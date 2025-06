Vrchol nevkusu? Trump má vlastního operátora a zlatý telefon „Made in USA”

Trump představil vlastního virtuálního operátora s neomezeným tarifem

K němu si můžete předobjednat také zlatý smartphone The T1 Phone

Tarif vyjde zájemce na zhruba 1200 korun, smartphone na necelých 13 tisíc

Některé věci jsou příliš šílené na to, aby byly pravda. V případě současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa ale nic není tak šíleného, aby se to už zítra nemohlo stát realitou. Někteří si klepali na čelo už ve chvíli, kdy Trump představil vlastní kryptoměnu, nicméně tento majstrštyk zvládl překonat svou nejnovější podnikatelskou aktivitou. Nejen svým příznivcům totiž nabízí mobilní tarif v rámci vlastního virtuálního operátora Trump Mobile a k tomu navíc i chytrý telefon ve zlaté barvě The T1 Phone.

Zlatý telefon ve stylu Donalda Trumpa

Virtuální operátor Trump Mobile bude fungovat v sítích operátorů AT&T, Verizon a T-Mobile, přičemž k dispozici bude jediný tarif s názvem The 47 Plan, jenž bude měsíčně stát příznačných 47,45 dolarů (cca 1230 korun s daní), což je odkaz na 45. a 47. prezidenta USA, kterým byl (a je) právě Donald Trump.

V rámci tarifu zákazníci dostanou neomezené hovory, SMSky a data, společně s „kompletní ochranou zařízení“, ať už to znamená cokoli, 24h asistenční služby od Drive America, telemedicínské služby (včetně objednávání a doručování medikamentů a podpory duševního zdraví) a mezinárodní volání zdarma do více než 100 států. Zároveň se má jednat o plán bez nutnosti podepsání smlouvy či kontroly kreditního skóre.

Společně s virtuálním operátorem představil Trump také vlastní telefon The T1 Phone, „stylově“ vyvedený ve zlaté barvě. Kromě hrdého tvrzení, že se jedná o zařízení „navržené a vyrobené v USA“, se telefon může pochlubit 6,78″ AMOLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí, 12 GB RAM, 256 GB interní paměti, 3,5mm audio konektore, čtečkou otisků prstů, 5000mAh baterií s 20W rychlým nabíjením či 50Mpx hlavním fotoaparátem v doprovodu dvou 2Mpx snímačů hloubky a makra (na přední straně je ještě 16Mpx selfie kamera). O použitém čipsetu žádné informace nemáme. Smartphone pochopitelně spoléhá na Android 15 a bude v prodeji za 499 dolarů (cca 13 tisíc korun s daní).

Webové stránky slibují, že by smartphone měl být k dispozici v srpnu či září (stránky v tomto nejsou jednotné). Předobjednat si ho mohou rezidenti USA už nyní, stejně jako si mohou objednat SIM kartu nového virtuálního operátora. V případě potíží slibuje společnost stojící za tímto počinem nepřetržitou podporu.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.