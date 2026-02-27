Samsung brzdí experimenty: TriFold i Edge mají nejistou budoucnost, S Pen čeká upgrade

- Provozní ředitel mobilní divize Samsungu prozradil zajímavé detaily o budoucnosti smartphonů
Samsung v tomto týdnu představil novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26. Oproti loňské generaci se toho zase tolik nezměnilo – největší upgrade podstoupil nejdražší model Ultra, který dostal lepší fotoaparáty a unikátní „privátní“ displej zabraňující okolí odečítat z obrazovky soukromé informace. Konzervativní přístup při obměně svého portfolia Samsung zvolí i v příštím roce, což nepřímo potvrdil provozní ředitel divize Mobile Experience Won-Joon Choi v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.
Nejistá budoucnost Edge a TriFoldu
Samsung v loňském roce představil super tenký smartphone Galaxy S25 Edge, který měl podobně jako iPhone Air nalákat zákazníky na zcela novou kategorii designově zajímavých telefonů. Korejská firma dokonce plánovala pro letošní rok vyřadit ze své nabídky nejméně prodávanou variantu Plus a nahradit ji právě novou „žiletkou“.
Jak se ale ukázalo, Galaxy S25 Edge komerčně zcela propadl – zákazníci odmítli platit více peněz za ochuzenou výbavu zabalenou do atraktivního tenkého těla. Samsung tak na poslední chvíli vrátil od hry variantu Plus a super tenký Galaxy S26 Edge odložil na neurčito. Na premiéře řady Galaxy S26 o tomto modelu nepadlo ani slovo a sám Won-Joon Choi v rozhovoru pro Bloomberg uznal, že v Samsungu interně o budoucnosti této řady hovoří, avšak zatím nepadlo finální rozhodnutí, jak s ní naložit. Ze zákulisí nicméně zní hlasy, že žádného modelu Edge se v dohledné době nedočkáme.
Samsung se loni odvázal i v oblasti ohebných smartphonů, zejména s dvojitou skládačkou Galaxy Z TriFold. Tento telefon se navzdory vysoké ceně v několika vlnách vyprodal, ani on ale nemá svoji budoucnost jistou. Choi v rozhovoru prozradil, že jako vedoucí vývoje a výzkumu se nechtěl do tohoto projektu vůbec pouštět, a to kvůli technické složitosti a potřebě vyrábět velké množství vlastních komponent. Přestože výsledek je působivý, stále se jedná o zařízení pro omezený okruh uživatelů – je tlustý, těžký a velmi drahý (v USA se prodává za 2 900 dolarů, tedy asi 72 tisíc korun).
V Samsungu tak aktuálně zvažují, zda v tomto směru pokračovat, anebo raději vložit více úsilí do standardní řady Galaxy Z Fold. Choi naznačil, že letos v létě dorazí zbrusu nový Fold s širším vnitřním displejem, který by mohl nabídnout výhody dvojité skládačky v konstrukčně jednodušším těle za nižší cenu. Loňský TriFold se tak pravděpodobně svého přímého nástupce nedočká, byť podle provozního ředitele mobilní divize v Samsungu zvažují všechny možnosti.
Privátní displej i pro další telefony
Největší novinkou řady Galaxy S26 Ultra je bezesporu privátní displej, který zamezuje okolí vidět obsah na displeji. Oproti bezpečnostním sklům s podobnou funkcí je obrazovka od Samsungu unikátní tím, že umožňuje omezit sledovací úhly dle potřeby, ať už na celém displeji, nebo pouze na jeho části.
Won-Joon Choi v rozhovoru pro Bloomberg prozradil, že tato technologie byla vyvíjena tři roky a původně měla být nasazena už loni do modelu Galaxy S25 Ultra. Kvůli několika posledním výzvám, které bylo potřeba vyřešit, ale došlo k ročnímu odkladu. Privátní displej se dostal zatím pouze do prémiového modelu Galaxy S26 Ultra, ovšem Choi naznačil, že by se brzy mohla dostat i do dalších telefonů. Samsung podle jeho slov aktuálně zkoumá, jak tuto technologii implementovat do ohebných displejů.
Stylus žije a bude ještě lepší!
Won-Joon Choi také prozradil, jakou budoucnost má stylus S Pen v řadě Ultra. V loňském roce Samsung začal ořezávat jeho funkce (zejména Bluetooth konektivitu), což zavdalo spekulacím, zda jej Samsung nezruší úplně. Choi ale naopak potvrdil, že v Samsungu pracují na nové generaci stylusu S Pen s novou vnitřní technologií, která souvisí s novou strukturou displeje.
Samsung aktuálně u svých stylusů používá technologii elektromagnetické rezonance od Wacomu, je možné, že v budoucnu vsadí na vlastní řešení.
Magnetické nabíjení přímo v telefonech?
Won-Joon Choi byl podoben i několika otázkám od redakce magazínu The Verge, z nichž jedna se týkala magnetického nabíjení. Podpora přímého magnetického nabíjení u řady Galaxy S26 chybí, přestože byla očekávaná. Podle provozního ředitele mobilní divize jsou důvody čistě pragmatické – kvůli magnetickému kroužku by musela narůst tloušťka telefonů, což je příliš velký kompromis. 80-90 procent uživatelů totiž stejně používá telefon v ochranných pouzdrech, a ta magnetický prstenec obsahují.
Pro Samsung tak větší smysl dává jedna z dvou následujících cest – buď do tlustšího telefonu umístit raději větší baterii, anebo naopak vyrábět telefony tenčí. V Samsungu sice integraci magnetů přímo do telefonu nezavrhují, dokonce na tomto tématu usilovně ve výzkumu pracují, pokud však budou muset obětovat tloušťku, raději půjdou i nadále cestou externích magnetů.
Telefony zdražily kvůli vyšším cenám pamětí
Redakce The Verge se také dotazovala na mezigenerační zdražení nových vlajkových lodí, na což dostala očekávanou odpověď – vyšší ceny má na svědomí především nedostatek pamětí, a tím i jejich vyšší cena. Zdražení se v letošním roce pravděpodobně nevyhnou ani elektronické hračky dalších firem, kvůli čemuž agentura IDC v letošním roce předpovídá dramatický pokles prodejů smartphonů až o 13 procent.