TOPlist

Trumpův vlastenecký telefon v prodeji: naleštěná bída za 500 dolarů

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 14. 5. 15:00
5
Telefon T1 Phone
  • Donald Trump se vloni pustil do mobilního podnikání a představil svůj vlastní telefon
  • Ten byl dlouhou dobu zahalen tajemstvím a měnil se jeho vzhled i specifikace
  • Nyní to vypadá, že se konečně dostává do oběhu a první zájemci ho mohou začít vyhlížet

Donald Trump představil vloni vlastního operátora Trump Mobile, a to včetně telefonu T1 Phone. Vše samozřejmě ve vlasteneckém duchu, tedy s americkými vlajkami, nápisy „Made in USA“ a korunu všemu nasazuje zlaté provedení. Postupem času se ale kolem něj začaly dít zvláštní věci, měnit specifikace i vzhled, až to vypadalo, že se z něj vyklube jeden velký podvod. Nyní se ale situace mění a T1 Phone opravdu míří k prvním zájemcům.

T1 Phone na cestě k prvním zákazníkům

Telefon je v USA dostupný přes operátora Trump Mobile a ten se počátkem roku pochlubil tím, že si ho předobjednalo 600 tisíc zájemců. Toto číslo nebylo možné ověřit a problémem bylo i to, že reálně tento přístroj nikdo neobdržel navzdory tomu, že ho měl operátor začít distribuovat v srpnu či září loňského roku.

Telefon T1 Phone
Telefon T1 Phone

K tomu ale nedošlo, telefon poté změnil vzhled, specifikace a vše okolo něj začalo vypadat jako jeden velký podvod. Nakonec tomu ale tak kupodivu není a tento ryze americký smartphone, který je navzdory proklamacím osazen převážně čínskými komponenty, putuje k prvním zákazníkům. Stává se tak skoro po roce, co za něj zaplatili – předprodej odstartoval v červnu 2025.



Prezident Spojených států Donald Trump (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Trumpův tragický mobil mění vzhled, specifikace i cenu. Uvedení na trh je stále v nedohlednu

Ošklivější telefon letos neuvidíte

Operátor Trump Mobile informoval o tom, že telefon T1 Phone je konečně distribuován, prostřednictvím sociální sítě X a zveřejnil také krátké video, které ho vyobrazuje v celé jeho „kráse“. Telefon vypadá stejně jako po změně designu a připomíná odhadem pět let staré HTC, které někdo oděl do nevkusného zlatého kabátku.

Na zádech neschází americká vlajka a T1 Phone je rozhodně jedním z nejnevkusnějších mobilů všech dob. Opravdu si neumím představit, že tohle někdo vytáhne na veřejnosti. Oválný modul ukrývá tři snímače (hlavní 50 Mpx, teleobjektiv 8 Mpx, ultraširokoúhlý 50 Mpx), telefon pohání čipset Snapdragon 7-series, má hliníkový rámeček a AMOLED displej s úhlopříčkou 6,78 palce.

Bohaté prodejní balení a cena

Video odhaluje i prodejní balení, které je poměrně bohaté a obsahuje, trochu netypicky, i nabíjecí adaptér. Kromě něj se v něm nachází kabel a také průhledný kryt, takže vlastně chybí jen nálepka MAGA na auto, která by dojem vlasteneckého mobilu ještě podtrhla. První várka telefonu T1 Phone vyrazí k zákazníkům tento týden a vyjde na 499 dolarů (12 500 Kč s DPH).

Vstoupit do diskuze (5)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Umělá inteligence
Rodiče tvrdí, že jim AI zabyla syna. Poradila mu smrtelnou kombinaci drog
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
0
GTA 6
Americký řetězec propálil termín: v tento den si budete moci předobjednat GTA 6
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 13:57
0
Hacker používající počítač od Applu (ilustrační obrázek)
Dvorní dodavatel Applu pod palbou hackerů: unikla data o klíčových projektech z Cupertina
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
0
Tajná zbraň pro každou party: JBL odhalilo PartyBox 330 s výkonem 280 W i levnější model PartyBox 130
Tajná zbraň pro každou party: JBL odhalilo PartyBox 330 s výkonem 280 W i levnější model PartyBox 130
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 12:00
0

Kapitoly článku