Obří investice Applu: v USA utratí téměř 12 bilionů korun a vytvoří 20 tisíc pracovních míst

Na nástup Donalda Trumpa do Bílého domu reaguje také Apple

V souvislosti s hrozbou 10% daně na dovoz z Číny firma masivně investuje

Celkem plánuje utratit přes 500 miliard dolarů a vytvořit přes 20 tisíc nových pracovních míst

I když se z evropského pohledu může zdát, že s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu panuje ve Spojených státech jeden velký chaos, ne všichni jsou toho názoru. Alespoň to vyplývá po setkání generálního ředitele Applu Tima Cooka s nově zvoleným prezidentem. Apple se podle agentury Bloomberg v návaznosti na toto setkání zavázal, že v příštích čtyřech letech hodlá v USA investovat 500 miliard dolarů (zhruba 12 bilionů korun), včetně významného rozšíření svých domácích výrobních a výzkumných kapacit.

Apple bude masivně investovat do své infrastruktury v USA

Plány giganta z Cupertina zahrnují výstavbu nového závodu na výrobu serverů v Houstonu, kde budou Apple a Foxconn vyrábět servery pro systém Apple Private Cloud Compute. Otevření závodu o rozloze 250 tisíc metrů čtverečních je naplánováno na příští rok. To ale není vše. Apple také zřídí dodavatelskou akademii v Michiganu, aby vyškolil novou generaci amerických výrobců, a rozšíří svou přítomnost datových center v několika státech, včetně Arizony, Oregonu, Iowy, Nevady a Severní Karolíny. Společnost rovněž potvrdila, že výroba čipů již byla zahájena v arizonském závodě TSMC, který v současné době vyrábí komponenty pro některé modely Apple Watch a iPad.

Tyto informace budou mít také pozitivní dopad na pracovní trh. Dvacet tisíc nových pracovních míst, které Apple plánuje vytvořit, se zaměří především na výzkum a vývoj či umělou inteligenci. To odpovídá předchozí vlně přijímání zaměstnanců, kdy Apple za posledních pět let přijal přes 20 tisíc nových lidí. V Detroitu plánuje Apple zdvojnásobit podíl na vzdělávání v oblasti výroby otevřením speciální akademie na podporu menších firem. Technologický gigant také zdvojnásobuje svůj výrobní fond v USA na 10 miliard dolarů, tedy zhruba 240 miliard korun.

„Máme zájem o budoucnost amerických inovací a jsme hrdí na to, že můžeme navázat na naše dlouhodobé investice v USA a věnovat 500 miliard dolarů budoucnosti naší země,“ uvedl Cook ve svém prohlášení. „Budeme i nadále spolupracovat s lidmi a společnostmi po celé zemi, abychom pomohli napsat novou mimořádnou kapitolu v historii amerických inovací,“ dodal Cook. Oznámení pravděpodobně souvisí s nedávným oznámením Trumpa, který pohrozil uvalením dodatečné 10% daně na čínský dovoz. Cookovi se již dříve podařilo ochránit iPhone před cly během Trumpova prvního funkčního období argumentem, že z takových opatření by nakonec profitovali konkurenti jako Samsung. Tentokrát to nicméně vypadá, že se velkým investicím nevyhne.