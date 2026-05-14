Už i Garmin připravuje fitness náramek bez displeje: po krku půjde Whoopu i Fitbitu

- Fitness náramky bez displeje se dostávají čím dál víc do popředí
- Jejich popularitu nakopl Whoop a naposledy představil svůj model i Google
- Již brzy by do tohoto segmentu měl vstoupit také populární Garmin
Fitness náramky prošly postupem času výraznou evolucí a změnily se tak, že svými schopnostmi připomínají plnohodnotné chytré hodinky. V poslední době ale prochází další proměnou, která je posunuje směrem k maximálnímu minimalismu. To znamená žádné displeje, notifikace nebo komunikační funkce – jen sběr dat a jejich následné vyhodnocení v mobilní aplikaci. Do tohoto segmentu vstoupí v dohledné době také Garmin.
Garmin připravuje nový fitness náramek
Americká společnost Garmin patří mezi přední výrobce outdoorových chytrých hodinek, které mají miliony příznivců po celém světě. Kromě nich nabízí také fitness náramky, a to modely tradičního střihu s displejem. Již brzy by ale měl od této značky dorazit nový model s označením Cirqa, který se sveze na aktuálním trendu náramků bez displeje.
Tento typ zpopularizovala značka Whoop a minulý týden představil svou prvotinu Fitbit Air také Google. Garmin Cirqa bude podobný a dočkáme se tedy minimalistického náramku bez displeje, jehož hlavním posláním bude sběr zdravotních dat a ta si poté uživatel vyhodnotí v mobilní aplikaci. Tato novinka se nyní objevila zalistovaná v jednom ukrajinském e-shopu.
V jednoduchosti je síla
O tom, že Garmin připravuje odpověď na Whoop, se mluví již nějakou dobu a výskyt tohoto ještě nepředstaveného náramku na ukrajinském e-shopu vypadá jako potvrzení všech spekulací. I tak je ale třeba být opatrný, protože se nemusí se jednat o reálný produkt, ale pouze o render vytvořený umělou inteligencí. V dnešní době by to nebylo nic výjimečného.
Garmin tento typ náramku tak jako tak skutečně připravuje a uvidíme, zda bude jeho design odpovídat nejnovějšímu úniku. Pokud ano, dočkáme se velmi minimalistického modelu s jednoduchým designem, který oživuje jen logo Garminu na horní straně. Náramek vypadá, že je látkový a uprostřed se nachází senzorová jednotka.
Překvapivě vysoká cena
Dá se předpokládat, že náramek Garmin bude umět to samé, co konkurenční modely – nabídne komplexní zdravotní metriky a na jejich základě by měl být schopen nabídnout uživateli personalizovaný plán jak tréninku, tak regenerace. Trochu překvapující je ale cena, která se v ukrajinském e-shopu také objevila.
Podle něj má stát Garmin Cirqa 22 399 ukrajinských hřiven, což je po přepočtu zhruba 10 600 korun. To je výrazně víc než Fitbit Air, který stojí 99,99 dolaru (cca 2 500 korun s DPH) a také než Whoop 5. Ten vychází se základním předplatným na 199 eur ročně (cca 4 900 korun). Uvidíme, zda je tato cena pravdivá či nikoliv, a to se dozvíme, až bude náramek Cirqa oficiálně představen.