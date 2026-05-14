Trumpův vlastenecký telefon v prodeji: naleštěná bída za 500 dolarů

- Donald Trump se vloni pustil do mobilního podnikání a představil svůj vlastní telefon
- Ten byl dlouhou dobu zahalen tajemstvím a měnil se jeho vzhled i specifikace
- Nyní to vypadá, že se konečně dostává do oběhu a první zájemci ho mohou začít vyhlížet
Donald Trump představil vloni vlastního operátora Trump Mobile, a to včetně telefonu T1 Phone. Vše samozřejmě ve vlasteneckém duchu, tedy s americkými vlajkami, nápisy „Made in USA“ a korunu všemu nasazuje zlaté provedení. Postupem času se ale kolem něj začaly dít zvláštní věci, měnit specifikace i vzhled, až to vypadalo, že se z něj vyklube jeden velký podvod. Nyní se ale situace mění a T1 Phone opravdu míří k prvním zájemcům.
T1 Phone na cestě k prvním zákazníkům
Telefon je v USA dostupný přes operátora Trump Mobile a ten se počátkem roku pochlubil tím, že si ho předobjednalo 600 tisíc zájemců. Toto číslo nebylo možné ověřit a problémem bylo i to, že reálně tento přístroj nikdo neobdržel navzdory tomu, že ho měl operátor začít distribuovat v srpnu či září loňského roku.
K tomu ale nedošlo, telefon poté změnil vzhled, specifikace a vše okolo něj začalo vypadat jako jeden velký podvod. Nakonec tomu ale tak kupodivu není a tento ryze americký smartphone, který je navzdory proklamacím osazen převážně čínskými komponenty, putuje k prvním zákazníkům. Stává se tak skoro po roce, co za něj zaplatili – předprodej odstartoval v červnu 2025.
Operátor Trump Mobile informoval o tom, že telefon T1 Phone je konečně distribuován, prostřednictvím sociální sítě X a zveřejnil také krátké video, které ho vyobrazuje v celé jeho „kráse“. Telefon vypadá stejně jako po změně designu a připomíná odhadem pět let staré HTC, které někdo oděl do nevkusného zlatého kabátku.
The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1
— Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026
Na zádech neschází americká vlajka a T1 Phone je rozhodně jedním z nejnevkusnějších mobilů všech dob. Opravdu si neumím představit, že tohle někdo vytáhne na veřejnosti. Oválný modul ukrývá tři snímače (hlavní 50 Mpx, teleobjektiv 8 Mpx, ultraširokoúhlý 50 Mpx), telefon pohání čipset Snapdragon 7-series, má hliníkový rámeček a AMOLED displej s úhlopříčkou 6,78 palce.
Bohaté prodejní balení a cena
Video odhaluje i prodejní balení, které je poměrně bohaté a obsahuje, trochu netypicky, i nabíjecí adaptér. Kromě něj se v něm nachází kabel a také průhledný kryt, takže vlastně chybí jen nálepka MAGA na auto, která by dojem vlasteneckého mobilu ještě podtrhla. První várka telefonu T1 Phone vyrazí k zákazníkům tento týden a vyjde na 499 dolarů (12 500 Kč s DPH).