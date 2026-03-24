Samsung Galaxy Z Fold 8 v pořádném úniku: tenčí, lehčí a se štědrou porcí novinek

- Samsung již usilovně pracuje na nové generaci skládačky Galaxy Z Fold
- Model Galaxy Z Fold 8 by měl dorazit v létě, dle tradičních zvyklostí
- První únik odhaluje několik zajímavých a vyhlížených novinek
Samsung sice stál u zrodu segmentu skládacích telefonů a dlouhou dobu mu vévodil, ale konkurence (hlavně z Číny) jej začala povážlivě dohánět. S loňskou generací v podobě modelu Galaxy Z Fold 7 se ale, minimálně co se konstrukce týče, vrátil na samotnou špici. Jeho nástupce by v tom měl pokračovat a zároveň přinést toužebně vyhlížené novinky.
Když vloni dorazila skládačka Galaxy Z Fold 7, stala se nejtenčím modelem v tomto segmentu. Její nástupce Fold 8 by měl v tomto pokračovat a dle nejnovějších úniků bude zase o něco tenčí a lehčí. Nebude to ale mít snadné a bude muset porazit nový Honor Magic V6, který má v pase jen 4 mm v otevřeném a 8,75 mm v zavřeném stavu.
Design se pravděpodobně příliš měnit nebude a očekáváme obdobně vypadající fotomodul s vertikálně orientovanými objektivy vsazenými do oválné platformy. O pohon se postará aktuální vlajková čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu a telefon by měl, paměťové krizi navzdory, nabídnout operační paměť 12 nebo 16 GB RAM.
S předělem nebo bez?
Letošním trendem skládacích telefonů je ohebný displej bez viditelného předělu. Oppo Find N6 ho již nabízí a iPhone Fold, který dorazí v září, by ho měl mít také. Samsung ohebný displej bez rýhy mezi jeho polovinami již ukázal na veletrhu CES 2026 a dá se tedy očekávat, že by ho mohla nová generace jeho skládačky dostat.
Velikostně by měl být tento displej stejný, jako u Foldu 7 – nabídne tedy velikost 8 palců a v otázce úhlopříčky se nezmění ani 6,5palcový krycí displej. V obou případech se můžeme těšit na AMOLED technologii, dynamickou frekvenci (1 – 120 Hz) a ohebný panel by mělo chránit dvouvrstvé UTG (ultra-tenké) sklo.
Větší baterie, rychlejší nabíjení a nový fotoaparát
Dle posledních informací se nový Fold 8 dočká také navýšení kapacity baterie, a to z původních 4 400 mAh na 5 000 mAh. To je sice vítaná změna, ale dnes už se skládačky dostaly až za hranici 6 000 mAh, takže je co zlepšovat, což ostatně platí i pro nabíjení – údajné navýšení z výkonu 25 W na 45 W je fajn, ale konkurenční stroje jsou jinde.
Nakonec bych měl zmínit vylepšený fotoaparát, respektive novou ultra-širokoúhlou jednotku. Ta údajně dostane čip s rozlišením 50 Mpx (Fold 7 nabízí 12 Mpx), což je opět očekávaná změna. Zbytek sestavy by ale měl zůstat stejný a očekává se tedy příchod 200Mpx hlavního fotoaparátu a teleobjektivu s rozlišením 10 Mpx, který nabídne 3× optický zoom.
Představení
Přesné datum premiéry nové skládačky Galaxy Z Fold 8 zůstává neznámé a je stále ještě relativně daleko. Představení by se ale mělo odehrát v průběhu léta, pravděpodobně v červenci nebo srpnu 2026 a předpokládá se, že jak Fold 8, tak jeho sourozenec v podobě véčka Flip 8 dorazí se systémem One UI 9 (Android 17).