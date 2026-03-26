Úzký nebo široký? Podívejte se na obě chystané varianty Galaxy Z Fold 8 vedle sebe

- Galaxy Z Fold 8 letos dorazí ve dvou variantách
- Klasickou verzi doprovodí širší model s praktičtějším obdélníkovým displejem
- Podobný form faktor má mít i připravovaný iPhone Fold
Samsung v loňském roce pořádně rozvířil rybník s ohebnými smartphony. Zatímco v dřívějších letech přicházel na trh se dvěma modely – Foldem a Flipem, loni představil hned čtyři skládačky. Kromě tradiční dvojice nás překvapil levnějším Flipem 7 FE, a pak nadvakrát ohebným smartphonem Galaxy Z TriFold. Pro letošní rok chystá Samsung v portfoliu skládaček další novinku – zákazníci si budou moci vybrat ze dvou různých variant knížkového modelu Galaxy Z Fold.
Galaxy Z Fold 8: vyberete si úzký nebo široký?
Loňský Samsung Galaxy Z TriFold vyřešil největší problém tradičních knížkových smartphonů – v rozložením stavu nabídl velký 10″ displej s praktičtějším obdélníkovým poměrem stran. Tato výhoda ale byla vykoupena několika kompromisy, zejména složitější, těžší a méně odolnou konstrukcí, která navíc zapříčinila příliš vysokou cenu.
Samsung se proto rozhodl v tomto trendu nepokračovat, a naopak hlavní výhodu TriFoldu přetavit do příští generace klasického Foldu. Výsledkem má být připravovaný Galaxy Z Fold 8 „Wide“ s širším, ale nižším tělem. Ten by měl dorazit letos v létě společně s klasickou variantou Galaxy Z Fold 8.
Oba telefony pravděpodobně nabídnou podobnou výbavu, hlavní rozdíly má tvořit chybějící teleobjektiv, a hlavně odlišný tvarový faktor. Podle informátora @OnLeaks má být varianta „Wide“ o 3,5 cm nižší a o 1 cm širší (v zavřeném stavu) než klasický model. Kvůli změně proporcí má mít vnější obrazovka širokého modelu úhlopříčku pouze 5,4″.
Úhlopříčka vnitřní obrazovky se bude pravděpodobně stále pohybovat okolo hodnoty 8″, avšak díky obdélníkovému tvaru má být výrazně použitelnější pro práci se dvěma aplikacemi vedle sebe nebo při sledování širokoúhlých videí. Spekuluje se, že podobný tvarový faktor má mít i chystaný ohebný smartphone od Applu, Samsung tak evidentně neponechává nic náhodě a připravuje odpověď.
Korejský gigant si navíc zřejmě vybuduje menší náskok, neboť své skládačky obvykle představuje v červenci nebo v srpnu, zatímco na iPhone Fold si budeme muset počkat až do září.