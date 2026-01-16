TOPlist

Špičkové Oppo Find X9 je opět skladem! Fotomobil se vrací se soutěží o jedinečný zážitek

PR článek
PR článek 16. 1. 18:14
Chytrý telefon Oppo Find X9

Novinka, která se při svém uvedení vyprodala během prvních deseti hodin, je zpět. Oppo Find X9 i Find X9 Pro jsou znovu dostupné v Mobil Pohotovosti se slevou až 7 000 Kč, ale také s možností zapojit se do exkluzivní soutěže. A protože jde o jeden z nejžádanějších telefonů, doporučujeme neváhat, předchozí várka zmizela extrémně rychle.

Oppo Find X9 opět skladem

Nové Oppo Find X9 Pro patří mezi nejlépe vybavené telefony své třídy. Nabízí špičkový 6,78″ OLED displej s vysokým jasem, rychlý čipset Dimensity 9500 a doslova obří baterii s kapacitou 7 500 mAh, která zvládne i několikadenní provoz. Navíc přidává jednu z nejpokročilejších fotosoustav současnosti – 50Mpx hlavní senzor a 200Mpx teleobjektiv s až 120x přiblížením laděný ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Výsledkem jsou detailní snímky, přesné barvy a perfektní výkon i v noci.

Vyhrajte vstupenky na očekávaný zápas v Praze

Značka mobilních telefonů Oppo a prodejce Mobil Pohotovost spojili síly a vyhlásili exkluzivní soutěž pro fotbalové fanoušky. Ve hře jsou dvě vstupenky na zápas Ligy mistrů mezi SK Slavia Praha a FC Barcelona, který se odehraje 21. ledna 2026 v Edenu. Zájemci se mohou zapojit na Instagramu obou společností, kde stačí sledovat oficiální profily a označit doprovod; vítěz bude vylosován v pondělí 19. ledna.

Jak vyhrát?

  1. Sleduj Instagram @oppo_cesko a @mobilpohotovostcz.
  2. Do komentáře pod soutěžní příspěvek označ parťáka, se kterým půjdeš fandit.
  3. Sdílej soutěž do stories pro větší šanci! (dobrovolné).
Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Klippbok - Senzor úniku vody od IKEA
Ikea má skvělý senzor, který odhalí potopu v koupelně. Stojí 199 Kč a podporuje Matter
David Pilař
David Pilař D. Pilař 18:00
0
Nintendo Switch – dočkáme se další nové konzole? (ilustrační obrázek)
Nintendo něco chystá. Z oficiálních stránek unikl „nový Switch“
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0
Smartphone Google Pixel 9a v podrobné české recenzi
Toto je Pixel 10a. Google opět neuhlídal podobu, parametry, a dokonce ani cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 13:30
5
Snímek z filmu Rána
Lednová nálož z Netflixu: přehled novinek, které vás přikovají k televizi
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
2

Kapitoly článku