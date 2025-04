Elon Musk končí u Trumpa a vrací se do byznysu. Akcie Tesly se začínají zotavovat

Elon Musk působí v administrativě Spojených států jako šéf Oddělení pro efektivitu veřejné správy

Tento úvazek je nicméně jen dočasný a měl by skončit v květnu

Jestli miliardář zůstane na svém místě prozatím není jasné

Po zvolení americkým prezidentem si s sebou Donald Trump vzal do Bílého domu nejednu kontroverzní osobu. Velkou pozornost na sebe pochopitelně upoutalo angažování nejbohatšího člověka na světě, Elona Muska. Ten se stal hlavou nového Oddělení pro efektivitu veřejné správy (anglicky Department of Government Efficiency, zkratka DOGE), kde měl za úkol omezit vládní výdaje. Nebyl by to ale Musk, kdyby celou úlohu nepojal trochu po svém a v mnoha ohledech na hraně zákona. Na popularitě mu ani nepřidala imitace nechvalně známého nacistického pozdravu či nucení úředníků v obhájení své práce pod hrozbou okamžitého propuštění.

Pracovní úvazek Elona Muska se blíží konci

Politická angažovanost Elona Muska ho nicméně stála značné jmění – nejvíce je jeho rostoucí nepopularita vidět na pádu akcií Tesly, přičemž ani vandalské akce, které mají za cíl ničit vozy a showroomy Tesly, tomu příliš nepomáhají. Řada současných i budoucích zákazníků také začala vážně zvažovat, že se od Tesly odvrátí. Nyní to ovšem vypadá, že se pro Muska byznys opět stane prioritou – podle serveru Politico je v administrativě Spojených států zaměstnán na dočasný úvazek, který je omezen na 130 dní, přičemž ten vyprší v květnu.

Také Donald Trump se vyjádřil v tom duchu, že Musk se nejspíše bude chtít vrátit k řízení svých firem. „Myslím, že je úžasný, ale také si myslím, že musí řídit velkou společnost. V určitém okamžiku se vrátí. Chce to,“ uvedl Trump. „Nechal bych si ho, dokud si ho budu moci nechat. Je to velmi talentovaný chlap,“ dodal směrem k Elonu Muskovi. Vzhledem k nepředvídatelnosti současné administrativy Spojených států není jisté, zda Musk v příštím měsíci skutečně skončí, nebo zda své setrvání v rámci DOGE ještě prodlouží. Každopádně v návaznosti na toto prohlášení akcie Tesly zažívají mírné zotavení, což jistě pomůže Muskovi v rozhodování.

Podle některých vysoce postavených lidí v Bílém domě bude Musk i nadále působit jako neformální poradce, přičemž by se měl i nadále objevovat po boku prezidenta Trumpa. V názoru na Muska nicméně nejsou uvnitř Bílého domu jednotní – zatímco někteří oceňují jeho práci a uvádí, že by ji mohl vykonat v budoucnu ještě více, jiní pro změnu kritizují jeho nepředvídatelnost a skutečnost, že možná až příliš komunikuje skrze svou sociální síť X. Jestli Elon Musk nakonec zůstane na svém místě se nejspíše dozvíme již brzy.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.