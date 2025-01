Velká změna pro Apple Watch: dodávané čipsety jsou poprvé vyráběny v USA

Tchajwanská společnost TSMC rozšířila výrobní kapacity svého arizonského závodu

Nově v něm kromě čipsetu A16 Bionic vyrábí také čipset S9 SiP pro Apple Watch

Očekává se, že výrobní kapacity této továrny brzy výrazně porostou

V případě západních technologických firem jsme si už zvykli na rovnici „výzkum a vývoj na Západě, výroba v Asii“. Ačkoli se mnoha lidem nemusí zrovna líbit, je za ním pragmatické uvažování – výroba ve vyspělých zemích je jednoduše příliš drahá, což by firmy nutilo ke snížení marže či zvýšení ceny produktů. S tím by nebyli spokojení akcionáři a investoři, což by se ve finále projevilo negativně v mnoha ohledech. Velká závislost na výrobních kapacitách v Asii, konkrétně především na Tchaj-wanu, se nicméně v roce 2022 ukázala jako potenciálně nebezpečná pro řadu odvětví.

Pro Apple Watch novinka, pro iPhony 15 denní chleba

Není proto divu, že jsou zde tendence vyrábět počítačové čipy také mimo Tchaj-wan, například ve Spojených státech. Právě zde společnost TSMC vyrábí své čipy, nově mimo jiné také pro chytré hodinky Apple Watch. Konkrétně se v továrně poblíž města Phoenix ve státě Arizona začaly vyrábět čipy S9 SiP, alespoň podle technologického sloupkaře Tima Culpana. Pro chytré hodinky Apple Watch je to premiéra, neboť čipsety vyráběné na území USA dosud neobsahovaly, na rozdíl od chytrých telefonů iPhone 15 a jejich čipsetu A16 Bionic.

Čipset S9 SiP debutoval v hodinkách Apple Watch Series 9 koncem roku 2023 a byl založen na výpočetních funkcích odvozených z čipu A16 Bionic. Oba produkty se vyrábějí 4nm technologií TSMC, známou jednoduše jako N4. Tento sdílený technologický základ údajně umožnil TSMC efektivně přizpůsobit výrobní linku v Arizoně tak, aby se do ní vedle čipsetu A16 vešel i S9 SiP. Zatímco hodinky Apple Watch Series 9 se již nevyrábějí, čipset S9 SiP se stále používá v hodinkách Apple Watch Ultra 2, které byly představeny ve stejné době.

Zatímco A16 Bionic se v americké továrně TSMC vyrábí od září 2024, přidání S9 SiP ukazuje na zrychlení výroby v arizonském závodě. Tato továrna představuje první velký závod TSMC na výrobu polovodičů mimo Tchaj-wan, nicméně je nutné podotknout, že výrobní kapacita je teprve na začátku. Současná provozní fáze (fáze 1A) má měsíční produkci přibližně 10 000 waferů. Ty jsou sdíleny mezi čipy Apple A16 Bionic a S9 SiP a dalšími zákazníky, například AMD. Z každého waferu lze získat stovky čipů v závislosti na velikosti, designu a efektivitě výroby. Očekává se, že dokončení fáze 1B zdvojnásobí kapacitu zařízení na 24 000 waferů měsíčně už začátkem tohoto roku.