viditelné žádné deformace v místě přehnutí. Obrazovka s úhlopříčkou přibližně 8 palců je přímo srovnávána s ohebným smartphonem Galaxy Z Fold 7, u jehož displeje je středová rýha víc než patrná. Nutno ale podotknout, že skládačky od Samsungu v této oblasti zaostávaly za čínskou konkurencí, která měla „vyžehlení“ displeje při rozevření vyřešené lépe.
Podle dostupných zdrojů Samsung u prezentované technologie podpírá OLED panel laserem vrtanou kovovou deskou, která se stará o lepší rozložení ohybového napětí při skládání. Přestože se pro použití této technologie logicky nabízí ohebné smartphony od Samsungu (některé zdroje ji dokonce přisuzují smartphonu Galaxy Z Fold 8), možná ji uvidíme nejprve u chystaného ohebného iPhonu.
Samsung totiž má být výhradním dodavatelem ohebných displejů pro skládací iPhone, přičemž podle informátora Ming-Chi Kua má jablečná skládačka oslňovat právě neviditelným přehybem. Rýha v ohybu byla údajně jednou z nepřekousnutelných překážek, kvůli kterým se na skládací iPhone čeká tak dlouho.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Display at CES👀
— Max Jambor (@MaxJmb) January 6, 2026
V prezentovaném displeji rovněž není vidět výřez pro selfie kamerku, avšak to ještě nemusí nic znamenat. Sice se spekuluje, že Apple u iPhonu „Fold“ schová vnitřní kamerku přímo do displeje, ukázaný prototyp ale jednoduše žádnou vnitřní kameru mít nemusí.
Samsung na veletrhu CES nepotvrdil, pro které zařízení je tato technologie určená, nicméně zdá se, že tato nová generace ohebných displejů je již připravená na sériovou produkci. Premiéru Samsungu Galaxy Z Fold 8 očekáváme někdy v létě, ohebný iPhone by měl být představen na tradiční zářijové Apple keynote.