Apple ho žaluje, on přesto zveřejnil detailní pohled na iPhone Fold

- Kontroverzní informátor Jon Prosser ukázal, jak bude vypadat ohebný iPhone
- Telefon bude mít tvarově nejblíže k prvním dvěma generacím Oppo Find N
- Oproti předchozím únikům vidíme jiné umístění vnitřní selfie kamerky a zamykacího tlačítka
Apple příští rok na podzim představí pouze tři nové iPhony. Oproti minulým rokům vynechá základní modelovou řadu a na předvánoční trh pošle hned trojici prémiových modelů. Dočkáme se řadových nástupců současných iPhonů 17 Pro a Pro Max, a také vůbec prvního iPhonu s ohebným displejem. Jak bude skládačka od Applu vypadat, prozrazuje ve svém videu obvykle přesný informátor Jon Prosser. Ano, přesně ten Jon Prosser, se kterým se Apple soudí kvůli letošnímu úniku neveřejných informací o iOS 26.
Takto bude vypadat iPhone „Fold“
Pokud jste si mysleli, že soudní bitva se společností Apple odradí Jona Prossera od dalších úniků, mýlili jste se. Namísto pokorného uznání viny Prosser ve „zneužívání obchodního tajemství“ kalifornské firmy pokračuje – letos v srpnu s předstihem odhalil detailní podobu iPhonu 17 Pro, a nyní přichází s 3D rendery chystaného iPhonu „Fold“.
Nutno podotknout, že tentokrát Prosser nepřichází s ničím úplně novým, jeho obrázky se vesměs shodují s těmi, které jsme měli možnost vidět v minulém týdnu. Prosser víceméně posbíral veškeré dostupné informace a zabalil je do uceleného videa, které doprovodil vlastními 3D rendery.
Ohebný iPhone má mít podle všech dosavadních úniků podobou konstrukci jako mají knížkové skládačky (např. Galaxy Z Fold), avšak celý telefon má být výrazně nižší – designem i rozměry tak bude připomínat první dvě generace skládačky Oppo Find N. Společným jmenovatelem těchto zařízení má být vnější displej s úhlopříčkou 5,5″, vnitřní obrazovku ale Apple údajně „natáhne“ až do úhlopříčky 7,8″. iPhone Fold by teoreticky mohl zastoupit iPad mini s 8,3″ obrazovkou, nicméně jeho náhradou se rozhodně nestane – ohebný telefon totiž bude několikanásobně dražší než neohebný tablet.
Potěšující je, že Apple podle Prossera zcela vyřešil neduh všech současných skládaček, a tedy zvlnění v ohybu displeje. iPhone Fold má údajně speciálně navrženým pantem z tekutého kovu a kovové desky, která má rovnoměrně rozkládat tlak a eliminovat jakékoliv zvlnění.
Jak bude řešená vnitřní selfie kamerka?
iPhone Fold má patřit k těm nejtenčím skládačkám současnosti – v zavřeném stavu má mít v pase 9 mm (iPhone 17 Pro Max má mimochodem 8,75 mm), tloušťka v rozevřeném stavu má být 4,5 mm. Při návrhu telefonu se Apple nepochybně inspiroval u letošního iPhonu Air, se kterým má chystaná skládačka sdílet design zad – v horní části rovněž nalezneme podlouhlý modul fotoaparátu, tentokráte ale se dvěma fotoaparáty.
Kromě nich najdeme na telefonu ještě dvě selfie kamerky, v každém displeji jednu. Zde ale vidíme oproti předchozím únikům první výraznější odlišnost – výkresy z webu iphone-ticker.de i obrázky od Ice Universe naznačují, že selfie kamerka bude schována v displeji, a to uprostřed pravého křídla. Rendery od Jona Prossera ale počítají s umístěním v levém horním rohu bez jakéhokoliv skrývání.
Na selfie kamerce ve vnějším displeji se všechny zdroje shodnou – umístěna bude do kruhového otvoru nahoře uprostřed, a nebude obsahovat senzory pro technologii Face ID. O biometrické ověření uživatele se postará čtečka otisků prstů, jejíž umístění rovněž nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Dosud se spekulovalo o zamykacím tlačítku na pravém boku, Prosser ale tvrdí, že se bude nacházet na horní straně (podobně jako u iPadu mini).
Moderní konektivita a (relativně) velká baterie
iPhone Fold bude pohánět čipset Apple A20 Pro, který bude spárován s druhou generací vlastního 5G modemu – Apple C2. Ten má přinést jednak vysoký výkon, a hlavně úsporný chod. Dlouhé výdrži má napomoci i akumulátor s vysokou energetickou hustotou – informátor Ming-Chi Kuo odhaduje souhrnnou kapacitu na 5 400 až 5 800 mAh.
Stejně jako iPhone Air má být iPhone Fold nabízen pouze ve dvou základních barevných variantách – černé a bílé.
Cena jako dobře vybavený MacBook Pro
A kolik bude iPhone Fold stát? Jon Prosser hovoří o částce 2 000–2 500 dolarů, což je v přepočtu zhruba 58–70 tisíc korun. I přes takto vysokou cenu analytici předpovídají ohebnému iPhonu zářnou budoucnost a očekávají, že výrazně promluví do rozložení sil na trhu s ohebnými telefony.