Trump chce vyrábět iPhony v USA. Přitom nechápe základní počty

Americký prezident budí rozpaky svými vyjádřeními ohledně právě zvedených cel

Zcela vážně se například domnívá, že Apple může přesunout výrobu iPhonů do USA

V minulosti to již Apple zkoušel s výrobou počítače Mac Pro, úspěch z toho ale nebyl

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech ukazuje zřejmé nepochopení makroekonomických dopadů, které mohou způsobit jeho nové celní tarify. Obzvláště velké rozčarování musí cítit americké firmy, které se v mnohém spoléhají na své asijské partnery. A v čele toho celého stojí Apple, nejhodnotnější americká firma současnosti.

Apple doplatí na cla

Situace je následující: na území Spojených států Apple nevyrábí prakticky vůbec nic, drtivou většinu své výroby outsourcuje na partnery v jihovýchodní Asii, zejména na Čínu, Vietnam a Indii. Na tyto státy dopadla nejvyšší celá, v případě Číny nakonec Trumpova administrativa navýšila tarif cel z 34 na 104 %.

Applu – ale i dalším velkým americkým výrobcům – tak kvůli navýšení cel stoupnou i celkové náklady. Jde o celkem jednoduchý a srozumitelný řetězec, ve kterém zahraniční firmy exportující do USA musí zaplatit vyšší co, vlivem čehož logicky zvýší cenu za svých služeb, aby pokryly vyšší náklady. S tím spojené vyšší náklady budou muset samozřejmě zaplatit jejich američtí partneři, kteří následně vyšší náklady promítnout do celkové ceny svých produktů na trhu.

Bude iPhone stát 52 tisíc? Ne! Zde malá odbočka: v posledních dnech se objevují titulky a články hlásající, že iPhony budou stát až o 40 % více, to samé počítače Mac a další výrobky Applu. Jde o mylnou domněnku vycházející z přesvědčení, že Apple plánuje 100 % svých vyšších nákladů pokrýt navýšením koncové ceny svých produktů. Bezpečně víme, že v případě Applu existují minimálně 3 další možnosti, jak vyrovnat náklady, zaměřovali jsme se na ně v samostatném článku.

Vyjádření Donalda Trumpa budí rozpaky

Zpět ale k Donaldu Trumpovi a jeho na první pohled úsměvným vyjádřením ohledně cel. Během briefingu v bílém domě před samotným oznámením nových cel byl Trump dotázán novinářem serveru Independent, zdali ví, že tarify nakonec zaplatí američtí importéři (například Apple) a případně i samotní zákazníci. „Ne, nezaplatí. Myslím si, že je zaplatí ty samotné státy,“ odvětil americký prezident. To mluví za vše.

Podobně bizarního vyjádření se dopustila na úterním briefingu v Bílém domě mluvčí prezidenta Karoline Leavitt. Na dotaz, jak plánuje prezident USA podpořit přesun výroby iPhonů (a dalších výrobků Apple) z Asie do USA odpověděla, že prezident bude maximálně podporovat, aby se tento průmysl „vrátil zpátky domů“. Bez mrknutí oka navíc uvedla, že Apple může klidně vyrábět iPhony v USA:

„Zcela určitě (k výrobce iPhonů v USA). Prezident věří, že máme dostatek pracovní síly a zdrojů. A jak nejspíš víte, Apple investoval v USA 500 miliard dolarů. Kdyby si Apple nemyslel, že může přesunout výrobu sem, jistě by neinvestoval tak velkou sumu.“

Výroba iPhonů v USA? Těžko

To ale není tak úplně pravda. V seznamu dodavatelů za fiskální rok 2021 Apple transparentně přiznal, že vlastní navržené komponenty odebírá z víc jak 50 zemí světa. K tomu odkupuje cenné kovy a další materiály na výrobu ze 79 zemí světa, přičemž tyto klíčové suroviny ani není možné na území USA těžit. Navíc chybí kvalifikovaní lidé. Ty může Trump přilákat investicemi do školství nebo vhodně řízenou migrací. Jenže peníze na vzdělání škrtá a migraci odsuzuje, navíc část asijských imigrantů repatrioval zpět.

Sluší se připomenout, že během prvního Trumpova období se Apple zavázal k výrobě počítačů Mac Pro na území USA, konkrétně v gigatovárnách v Texasu. Celý pokus ale dopadl katastrofálně, firma nebyla schopná zajistit včasný import materiálů ani sehnat dostatečně kvalifikované pracovníky. Možná právě z toho důvodu byla zatím poslední generace počítače Mac Pro představena v roce 2023 a novější model zatím nenavázal.

