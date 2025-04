iPhony budou dražší. Obří podíl na tom má Donald Trump

Apple, coby nejbohatší americkou firmu, čeká boj s Trumpovými tarify

Podle současných propočtů může pracovat až s 9% ztrátou na hrubé marži

Jako racionální dopad se jeví zdražení produktů v obchodech

V uplynulém týdnu představil Donald Trump nová „reciproční“ cla na dovoz zahraničního zboží pro většinu svých partnerů, Evropskou unii (EU) nevyjímaje. Tato nová politika zahraničního obchodu však zcela nepochybně bude mít dopad na samotné spotřebitele – a to jak v USA, což asi Trump neuslyší rád, tak i jinde na světě. Ano, připravte se, že oblíbené zboží, které máte spojené s Amerikou, výrazně podraží.

Trumpova cla devastují akciový trh

Neblahý dopad tak tarifní cla budou mít i na nejhodnotnější americkou společnost Apple. Té už nyní, zhruba 35 hodin po vyhlášení nových cel, klesla hodnota akcie pod hranici 200 dolarů. V době psaní článku se pohybuje kolem 190 dolarů, to je 9% pokles za 24 hodin a masivní 14% sešup za poslední týden. Příliš tomu nepomohl ani fakt, že ředitel Tim Cook promptně prodal přes 108 tisíc akcií své firmy za víc jak 24 milionů dolarů.

Apple ale v této křeči není sám. Stejně tak spadla hodnota akcií dalších velkých firem, jako například Nvidia (6 %), Microsoft (5 %), Google, respektive Alphabet (3,5 %), Amazon (dokonce 8 %), Meta (5,4 %) či AMD (6 %). Nepomohlo to ani Tesle, jejíž majitel Elon Musk má údajně skončit v administrativě prezidenta Trumpa. Pro zajímavost, naopak ruce si mne tabákový moloch Philip Morris, který ke včerejšímu nočnímu uzavření trhu operoval se skoro 4% navýšením ceny jedné akcie.

Philip Morris stock up 4.5% today. Makes sense pic.twitter.com/qeyA4CiH2W — litquidity (@litcapital) April 3, 2025

Apple potřebuje Asii

Akcie se pravděpodobně během pár týdnů či měsíců ustálí. Ale co nastane pak? Trh bude muset zohledňovat nové ekonomické opatření Trumpovy administrativy. A zjednodušeně řečeno to není dobrá zpráva prakticky pro žádnou americkou firmu, která outsourcuje výrobu komponent do některých z tarifů postižených trhů, zejména pak v jihovýchodní Asii.

Coby příklad nám opět poslouží americký Apple. Ten v tuto chvíli vyrábí a skládá dohromady drtivou většinu (85–90 %) součástek pro své produkty v partnerských továrnách Foxconn umístěných v Číně, Indii a Vietnamu. Klíčovými partnery jsou pro Apple ale i Thajsko, Malajsie a země Evropské unie. Tyto partnerské trhy čeká následující nárůst celních tarifů:

Čína – naprosto klíčový partner pro výrobu, nová výše cel 34 %

– naprosto klíčový partner pro výrobu, nová výše cel 34 % Indie – vyrábí se zde iPhony a AirPody pro lokální trh, velmi klíčový partner pro budoucnost, nová výše cel 26 % (podle některých zdrojů nakonec až 27 %)

– vyrábí se zde iPhony a AirPody pro lokální trh, velmi klíčový partner pro budoucnost, nová výše cel 26 % (podle některých zdrojů nakonec až 27 %) Vietnam – Apple sem přesouvá notnou část výroby iPadů, AirPodů, hodinek a Maců, nová výše cel 46 %

– Apple sem přesouvá notnou část výroby iPadů, AirPodů, hodinek a Maců, nová výše cel 46 % Malajsie – vyrábí se zde část Maců, nová výše cel 24 %

– vyrábí se zde část Maců, nová výše cel 24 % Thajsko – i tady se vyrábí počítače Mac, nová výše cel 37 %

– i tady se vyrábí počítače Mac, nová výše cel 37 % Irsko – řídící centrum Applu pro Evropskou unii, nová výše cel 20 % (jako pro celou EU)

Dražší iPhony? Jedna z možností

V praxi nárůst celních poplatků představuje pro Apple nutnost zaplatit více peněz za dovoz zboží z těchto trhů. Trumpova administrativa předpokládá, že půjde o nástroj diplomacie a zvýšením cel dokáže donutit jednotlivé partnerské země recipročně snížit cla uvalená na americké zboží.

Pokud ale jednotlivé státy k dohodě nesvolí, může se trh doslova zatřást v základech; a odnese to spotřebitel, jako obvykle. Analytik Ming-Chi Kuo tvrdí, že pokud společnost Apple nezvýší ceny svých produktů, může v důsledku přijít o 8–9 % marže na každém iPhonu, Macu nebo iPadu. Pakliže se Indie domluví s Trumpem na ústupcích a Apple sem přesune zhruba sedminu (14–15 %) své globální produkce, bude i tak pracovat s poklesem reálné marže o 5,5–6 %.

„Jestli si Indie zajistí celní výjimky a Apple tam zvýší výrobní kapacitu iPhonů na více než 30 % celosvětové nabídky, mohl by se negativní dopad na hrubou marži dramaticky snížit na pouhých 1–3 %,“ uvedl ve svém reportu Ming-Chi Kuo. Znamená to tedy, že se produkty Apple a dalších značek bezpodmínečně zvýší? Je to velmi pravděpodobné, ale ne nevyhnutelné.

With 85-90% of Apple's hardware assembly based in China and the rest in India and Vietnam, the Trump administration's new tariff policies—imposing 54%, 26%, and 46%, respectively—will significantly raise costs for hardware exports to the US. If Apple keeps prices unchanged, its… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 3, 2025

Apple má několik dalších možností, jak ztrátu na vlastní marži vykrýt jinde. Může kupříkladu omezit slevové akce a zvýšit příjem z výkupního programu. Může též vyvinout vyšší tlak na dodavatele v zahraničí, aby snížili své náklady. Upřímně je těžké být prorokem, ale nejpravděpodobnější je kombinace všech dopadů. Naopak velmi nepravděpodobné je, že by Apple snížil vlastní provozní náklady, což by se promítlo do kvality jeho výrobků.

Výrobci musí v otázce navýšení koncových cen pohlížet na potenciální makroekonomické dopady. Například vyšší cena může zákazníky odradit od nákupu, což může vést k prodloužení životního cyklu jednotlivých produktů. Namísto toho, abyste si kupovali telefon každé 2 roky a počítač každé 4 roky, raději ušetříte a počkáte.

