Dvorní dodavatel Applu pod palbou hackerů: unikla data o klíčových projektech z Cupertina

Kybernetické útoky jsou stále častějším jevem, přičemž jejich počet bude v budoucnu narůstat. Ať už se za nimi skrývají soukromé zločinecké skupiny, nebo rovnou samotné státy, jejich cíle jsou vždy totožné – získat cenná data a ty následně zneužít, nejčastěji k vlastnímu obohacení. I přes investice do zabezpečení je ale stále nejslabším článkem člověk, který může udělat chybu. Kybernetické útoky se nevyhýbají ani velkým dodavatelům, jako je kupříkladu tchajwanský Foxconn. Ten potvrdil kyberútok na několik svých továren v USA poté, co skupina provozující ransomware prohlásila, že v rámci tohoto útoku ukradla důvěrné soubory týkající se projektů Applu.
Terčem hackerů se stala společnost Foxconn
Skupina Nitrogen tento týden zveřejnila informaci o tomto útoku na svém webu věnovaném únikům dat a tvrdí, že se jí podařilo odcizit 8 TB dat zahrnujících více než 11 milionů souborů. Nitrogen uvádí, že kromě údajně odcizených souborů společnosti Apple obsahuje tento materiál také interní projektovou dokumentaci a technické výkresy související s dalšími giganty v oboru, jako jsou Intel, Google, Dell a Nvidia. Foxconn v úterý potvrdil serveru The Register, že k narušení došlo, ale na otázky týkající se toho, zda byla skutečně odcizena nějaká data zákazníků, dodavatel neodpověděl.
Mluvčí společnosti uvedl, že tým pro kyberbezpečnost aktivoval opatření k zajištění pokračování výroby a že všechny zasažené továrny se vrací k normálnímu provozu. Samotný Foxconn montuje širokou škálu produktů pro giganta z Cupertina, přičemž Apple je známý tím, že bere utajení dosud nevydaných produktů velmi vážně, a dodavatelé obvykle dostávají pouze technické informace potřebné pro jejich konkrétní roli ve výrobě.
Předpokládá se, že ransomware Nitrogen je odnoží uniklého kódu ransomwaru Conti 2 pocházejícího z Ruska. Pokud je tomu tak, mohou být ukradené soubory nepřístupné. Výzkumníci ze společnosti Coveware v únoru varovali, že chyba v šifrovacím modulu ESXi této skupiny znemožňuje obnovu souborů, a to i v případě obětí, které výkupné zaplatí. Není to poprvé, co se Foxconn stal terčem ransomwarových gangů. Výrobce byl již dříve zasažen ransomwarem LockBit v letech 2022 a 2024.