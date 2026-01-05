Půl roku čekání nestačilo. Trumpův zlatý telefon „Made in America“ je pořád v nedohlednu

- Půl roku po představení Trump T1 Phone se ho nadšení zájemci stále nedočkali
Psal se červen loňského roku a pozornost nejen technologických médií vzbudilo oznámení nového chytrého telefonu. Nešlo však o dílo Samsungu, Applu či Xiaomi, ale o telefon, který vznikal pod záštitou samotného prezidenta Spojených států amerických, Donalda Trumpa. Ačkoli specifikacemi představený Trump T1 Phone příliš nezaujal, spojení s jedním z nejmocnějších lidí na této planetě a příslibem, že smartphone bude kompletně vyrobený ve Spojených státech, vzbudil velkou pozornost – na jedné straně pozitivní ze strany příznivců amerického prezidenta, na druhé straně skeptickou ze strany novinářů a odborníků, podle kterých je velmi obtížné realizovat kompletní výrobu smartphonu na území USA.
Není všechno zlato, co se třpytí
Zákazníci, které nevkusný smartphone plný odkazů na Trumpova prezidentská období a zlaté barvy zaujal, museli složit 100dolarovou zálohu v rámci předobjednávky, aby dostali možnost se touto novinkou pochlubit mezi prvními. Jak se ale nyní ukazuje, není všechno zlato, co se třpytí a o Trump T1 Phone to platí dvojnásob. Takřka půl roku od představení totiž prozatím nikdo neměl možnost smarthpone držet v ruce, přičemž ti zákazníci, kteří složili zálohu, o své peníze nejspíše nenávratně přišli.
Chytrý telefon Trump T1 Phone svým designem připomíná vybavenější iPhony či vlajkové modely Galaxy od Samsungu, nicméně vychází z čínského telefonu Wingtech Revvl 7 Pro 5G, který lze v říši středu pořídit přibližně za polovinu ceny, za kterou se měl prodávat Trump T1 Phone. Telefon původně měl být dodán v srpnu nebo září loňského roku, ale i tato informace se ukázala jako nepravdivá. V určitém okamžiku bylo datum uvedení na trh potichu změněno na „později v tomto roce“, nicméně rok 2025 je již za námi a telefon Trump T1 se stále neobjevil. Financial Times kontaktovali společnost Trump Mobile a byli informováni, že zpoždění zapříčinily překážky na straně americké vlády.
Mluvčí společnosti Trump Mobile sdělil serveru Android Authority, že telefon T1 by měl být uveden na trh koncem ledna, ale vzhledem k opakovaným lžím výrobce je třeba k takovým slibům přistupovat s opatrností. Jestli se tedy někdy (především důvěřiví předplatitelé) dočkají vytouženého smartphonu či alespoň vrácení peněz, je v tuto chvíli otázkou. Celá eskapáda nicméně začíná nápadně připomínat situaci okolo nechvalně proslulých telefonů Escobar Phone, který podobným způsobem také z důvěřivých lidí tahal peníze.