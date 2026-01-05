TOPlist

Půl roku čekání nestačilo. Trumpův zlatý telefon „Made in America“ je pořád v nedohlednu

Michael Chrobok
Michael Chrobok 5. 1. 13:30
1
Americký prezident Donald Trump se zlatým chytrým telefonem (ilustrační obrázek)
  • Půl roku po představení Trump T1 Phone se ho nadšení zájemci stále nedočkali
  • Po sérii odkladů je poslední datum stanoveno na letošní měsíc
  • Otázkou ale zůstává, zda se ho vůbec někdy dočkáme

Psal se červen loňského roku a pozornost nejen technologických médií vzbudilo oznámení nového chytrého telefonu. Nešlo však o dílo Samsungu, Applu či Xiaomi, ale o telefon, který vznikal pod záštitou samotného prezidenta Spojených států amerických, Donalda Trumpa. Ačkoli specifikacemi představený Trump T1 Phone příliš nezaujal, spojení s jedním z nejmocnějších lidí na této planetě a příslibem, že smartphone bude kompletně vyrobený ve Spojených státech, vzbudil velkou pozornost – na jedné straně pozitivní ze strany příznivců amerického prezidenta, na druhé straně skeptickou ze strany novinářů a odborníků, podle kterých je velmi obtížné realizovat kompletní výrobu smartphonu na území USA.

Není všechno zlato, co se třpytí

Zákazníci, které nevkusný smartphone plný odkazů na Trumpova prezidentská období a zlaté barvy zaujal, museli složit 100dolarovou zálohu v rámci předobjednávky, aby dostali možnost se touto novinkou pochlubit mezi prvními. Jak se ale nyní ukazuje, není všechno zlato, co se třpytí a o Trump T1 Phone to platí dvojnásob. Takřka půl roku od představení totiž prozatím nikdo neměl možnost smarthpone držet v ruce, přičemž ti zákazníci, kteří složili zálohu, o své peníze nejspíše nenávratně přišli.

Trumpův mobil T1 Phone
Trump T1 Phone

Chytrý telefon Trump T1 Phone svým designem připomíná vybavenější iPhony či vlajkové modely Galaxy od Samsungu, nicméně vychází z čínského telefonu Wingtech Revvl 7 Pro 5G, který lze v říši středu pořídit přibližně za polovinu ceny, za kterou se měl prodávat Trump T1 Phone. Telefon původně měl být dodán v srpnu nebo září loňského roku, ale i tato informace se ukázala jako nepravdivá. V určitém okamžiku bylo datum uvedení na trh potichu změněno na „později v tomto roce“, nicméně rok 2025 je již za námi a telefon Trump T1 se stále neobjevil. Financial Times kontaktovali společnost Trump Mobile a byli informováni, že zpoždění zapříčinily překážky na straně americké vlády.



Americký prezident Donald Trump se zlatým chytrým telefonem (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Vrchol nevkusu? Trump má vlastního operátora a zlatý telefon „Made in USA”

Mluvčí společnosti Trump Mobile sdělil serveru Android Authority, že telefon T1 by měl být uveden na trh koncem ledna, ale vzhledem k opakovaným lžím výrobce je třeba k takovým slibům přistupovat s opatrností. Jestli se tedy někdy (především důvěřiví předplatitelé) dočkají vytouženého smartphonu či alespoň vrácení peněz, je v tuto chvíli otázkou. Celá eskapáda nicméně začíná nápadně připomínat situaci okolo nechvalně proslulých telefonů Escobar Phone, který podobným způsobem také z důvěřivých lidí tahal peníze.

