Trumpův tragický mobil mění vzhled, specifikace i cenu. Uvedení na trh je stále v nedohlednu

- Trumpův chytrý telefon T1 Phone je opředený mýty a legendami
- Bohužel ale ne kvůli tomu, že by to bylo jakkoliv pokročilé zařízení
- Spíš se jeví jako jeden velký podvod a nyní vyšlo najevo několik dalších informací
Donald Trump je mužem mnoha tváří a vloni se tento podnikatel, aktuálně americký prezident, pustil do mobilního byznysu. Představil vlastní mobilní telefon T1 Phone a mobilního operátora Trump Mobile, samozřejmě vše s hrdými nápisy „made in USA“, zlatem, americkými vlajkami a podobnými vlasteneckými prvky. Jeho uvedení se ale pořád odkládá, mění se specifikace a nyní se zcela změnil i jeho design. Je vůbec reálný, nebo se jedná o obyčejný podvod?
Zájemci čekají na svůj T1 Phone
I když by se mohlo zdát, že naprosto nevkusný telefon ve zlaté barvě a s americkou vlajkou na zádech, který vypadá jako ten nejlevnější čínský mobil, nemůže nikoho zaujmout, opak je zřejmě pravdou. Operátor Trump Mobile, který ho prodává, ohlásil, že již evidoval 600 tisíc předobjednávek, což ale bohužel nejde nijak ověřit.
To ale nic nemění na tom, že tento telefon ještě oficiálně nedorazil a pořád se kolem něj vznáší opar tajemna. Už jednou byly změněny jeho specifikace a vyšlo najevo také to, že ono „made in America“ je pouze zaklínadlo, které nemá s pravdou nic společného. Nyní se opět mění jeho technické prvky a co víc, T1 Phone vypadá úplně jinak než v minulosti.
Design se mění, nevkus zůstává
Nový, pravděpodobně již finální design, odhalili pro web The Verge vrcholní představitelé operátora Trump Mobile. Pokud jste čekali, že se bude jednat o změny k lepšímu, tak to platí jen částečně. Telefon má nový fotomodul s objektivy umístěnými pod sebou a na první pohled už nevypadá tak extrémně lacině, jako původní verze.
Nevkusný zlatý kabátek ale zůstává, odstín je ještě výraznější a samozřejmě neschází ani hrdá americká vlajka. Jediné, co by mělo zmizet, je obrovské logo T1. Specifikace se mění také. Telefon bude údajně pohánět procesor Snapdragon z řady 7, tedy některý z čipů střední třídy a zájemci se dočkají trojnásobného fotoaparátu s teleobjektivem a vnitřního úložiště o velikosti 512 GB.
Dvojnásobná cenovka?
Původně byl T1 Phone avizován s cenou 499 dolarů (12 290 korun), ale ani to nebyla zcela pravdivá informace. Při uvedení na trh se má jeho cena pohybovat mezi 500 a 1 000 dolary, což je rozptyl od 13 do 25 tisíc korun. Ti zájemci, kteří si telefon předobjednali a zaplatili nezbytných 100 dolarů jako zálohu, za něj dají oněch 499 dolarů.
Pokud se cenovka vyhoupne spíše k hranici oněch 1 000 dolarů, bude to naprosto nekonkurenceschopný přístroj. Telefon pro americké vlastence „made in USA“, ale z velké části postavený na čínských komponentech, ukazuje, že si Donald Trump dělá ze svých voličů dobrý den a není mu svaté opravdu nic. Uvidíme, zda T1 Phone opravdu někdy vyjde.