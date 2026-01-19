600 tisíc zájemců o Trumpův telefon? Něco tady smrdí, zní od politiků v USA

- O Trumpův chytrý telefon údajně projevilo zájem takřka 600 tisíc lidí, nikdo ale telefon zatím neviděl
- Vysoce postavení politici nicméně žádají prošetření, zda se nejedná o klamavou reklamu
- Zmíněný počet zájemců, kteří složili stodolarovou zálohu, ale nemá reálný základ
V minulém roce vzbudilo poměrně velký ohlas oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který spustil vlastního operátora, ale také představil smartphone „made in America“ s názvem Trump Phone T1. Zájemci z řad jeho příznivců si jej mohli ihned předobjednat, přičemž záloha činí 100 dolarů za zařízení, tedy přibližně dva a půl tisíce korun s daní. Od té doby se operátor Trump Mobile pochlubil s tím, že si jejich první chytrý telefon předobjednalo takřka 600 tisíc lidí. Má to ale háček – nikdo z těch, kdo zálohu zaplatili, prozatím telefon nemá ve své kapse.
Kde se vzalo číslo 600 tisíc?
Pokud bychom těmto číslům věřili, tak si operátor spojený s úřadujícím americkým prezidentem přišel na sympatických 60 milionů dolarů, tedy po přepočtu přibližně 1,5 miliard korun a to bez toho, aniž by musel hnout prstem. To se nelíbí některým politikům, v čele se zástupkyní Demokratů Elizabeth Warren, která poslala otevřený dopis na Federální obchodní komisi, aby celou situaci prošetřila, neboť podle ní se firma uchýlila ke „klamavé reklamě a neférovým praktikám“.
Tento postoj je chvályhodný, nicméně je zde jeden zásadní problém – onen počet předobjednávek, tedy takřka 600 tisíc lidí, nelze spolehlivě ověřit. Internetem sice toto číslo koluje u různých více či méně důvěryhodných publikací, nicméně při pokusech dopátrat se primárního zdroje narazili redaktoři serveru The Verge na opakující se problém, který spočíval v tom, že nelze dohledat, odkud se toto číslo vzalo a zda se zakládá na pravdě. Odkázat se na agenturu Associated Press sice důvěryhodně zní, nicméně jak potvrdila viceprezdentka pro korporátní komunikaci Lauren Easton, AP ve svých textech nikdy konkrétní číslo nezmínil.
590,000 idiots purchased Trumps Mobile phone that went on sale.
Not a single person has received it.
Trump started taking money in June 2025. With a price of $499, they claimed it would ship in August/September 2025
The same phone and spec was found on Temu for $45. pic.twitter.com/2xtLbHEt0C
— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 11, 2026
Redaktoři se ve svém pátrání po původu čísla dostali přes indické publikace Hindustan Times a The Times of India až k parodickému účtu Bricktop_NAFO s něco přes 99 tisíci sledujícími, který v jednom ze svých příspěvků napsal, že „590 000 idiotů si koupilo Trumpův mobilní telefon, který se dostal do prodeje.“ Podobně je na tom i spekulace, že Trump Phone T1 odpovídá levnému smartphonu za 45 dolarů (cca 1100 korun s daní) z Temu – ani v tomto případě se nepodařilo dohledat konkrétní zařízení, které by specifikacemi odpovídalo.
Ačkoli jsou praktiky operátora Trump Mobile okolo smartphonu Trump Phone T1 podezřelé, rozhodně se na ně dá upozorňovat i jinak, než vymýšlením si falešných čísel a obvinění. Zajímavostí na celém případu je skutečnost, jak snadno se může náhodně vymyšlené číslo stát předmětem zájmu vysoce postavených politiků, pakliže není motivováno snahou o dosažení spravedlnosti, ale jen zlým úmyslem. Kolik se předprodalo telefonů Trump Phone T1 netušíme a stejně tak nevíme, zda se jich zájemci skutečně dočkají, což ale není důvod pro fabulaci informací.