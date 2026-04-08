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OnePlus chystá vlastní kapesní konzoli. Podívejte se, jak bude vypadat

Jakub Karásek
Jakub Karásek 8. 4. 16:30
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Logitech G Cloud Gaming Handheld 1
  • Značka OnePlus údajně vstoupí do nového odvětví
  • Podle čínských zdrojů chystá vlastní kapesní konzoli
  • Uniklý obrázek odhaluje design zadní strany

Značka OnePlus prožívá turbulentní období. Podle (zatím) nepotvrzených informací se čínská firma hodlá stáhnout z globálního trhu a soustředit své úsilí na asijská odbytiště. Součástí změny strategie by mohlo být i rozšíření pole působnosti – kromě smartphonů, tabletů a drobného příslušenství bychom mohli logo OnePlus vídávat i na jiných produktech.

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Takto má vypadat kapesní konzole OnePlus

Informátor Digital Chat Station sdílel na čínské mikroblogovací síti Weibo obrázek znázorňující kapesní konzoli s logem OnePlus na zádech. Zařízení vzdáleně připomíná jakýsi hybrid smartphonu a handheldu – z telefonu si vypůjčuje klasická boční tlačítka, duální fotoaparát s bleskem a USB-C port na kratší straně, do světa konzolí ho nicméně řadí texturované gripy (ve fialové barvě) a masivní triggery na horní straně.

Takto má vypadat připravovaný handheld od OnePlus
Takto má vypadat připravovaný handheld od OnePlus

Digital Chat Station k obrázku nepřidal žádné informace o výbavě, ty nicméně doplňuje leaker Panda. Podle něj má být handheld vybaven 8″ displejem a vlajkovým čipsetem MediaTek Dimensity. Očekáváme, že na zařízení poběží operační systém Android doplněný o speciální herní technologie.

Know-how z vlajkových lodí

Značka OnePlus se rozšířené podpoře her věnuje i u svých běžných smartphonů, u nichž využívá:

  • displeje s vysokou obnovovací frekvencí pro zobrazování (až 165 Hz) i dotyk
  • speciální herní architekturu s upraveným plánovačem, který při přidělování výkonu upřednostňuje hry a poskytuje vysoký stabilní výkon i při dlouhodobém hraní
  • speciální čipy, které snižují latenci a zrychlují reakce na vstupy
  • pokročilé chlazení
  • bypass charging, tedy přímé napájení zařízení bez dobíjení baterie, což snižuje přehřívání

Předpokládáme, že tyto technologie OnePlus u své herní konzole do puntíku zužitkuje. V tuto chvíli nicméně nevíme, kdy (a zda vůbec) společnost tento handheld představí.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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