Trump zuří! Apple se nechce vzdát své politiky diverzity, rovnosti a inkluze

Akcionáři Applu si odhlasovali zachování politiky diverzity, rovnosti a inkluze

To se nelíbí jednomu z největších kritiků, kterým je 47. prezident Spojených států Donald Trump

Rozhodnutí kritizoval na své sociální síti Truth

S nástupem Donalda Trumpa na post 47. prezidenta Spojených států amerických se změnilo mnohé. Od chaotické komunikace, přes silácká gesta, až po odklon od diverzity, rovnosti a inkluze (zkráceně DEI – z amerických slov diversity, equity a inclusion), která především konzervativně laděným Američanům často ležela v žaludku. Zatímco řada firem na vlnu odklonu od těchto hodnot poměrně rychle naskočila, Apple se s tímto krokem poměrně zdráhal. Ostatně není se co divit – nejenže sám generální ředitel Applu Tim Cook je homosexuál, ale samotný Apple je nejhodnotnější firmou světa, tudíž politika DEI jim rozhodně v úspěchu nebrání.

Apple se diverzity, rovnosti a inkluze nevzdá

Apple toto téma přednesl také na pravidelném setkání akcionářů, na kterém většina z nich hlasovala proti návrhu opustit interní směrnice o inkluzi a diverzitě. Tento návrh pocházel od Národního centra pro výzkum věcí veřejných (v originále U.S. National Center for Public Policy Research), který se sám nazývá „nestranickým, nezávislým konzervativním think-tankem zaměřeným na volný trh.“ Tato organizace doporučuje firmám opustit politiku DEI, která je podle nich vyvolává „soudní spory, reputační a finanční rizika nejen pro samotné firmy, ale i pro jejich akcionáře.“

Odmítnutí akcionářů Applu opustit politiku DEI se Donaldu Trumpovi příliš nelíbilo, přičemž svou nelibost dal jasně najevo na své sociální síti Truth: „APPLE BY SE MĚL ZBAVIT PRAVIDEL DEI, NE JE JEN UPRAVOVAT,“ napsal Trump ve svém příspěvku. Trump po svém návratu do Bílého domu programy DEI velmi kritizuje. Minulý měsíc podepsal exekutivní příkaz, který „ukončuje diskriminaci‚ diverzitu, rovnost a inkluzi‘ (DEI) ve federálních úřadech.“ V reakci na to některé další technologické společnosti, jako například Google, začali aktivně omezovat politiku DEI.

Apple doporučil akcionářům, aby hlasovali proti návrhu, a označila jej za pokus o „mikromanagement“ obchodních operací společnosti. Gigant z Cupertina dále uvedl, že se aktivně snaží zachovat soulad s platnými zákony o nediskriminaci. Během schůze akcionářů generální ředitel společnosti Apple Tim Cook připustil, že společnost může být v budoucnu nucena provést změny svých zásad DEI, jak to vyžaduje zákon. Trump se ovšem domnívá, že by se společnost Apple měla těchto zásad spíše zbavit, než je upravovat.

S tím pochopitelně Apple nesouhlasí. „Snažíme se vytvářet kulturu sounáležitosti, kde každý může odvádět svou nejlepší práci,“ uvedla firma v oznámení o výroční schůzi akcionářů. Ačkoli se Donald Trump snaží změnit rozhodnutí Applu zachovat diverzitu a inkluzi v rámci své pracovní kultury, vypadá to, že firma se od těchto principů dobrovolně neodchýlí.