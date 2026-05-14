Americký řetězec propálil termín: v tento den si budete moci předobjednat GTA 6

Marek Bartík 14. 5. 13:57
  • Známý americký řetězec Best Buy možná nedopatřením prozradil termín, kdy si budeme moci předobjednat GTA 6
  • Podle reklamního e-mailu, který napříč internetem obdržela celá řada lidí, by se tak mělo stát už v pondělí 18. května
  • Spuštění předobjednávek by zároveň mohlo znamenat, že se blíží vydání očekávaného třetího traileru

Po internetu od dnešního rána koluje datum, které netrpělivě vyhlížejí hráči po celém světě. Předobjednávky na Grand Theft Auto 6 – patrně nejočekávanější videohru všech dob – by mohly být spuštěny už příští týden, a to hned v pondělí 18. května. Vyplývá to z uniklého e-mailu od amerického maloobchodního řetězce Best Buy. Pravost e-mailu nejprve nebylo možné stoprocentně ověřit. To už však neplatí – podle zjištění magazínu Insider Gaming je e-mail skutečný. Z dostupných informací jej navíc obdržela celá řada lidí napříč internetem. Je tedy možné, že se zpráva dostala k uživatelům dřív, než původně měla.

Podle e-mailu, který měl být patrně adresován potenciálním partnerům, předobjednávky odstartují 18. května, tedy téměř na den přesně pět měsíců před vydáním hry, které stále připadá na 19. listopadu. Spuštění předobjednávek by v takovém případě mohlo být jedním z důkazů, že tentokrát už k dalšímu odkladu nedojde.

Blíží se třetí trailer?

Zpráva o spuštění předobjednávek – bez ohledu na její pravdivost – mezi fanoušky rozvířila spekulace, že na spadnutí by mohlo být i vydání tolik očekávaného třetího traileru. Mnozí hráči se navíc domnívá, že výzva k předobjednání zazní právě na konci nové upoutávky. Očekávání kolem GTA 6 v posledních měsících neustále rostou a část hráčů začíná být netrpělivá. Ostatně je to už více než rok, co jsme naposledy viděli nové záběry ze hry. Trailer 2 vyšel 6. května 2025 a jen na YouTube nasbíral neuvěřitelných 160 milionů zhlédnutí.



Ať už je uniklý e-mail skutečný, či nikoliv, fanoušci by na novinky o GTA 6 neměli čekat dlouho. Šéf společnosti Take-Two Interactive už dříve uvedl, že v průběhu léta odstartuje velká reklamní kampaň. O hře bezpochyby uslyšíme také ve čtvrtek 21. května, kdy je na programu prezentace čtvrtletních finančních výsledků firmy.

Autor článku Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

