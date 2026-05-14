Tajná zbraň pro každou party: JBL odhalilo PartyBox 330 s výkonem 280 W i levnější model PartyBox 130

- Nové reproduktory mají přepracovaný design i světelnou show se stroboskopem
- Změnilo se také ovládání a došlo k rozšíření konektivity
- Kromě velkého modelu PartyBox 330 byl představen také menší PartyBox 130
Kromě dvojice náhlavních sluchátek, o kterých jsme již psali, JBL odhalilo také dva modely větších přenosných reproduktorů. Už dle označení PartyBox 130 a PartyBox 330 spadají spíše do kategorie párty reproduktorů. Výrobce přepracoval design těchto produktů a změny se dočkal také ovládací panel, mnohé potěší také možnost volby mezi černým a bílým barevným provedením.
Přepracovaný design i bohatá konektivita
JBL PartyBox 330 disponuje výkonem 280 W a díky dvojici 6,5″ wooferů nabídne bohaté a hutné basy. Čisté a jasný výšky zase zajistí dvojice PEN kupolových tweeterů a potěší také přepracovaná světelná show, která reaguje na přehrávanou hudbu. Teleskopické madlo usnadní přesuny reproduktoru a baterie s výdrží 18 hodin zajistí venkovní produkci. Bylo myšleno i na rychlé nabíjení a jednoduchou výměnu baterie. Potěší také rozšířená konektivita, díky které připojíte mikrofon nebo kytaru. Pomocí optiky lze připojit televizi a USB-C zase zajistí bezztrátové přehrávání hudby. Díky funkci Auracast je možné spojit více reproduktorů dohromady.
S výkonem 200 W je model JBL PartyBox 130 jen o něco málo slabší. Přináší vylepšené 5,25″ woofery a 25mm výškové měniče s měkkou kupolí. Opět se můžeme těšit na novou světelnou show i stroboskopické efekty. Z hlediska výdrže se v tomto případě bavíme o 15ti hodinách. Rychlé nabíjení doplní energii na 80 minut přehrávání za 10 minut nabíjení. Madlo na horní straně reproduktoru usnadní přenášení a krytí IPX4 eliminuje nebezpečí poškození v důsledku stříkající vody.
Zmínit musím také JBL AI Sound Boost funkci pro vylepšení zvuku spolu s chytrým režimem Smart EQ Mode. Bluetooth je zde ve verzi 6.0 a nechybí ani kompatibilita s mikrofony JBL EasySings. Levnější model PartyBox 130 má být k dispozici již v květnu a na dražší verzi PartyBox 330 si počkáme do června. Evropské ceny jsou 399 eur (cca 9 700 Kč) a 599 eur (14 600 Kč), lokální české ceny aktuálně zjišťujeme.