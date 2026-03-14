Skládací iPhone má být trhák: Apple očekává obří zájem, výrazně navýšil objednávku displejů

Tomáš Zenkl 14. 3. 8:00
iPhone Fold na neoficiálním renderu
  • Skládací iPhone bude bez debat největší mobilní událostí roku
  • Apple ho představí na podzim, bok po boku nových iPhonů 18
  • Očekávány jsou obrovské prodeje a titul nejpopulárnější skládačky roky

Prozatím se sice neví, zda dostane skládací iPhone označení Fold nebo Ultra, ale jeho podzimní premiéra je víceméně jasná věc. Stejně jako to, že se jedná o nejvyhlíženější událost tohoto roku a že se první iPhone s ohebným displejem stane obrovským hitem. Velká prodejní čísla očekává také Apple, který nyní dokonce navýšil objednávku ohebných displejů.

Bude skládací iPhone hitem roku?

Prodeje skládacích telefonů každoročně rostou a zájem o ně také, nicméně tento pořád ještě poměrně specifický trh neroste tak moc, jak si výrobci přejí. Je to dané zčásti i tím, že spousta potenciálních zájemců čeká na skládací iPhone a předpokládá se, že ten nakopne segment skládacích telefonů do úplně nových sfér. A myslí si to také Apple.

Maketa iPhonu Fold vytištěná na 3D tiskárně

Ten měl původně u externích dodavatelů objednaných něco mezi 13 a 15 miliony displejů, což je obrovské číslo, nicméně kalifornský gigant usoudil, že by nemuselo být dostatečné. Dle nejnovějších zpráv proto navýšil svůj požadavek na kulatých 20 milionů ohebných panelů. To samozřejmě automaticky neznamená, že prodá 20 milionů telefonů, ale šanci na to rozhodně má.

Poslední a rovnou nejúspěšnější

Je poměrně velká šance, že Apple, ačkoliv vstoupí do segmentu skládacích telefonů vlastně jako poslední, rozbije bank a stane se v tomto segmentu tím nejúspěšnějším. I kdyby prodal jen polovinu, tedy 10 milionů modelů, jednalo by se o obrovský hit. Pro srovnání – Samsung, tedy aktuálně největší prodejce skládaček, letos cílí na 7 milionů prodaných kusů.

A to má ještě k dispozici dva modely, Fold a Flip. Oněch 20 milionů by byl naprosto fenomenální výkon, který by odpovídal víceméně tomu, co prodali všichni výrobci skládaček za celý loňský rok dohromady. Úplně přesná čísla k dispozici sice nejsou, ale většina zdrojů uvádí, že se v roce 2025 celkově prodalo právě okolo 20 milionů skládacích telefonů.



Koncept ohebného telefonu iPhone Fold (ilustrační obrázek)



Apple vrátí skládačky na mapu

Respektive je tam pořádně ukotví, o tom není pochyb. Za zmínku stojí i to, že skládací iPhone nabídne o dost praktičtější formát než většina konkurenčních modelů. Ohebný displej bude orientovaný více na šířku než na výšku, což bude praktičtější na práci. Tato očekávaná novinka by měla dorazit na podzim tohoto roku, pravděpodobně v září.

